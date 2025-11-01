শহরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হাজার ছাড়াল ! মৃত্যুর কথা খবরের কাগজে জেনেছেন, দাবি মেয়রের
গত 26 অক্টোবর পর্যন্ত শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 1017 ৷ এক সপ্তাহে শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 85টি ।
Published : November 1, 2025 at 11:00 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: ডেঙ্গির ভরা মরশুম আসতেই চিন্তার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে শহরে । লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা । এবার হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা । ইতিমধ্যেই কলকাতার নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যের দেখভাল যার হাতে, সেই মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য তথা ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডেই ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গিয়েছে বছর পাঁচের শিশুর । সেই নিয়ে শুরু হয়ছে রাজনৈতিক তরজা । এই ঘটনার প্রতিবাদ দেখিয়ে রাস্তায় নেমেছিল বিজেপি । এত হইচই হলেও এই ঘটনার কথা জানেন না কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তাঁর এই মৃত্যু প্রসঙ্গে দাবি, ঘটনাটি খবর দেখে, কাগজ পড়ে জানলাম ।
কলকাতা পুরনিগমের তথ্য বলছে, 26 অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 1017, গত সপ্তাহে তা ছিল 932 ৷ এই এক সপ্তাহে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 85টি । অতীতে এর থেকে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল । তবে অতীতের সঙ্গে চলতি বছরে বৃদ্ধির হার মেলালে এটা অনেকটাই কম । 2024 সালে সংখ্যাটা ছিল খুবই কম, 791 ৷ সেটা ছেড়ে দিলে 2023 সালে এই সময় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 11,441। তার 10 শতাংশ রয়েছে এই বছর । এটাই ডেঙ্গি হওয়ার ভরা মরশুম । এখন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ।
এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "ভীষণ বৃষ্টি হলে ডেঙ্গি হয় না, কারণ লার্ভা ধুয়ে চলে যায় । যখন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়, তখন কার ছাদে টব রয়েছে, কার ফুলের গাছ আছে, ভাঙা বালতি আছে, কার বাড়ির পিছনে ভাঙা পাত্রে জল জমে আছে, কে ডাবের খোলা ফেলে রেখেছে, এইগুলো নিয়ে চিন্তা থাকে । ফাঁকা জমি নিয়ে এমনি আমি হইচই করছিলাম না । এই সমস্যা শুধু সরকার বা কর্পোরেশনের নয় । এটা একটা সামাজিক সমস্যা । মানুষ অবশ্যই সচেতন হয়েছে, নাহলে যা ছিল তার 10 শতাংশে নেমে এসেছে । যেদিন আমরা সকলে 100 শতাংশ সচেতন হব, সেদিন ডেঙ্গি আর হবে না । সপ্তাহে একদিন বাড়ির উপর, ধারপাশ নজরদারি করুন । সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে । আমার এত কর্মী নেই যে, সব জায়গায় যেতে পারবেন।"
ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডে বছর পাঁচের শিশুর ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গে মেয়র দাবি করেন, "এটা আমি বলতে পারব না, কারণ স্বাস্থ্য দফতর থেকে আমাদের এখনও কিছু জানায়নি । প্রাইভেট নার্সিংহোমে বোধ হয় হয়েছে । আমার কাছে এমন কোনও রিপোর্ট নেই । আপনাদের কাছে ও কাগজ পড়েই জানলাম ।"