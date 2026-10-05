ট্রেন আসার আগেই খবর ! AI সতর্কবার্তায় 9 মাসে বাঁচল 106 হাতি

ট্রেন আসার আগেই খবর ! AI সতর্কবার্তায় 9 মাসে বাঁচল 106 হাতি
Elephant Deaths Bengal: জঙ্গল থাকবে, হাতিরাও পুরনো পথেই চলবে। রেললাইন থাকলেও সংঘর্ষ যেন না হয়, ডুয়ার্সে প্রযুক্তির হাত ধরে সমীকরণ বদলানোর চেষ্টা। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন৷
Published : October 5, 2026 at 8:47 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: এক সময় যে রেলপথে ট্রেনের চাকায় হাতির মৃত্যু প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছিল, সেখানেই এখন বদলের ছবি । জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনের সামনে হাতি চলে আসার আগেই পৌঁছে যাচ্ছে সতর্কবার্তা । কখনও চালককে ট্রেনের গতি কমাতে হচ্ছে, কখনও আবার জরুরি ব্রেক কষে থামিয়ে দিতে হচ্ছে ট্রেন । আর সেই প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিতেই চলতি বছরের প্রথম ন'মাসে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে 106টি হাতিকে ট্রেনের ধাক্কা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর ।
শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চারটি ডিভিশন মিলিয়ে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট 255টি হাতিকে সম্ভাব্য ট্রেনের ধাক্কা থেকে রক্ষা করা হয়েছে । এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে 106টি, রঙিয়া ডিভিশনে 14টি, লামডিংয়ে 122টি এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে 15টি হাতি রয়েছে । রেলের দাবি, প্রযুক্তির ব্যবহার, ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নজরদারি এবং বন দফতরের সঙ্গে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানের ফলেই এই সাফল্য ।
আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, ডুয়ার্সের এই রেলপথের একটা বড় অংশই জঙ্গলঘেরা । পথে রয়েছে গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য-সহ হাতির একাধিক বিচরণক্ষেত্র । স্বাভাবিকভাবেই হাতির যাতায়াতের পথে পড়েছে রেললাইন । ফলে সন্ধ্যা নামার পর বা রাতের অন্ধকারে আচমকা হাতির দল রেললাইনে উঠে পড়লে বিপদ বাড়ত কয়েক গুণ ।
এই পরিস্থিতিতেই নজরদারি চালাতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর Intrusion Detection System (IDS) । Distributed Acoustic System বা DAS প্রযুক্তির সাহায্যে রেললাইনের আশপাশে হাতির গতিবিধি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে এই ব্যবস্থা । হাতির চলাচলের নির্দিষ্ট সংকেত শনাক্ত হলেই তা দ্রুত পৌঁছে যায় রেলের স্টেশন এবং কন্ট্রোল ব্যবস্থায় । সেখান থেকে সতর্ক করা হয় সংশ্লিষ্ট ট্রেনের চালককে । অর্থাৎ, হাতি রেললাইনের সামনে চলে আসার পরে চালকের চোখে পড়ার অপেক্ষা নয় । প্রযুক্তিই তার আগাম খবর দেওয়ার চেষ্টা করছে । ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেনের গতি কমানো, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া কিংবা ট্রেন থামিয়ে দেওয়ার সুযোগ মিলছে ।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অংশে IDS ব্যবহার করা হচ্ছে । কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের তথ্যেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় AI-ভিত্তিক IDS ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে । এই ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবার এবং Distributed Acoustic Sensing প্রযুক্তির সাহায্যে হাতির চলাচলের নির্দিষ্ট 'সিগনেচার' শনাক্ত করে সতর্কবার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ।
