বক্সায় ফিরছে না বাঘিনী, আপাতত থাকবে অসমের রায়মোনার জঙ্গলেই
Tigress Migrated from Buxa Forest to Raimona: বুধবার থেকে বাঘিনীর গতিবিধির উপর নজরদারি চালাবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বন দফতর ৷
Published : October 27, 2026 at 9:01 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 27 অক্টোবর: বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের রায়মোনায় চলে যাওয়া বাঘিনীকে আপাতত ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না ৷ বরং তাকে নিজের মতো করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিতে চাইছেন বনকর্তারা ৷ জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (NTCA) এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ বাঘিনীটির গতিবিধির উপর নিয়মিত নজর রাখা হবে ৷
বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে নিয়ে আসা হয়েছিল বাঘিনীটিকে ৷ পরে সে অসমের রায়মোনা ব্যাঘ্র প্রকল্পে চলে যায় ৷ 'BTR TF-1' নামে চিহ্নিত এই বাঘিনীটি বর্তমানে রায়মোনা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে রাজেন্দ্রপুর বনগ্রামের কাছে একটি বড় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রায় 100 বিঘা এলাকা জুড়ে রয়েছে ওই বাঁশঝাড় ৷
এদিকে, বাঘিনীকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাঘিনীটি তিনটি বড় শূকর এবং চারটি শূকরছানা মেরেছে ৷ এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ, মল এবং গাছের কান্ডে নখের আঁচড়ের চিহ্নও মিলেছে বলে খবর ৷ অন্যদিকে শূকর হারিয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ রাতের অন্ধকারে বাঘিনীর আনাগোনা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে ৷
বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁও বলেছেন, "জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই কাজ করছে বন দফতর ৷ বাঘিনীটিকে নিজের এলাকা তৈরি করার জন্য সময় দেওয়া হবে ৷" বনমন্ত্রীর কথায়, "বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার পর একটি বাঘের নিজের বিচরণক্ষেত্র তৈরি করতে অন্তত দু’মাস সময় লাগে ৷ বাঘিনীটিও সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ বাঘ তো আর রাজ্যের সীমানা বোঝে না !"
আগামী দেড় থেকে দু-মাস বাঘিনীটির গতিবিধির উপর নজর রাখা হবে ৷ এই সময়ের মধ্যে সে বক্সা অথবা রায়মোনার জঙ্গলে নিজের এলাকা তৈরি করতে পারে ৷ আপাতত বাঘিনীটিকে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়ে ধরার কোনও পরিকল্পনা নেই ৷ বনমন্ত্রীর দাবি, বাঘিনীটি সুস্থ রয়েছে এবং তার আচরণও স্বাভাবিক ৷
বাঘিনীকে ঘিরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার অসমের কোচুগাঁও বন বিভাগের দফতরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় ৷ বৈঠকে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বন দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন ৷ রাজেন্দ্রপুর বনগ্রামের প্রধান মৃগেন্দ্র নার্জারি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরাও বৈঠকে যোগ দেন ৷
বাঘিনীর গতিবিধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গ্রামবাসীরা এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানান ৷ পাশাপাশি, বাঘিনীর হামলায় শূকর মারা যাওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণের দাবিতে লিখিত আবেদনও জমা দেন তাঁরা ৷
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বুধবার থেকে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বন দফতর যৌথভাবে অভিযান চালাবে ৷ বাঘিনীটিকে রায়মোনার গভীর জঙ্গলের দিকে যেতে সাহায্য করা হবে ৷ তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে ব্যবহার করা হবে নাইট ভিশন ড্রোন ও জিপিএস প্রযুক্তি ৷ এই অভিযানে বনকর্মীদের সঙ্গে থাকবেন বন্যপ্রাণী চিকিৎসক এবং বাঘ বিশেষজ্ঞরাও । রাজেন্দ্রপুর বনগ্রামের প্রধান মৃগেন্দ্র নার্জারি বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দু’দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে ৷" দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন তাঁরা ৷