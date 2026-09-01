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উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় সেমেস্টারে পরীক্ষার্থী বাড়ল প্রায় 60 হাজার ! বদল ওএমআর শিটেও

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 7.20 লক্ষ ! প্রশ্নের সিরিজ এবার চিহ্নিত হবে পরীক্ষার খাতাতেই ৷ উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার নিয়ে প্রস্তুতি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ।

Higher Secondary exam
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2026 at 7:41 PM IST

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কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: পরীক্ষা শুরু হতে আর সপ্তাহ তিনেক । তার আগেই উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার নিয়ে বড় প্রস্তুতি শুরু করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ।

এ বার এই সেমেস্টারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 7 লক্ষ 20 হাজার ছাড়িয়েছে । গত বছরের তুলনায় এক লাফে প্রায় 60 হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী বেড়েছে । বাড়তি পরীক্ষার্থীর চাপ সামলাতে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাও কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে । শুধু পরিকাঠামোতেই নয়, পরীক্ষার পদ্ধতিতেও সামান্য বদল আনছে সংসদ । সূত্রের খবর, ওএমআর শিটে এ বার প্রশ্নপত্রের সিরিজ চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকছে ।

আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা । চলবে 7 অক্টোবর পর্যন্ত । এই সেমেস্টারে মূলত বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকায় পরীক্ষার্থীদের লিখিত উত্তরপত্রের বদলে ওএমআর শিটে উত্তর দিতে হবে । প্রশ্নপত্রে আগের মতোই থাকবে চারটি আলাদা সিরিজ । প্রশ্ন একই থাকলেও চারটি সিরিজে প্রশ্নগুলির বিন্যাস আলাদা থাকবে । এ বার সেই সিরিজ নিয়েই নতুন ব্যবস্থা করছে সংসদ ।

এত দিন পরীক্ষার্থীরা কোন সিরিজের প্রশ্নপত্র পেয়েছেন, তা ওএমআর শিটে আলাদা করে উল্লেখ করার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কোনও পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরবর্তী সময়ে যাচাই করার প্রয়োজন হলে তিনি কোন সিরিজের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তা চিহ্নিত করতে সংসদকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত। সেই প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং নির্ভুল করতেই ওএমআর শিটে চারটি সিরিজের নম্বর স্পষ্ট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

নতুন নিয়মে পরীক্ষার্থীর হাতে যে সিরিজের প্রশ্নপত্র যাবে, ওএমআর শিটে সেই সিরিজের পাশে থাকা নির্দিষ্ট ঘরটি তাঁকেই পূরণ করতে হবে । অর্থাৎ উত্তরপত্র হাতে নিয়েই দেখা যাবে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী কোন সিরিজের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছেন ।

সংসদের এক কর্তার কথায়, ওএমআর শিটেই চারটি সিরিজের নম্বর লেখা থাকবে । পরীক্ষার্থীকে তাঁর পাওয়া সিরিজের নম্বরের পাশের নির্দিষ্ট ঘরটি পূরণ করতে হবে । ফলে ভবিষ্যতে কোনও উত্তরপত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বা পুনরায় যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রের সিরিজ চিহ্নিত করা অনেক সহজ হবে । তবে ওএমআর শিটে এই পরিবর্তনের পিছনে শুধু প্রশাসনিক সুবিধা নয়, পরীক্ষার উত্তরপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করার ভাবনাও রয়েছে বলে সংসদ সূত্রে খবর ।

এ দিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ায় পরীক্ষা পরিচালনার পরিকাঠামো নিয়েও বাড়তি প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে সংসদকে । সূত্রের খবর, এ বার রাজ্যে প্রায় 825টি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং প্রায় 2 হাজারটি ভেন্যু রাখা হচ্ছে । প্রয়োজন অনুযায়ী পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে ।

গত বছর তৃতীয় সেমেস্টারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় 6 লক্ষ 60 হাজার । এ বার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 7 লক্ষ 20 হাজারের বেশি । অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 60 হাজারেরও বেশি । স্বাভাবিক ভাবেই পরীক্ষাকেন্দ্র, ভেন্যু, নজরদারি এবং পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উপরেও বাড়বে চাপ ।

গত বছরের পরিসংখ্যান বলছে, তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের হার ছিল 43.97 শতাংশ, আর ছাত্রীর হার 56.03 শতাংশ । অর্থাৎ ছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি । এ বার পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ছাত্র-ছাত্রী উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

তবে পরীক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ওএমআর শিট ঘিরেই । চারটি সিরিজের প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের বিন্যাস আলাদা থাকায় ভুল সিরিজ চিহ্নিত হলে উত্তর যাচাইয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে । সেই জায়গাতেই পরীক্ষার্থীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে । প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পরে শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই নয়, ওএমআর শিটে নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক সিরিজের ঘরটি পূরণ করাও পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে । অর্থাৎ পরীক্ষার্থী বাড়ছে, বাড়ছে পরীক্ষা পরিচালনার পরিসর । তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে উত্তরপত্রের ব্যবস্থাপনাও । 21 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা তৃতীয় সেমেস্টারে তাই নতুন চ্যালেঞ্জ শুধু সাত লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থীকে সামলানো নয়, সাত লক্ষের বেশি ওএমআর শিটকে আরও নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত ও যাচাই করার ব্যবস্থাও তৈরি করা ।

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TAGGED:

CHANGES TO OMR SHEETS
THIRD SEMESTER
EXAMINEES INCREASED
উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী বাড়ল
HIGHER SECONDARY EXAM

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