তবে শুধু প্রযুক্তির উপর ভরসা করেই থেমে থাকেনি রেল । হাতির উপস্থিতির খবর পেলেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাময়িকভাবে ট্রেনের গতি কমানো হচ্ছে । বিশেষ করে রাতে ঝুঁকিপূর্ণ অংশে বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি ও সতর্কতা । লোকো পাইলটদের নিয়মিত সচেতনতা শিবির ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । ফলে কন্ট্রোল রুম থেকে সতর্কবার্তা পৌঁছনোর পর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে তাঁদের পক্ষে ।
এর পাশাপাশি রয়েছে 'প্ল্যান বি' । হাতিকে রেললাইন থেকে দূরে রাখতে নির্দিষ্ট জায়গায় মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ তৈরি করা হয় এই ব্যবস্থায় । হাতি সাধারণত মৌমাছির শব্দ এড়িয়ে চলে, সেই আচরণকেই কাজে লাগিয়ে তাদের রেললাইন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে । ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় তৈরি হচ্ছে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য আন্ডারপাসও ।
বন দফতর ও রেলের সমন্বয়ও এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন আধিকারিকরা । হাতির অবস্থান সম্পর্কে বন দফতরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য দ্রুত রেলের কন্ট্রোল রুমে পৌঁছনোর ব্যবস্থা রয়েছে । আবার রেললাইনের কাছে হাতির গতিবিধি ধরা পড়লে রেলের তরফেও বন দফতরকে জানানো হচ্ছে । দু'পক্ষের মধ্যে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি-র বক্তব্য, ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে রেলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষ করে থার্মাল ডিভাইস ও IDS-এর মতো নজরদারি ব্যবস্থা হাতির গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা পেতে সাহায্য করছে । সেই সঙ্গে বন দফতর ও রেলের সমন্বিত উদ্যোগেও সুফল মিলছে ।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মার কথায়, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, রেলের কর্মীদের সতর্কতা এবং বন দফতরের সঙ্গে সমন্বয়—এই তিনের সম্মিলিত ব্যবস্থাতেই হাতি বাঁচানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে । চলতি বছরের প্রথম ন'মাসে চার ডিভিশনে 255টি হাতিকে সম্ভাব্য ট্রেনের ধাক্কা থেকে রক্ষা করা তারই প্রমাণ ।
ডুয়ার্সের রেলপথে এই সাফল্যের গুরুত্ব আরও বেশি । কারণ, এক সময় এই রুটে ট্রেনের সঙ্গে হাতির সংঘর্ষ ছিল বড় উদ্বেগের বিষয় । ব্রডগেজে রূপান্তরের পর ট্রেনের সংখ্যা ও গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাতির চলাচলের পথকে নিরাপদ রাখার প্রশ্নও সামনে আসে । সেই জায়গা থেকেই ধাপে ধাপে গতি নিয়ন্ত্রণ, সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড, ট্রেন চালকদের প্রশিক্ষণ, নজরদারি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বন্যপ্রাণীর জন্য বিকল্প চলাচলের পথ তৈরির মতো একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
বন্যপ্রাণীপ্রেমী নন্দু রায়ের কথায়, সাম্প্রতিক সময়ে রেল ও বন দফতরের একাধিক উদ্যোগে হাতির মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হয়েছে । আগামিদিনে এই সমন্বয় আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন । শুধু হাতি নয়, রেললাইনের উপর দিয়ে চলাচল করা অন্য বন্যপ্রাণীকেও যাতে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ না হারাতে হয়, সেই লক্ষ্যেই প্রযুক্তি ও নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার ।
জঙ্গল থাকবে, হাতিরাও তাদের পুরনো পথেই চলবে । সেই পথের মাঝখানে রেললাইন থাকলেও সংঘর্ষ যেন অবধারিত না হয়, ডুয়ার্সে প্রযুক্তির হাত ধরে সেই সমীকরণটাই বদলানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে । এখন লক্ষ্য, 106 বা 255-তে থেমে না থেকে এই সংখ্যা যেন ভবিষ্যতে আরও বাড়ে, আর ট্রেনের চাকায় হাতির মৃত্যুর খবর যেন ক্রমশ অতীতের পাতায় ঠাঁই পায় ।