সংখ্যায় বেড়েছে সোনালি-ধূসর শিয়াল ! হানা বাড়ির উঠোনে, আতঙ্কে কাঁকসার জঙ্গলমহল

সংখ্যায় বেড়েছে সোনালি-ধূসর শিয়াল ! হানা বাড়ির উঠোনে, আতঙ্কে কাঁকসার জঙ্গলমহল
জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী গ্রামে হানা শিয়ালের দলের ৷ হাঁস, মুরগি, ছাগল টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷
Published : November 7, 2025 at 5:20 PM IST
দুর্গাপুর, 7 নভেম্বর: দিনের আলো ঢলতে দেরি, তার আগেই জেগে উঠছে জঙ্গল ৷ আবার মাঝেমধ্যে দিনের আলোতেও সক্রিয় তারা ৷ কথা হচ্ছে শিয়ালের ৷ দুর্গাপুর ও কাঁকসার জঙ্গলে ধূসর ও সোনালি শিয়ালের সংখ্যা অনেক বেড়েছে বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা ৷ আর সেই শিয়ালের দল প্রায়ই গ্রামে ঢুকে হাঁস, মুরগি ও ছাগলের মতো ছোট গৃহপালিত পশুপাখিদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ তার জেরে আতঙ্কিত জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দারা ৷
গ্রামবাসীদের এই অভিযোগকে অবশ্য ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে বন দফতর ৷ শিয়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ, জঙ্গলের ঘনত্ব বেড়েছে ৷ ফলে বন্যপ্রাণের সংখ্যাও বাড়ছে ৷ তবে, গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বন দফতর ৷ যে সব গ্রাম থেকে শিয়ালের হামলার অভিযোগ এসেছে, সেখানে ইতিমধ্যেই প্রচার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা ৷ সঙ্গে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে নজরদারিও চালানো হচ্ছে ৷ গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে ৷
বন দফতরের কাছে নির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে নেই ৷ তবে, 2024 সালের তুলনায় শিয়ালের সংখ্যা প্রায় 20 শতাংশ বেড়েছে বলে বন দফতর সূত্রে খবর ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "2018-19 সালে কাঁকসার জঙ্গলে শিয়ালের সংখ্যা ছিল 300 থেকে 400 ৷ সেই সংখ্যাটা বর্তমানে প্রায় 700 থেকে 800-তে পৌঁছেছে ৷ জঙ্গলে যদিও ট্রাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছে ৷ আগামী দিনে হয়তো সঠিকভাবে শিয়ালের সংখ্যা কতটা বেড়েছে, তা জানা যাবে ৷"
এর কারণ হিসেবে ওই আধিকারিক বলেন, "জঙ্গল ঘন হওয়ার কারণে নিরাপদ বাসস্থান খুঁজে পেয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কারণে প্রতিবছর শিয়াল শাবকের জন্ম হচ্ছে ৷ জঙ্গলে খাবার ও জল এই দুইয়ের জোগান পাচ্ছে ৷ তবে, মাঝেমধ্যে তারা হাঁস-মুরগি এসবের লোভে গ্রামগুলিতে হানা দিচ্ছে ৷ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বন দফতরের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষকে সচেতন করছে ৷ পাশাপাশি, জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে যাতে আতঙ্ক না-ছড়ায়, তার জন্য আমরা সবসময় নজরদারি চালাচ্ছি ৷"
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক আধিকারিক বলেন, "শহরাঞ্চলে বসতি বাড়ছে ৷ দুর্গাপুর শহর জুড়ে কলকারখানা, উঁচু-উঁচু ইমারত, ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট ৷ এক সময় দুর্গাপুরের যেসব এলাকায় শিয়ালের বসবাস ছিল, তা দখল হয়ে গিয়েছে ৷ এখন তারা কাঁকসা, দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে ৷"
তবে, হাঁস-মুরগি নিয়ে যাওয়ার থেকেও অন্য একটি কারণে বেশি চিন্তিত গ্রামবাসীরা ৷ তা হল, গ্রামের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের উপর হামলার আতঙ্ক ৷ এ নিয়ে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা গোপাল মুর্মু বলেন, "কিছুদিন আগেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে মুরগি নিয়ে চলে গেল শিয়াল ৷ সন্ধের পর থেকে গ্রামের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে ৷ দুপুরের সময়ও যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তখনও বাড়ির উঠোনে চলে আসে শিয়ালের দল ৷ হাঁস, মুরগি টেনে নিয়ে চলে যায় ৷ তবে, বেশি ভয় বাইরে বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করে ৷ শিয়ালে কামড় দিয়ে দিতে পারে ৷ বেশি ছোট বাচ্চাদের মুখে করে টেনে নিয়েও যেতে পারে ৷ বন দফতর কিছু একটা ব্যবস্থা নিক ৷"
কাঁকসার জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল মাড্ডি বলেন, "সন্ধে নামলেই এলাকায় প্রচুর শিয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ হাঁস-মুরগি, ছাগল নিয়ে চলে যাচ্ছে ৷ আমাদের ছোট-ছোট বাচ্চারা বাইরে থাকে ৷ বেশি ভয় তাদেরকে নিয়ে ৷ বন দফতর নজরদারি চালাচ্ছে ৷ কিন্তু, আগের থেকে শিয়ালের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷"
শিয়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে দুর্গাপুর বনাঞ্চলের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দেখুন, শিয়ালের সংখ্যা বাড়ছে মানে, জঙ্গলের ঘনত্বও বেড়েছে ৷ আর এটা একদিক থেকে ভালো খবর ৷ এই পৃথিবীতে সকলের সমান বাঁচার অধিকার আছে ৷ বন্যপ্রাণীদেরও বাঁচতে দিতে হবে ৷ আর হাঁস, মুরগি তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আমরা পেয়েছি ৷ সেই সব এলাকায় প্রচার শুরু হয়েছে ৷ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে ৷ আমরাও নজরদারি চালাচ্ছি ৷ তবে, বড় কোনও ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি ৷"