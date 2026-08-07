মালবাজারের কুমলাই চা-বাগানে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে, আক্রান্ত প্রায় 30

মালবাজারের কুমলাই চা-বাগানে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে, আক্রান্ত প্রায় 30
কুমলাই চা-বাগানের নেওড়া লাইনে আক্রান্তের সংখ্যা 17 । নতুন করে এক মহিলার শরীরে ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে শুক্রবার ৷
Published : August 7, 2026 at 9:34 PM IST
মালবাজার, 7 অগস্ট: ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে মালবাজারে ৷ জলপাইগুড়ির এই এলাকা সংলগ্ন কুমলাই চা-বাগানে গত এক মাস ধরে ডেঙ্গির প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে ৷ স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই চা-বাগান এলাকাতেই ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে তিরিশের গণ্ডি পেরিয়েছে । এই চা-বাগানের নেওড়া লাইন এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা 17 । শুক্রবার নতুন করে এক মহিলার শরীরে ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷
নেওড়া লাইনের বাসিন্দা দয়ানন্দ টোপ্পোও ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন । চিকিৎসা শেষে সদ্য বাড়ি ফিরেছেন । তাঁর কথায়, ‘‘প্রথমবার আমাদের এলাকায় এমন হয়েছে যে প্রতিদিনই প্রায় 5-6 জন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন । আমার মনে হয় এলাকায় পরিছন্নতা না থাকায় এই রোগের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ।’’
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এদিন জেলা জনস্বাস্থ্য কো-অর্ডিনেটর অরূপ মল্লিক কুমলাই চা-বাগান এলাকা পরিদর্শন করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা । তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ডেঙ্গি সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎস খতিয়ে দেখেন এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন ।
পরিদর্শনের পর অরূপ বলেন, ‘‘এলাকায় সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে বড় কোনও ঘাটতি চোখে পড়েনি । তবে আমরা সমস্ত রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি রেখেছি ।’’ স্থানীয় কুমলাই চা-বাগানের স্বাস্থ্য সহায়ক রাধারানি মালাকারের ধারণা, ‘‘ব্রাজিলিয়ান ট্রি নামের একটি গাছের পাতার গোড়া ও ডালের ফাঁকে দীর্ঘ সময় জল জমে থাকছে, যা এডিস মশার প্রজননের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে । এছাড়াও বাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট, পরিত্যক্ত পাত্র এবং বাঁশের বেড়ার ফাঁকে জমে থাকা জলেও ডেঙ্গির লার্ভা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।’’
চা-বাগানের হাসপাতালে গিয়েও এদিন প্রচুর মানুষের ভিড় নজরে পড়ল ৷ সেখানে অনেকেই জ্বরের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাজির হয়েছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে গুড্ডি ওরাওঁ বলেন, ‘‘ বৃহস্পতিবার থেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি ৷ আমাদের এলাকাতেও মশার উপদ্রব রয়েছে ।’’
ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ার পর এই মুহূর্তে এলাকায় নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যাতে দ্রুত আক্রান্তদের শনাক্ত করা যায় । পাশাপাশি প্রতিদিন কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে । মশার বংশবিস্তার রোধে সচেতনতামূলক প্রচারও চলছে । বাসিন্দাদের বাড়ির আশপাশে কোথাও জল জমতে না দেওয়া, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জ্বর বা ডেঙ্গির উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
মালবাজার শহর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত কুমলাই চা-বাগানে ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে শহরের স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও কিছুটা চিন্তিত ৷ দ্রুত বিষয়টিকে আয়ত্তে না আনা হলে শহরেও এর বড় রকম প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।