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দেশের সরকারি হাসপাতালে প্রথম এন্ডোস্কোপিক স্লিভ গ্যাস্ট্রোপ্লাস্টি, নজির এনআরএসে

এই অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেন এনআরএসের মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের প্রধান ড. মানসকুমার মণ্ডল এবং তাঁর চিকিৎসক দল।

NRS Medical College and Hospital
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 8:25 PM IST

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কলকাতা, 13 জুন: স্থূলতা-চিকিৎসায় দেশের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। হাসপাতালের মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে সফলভাবে সম্পন্ন হল ভারতের প্রথম এন্ডোস্কোপিক স্লিভ গ্যাস্ট্রোপ্লাস্টি, যা কোনও সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এই প্রথম করা হল বলে দাবি করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেন বিভাগের প্রধান ড. মানসকুমার মণ্ডল এবং তাঁর চিকিৎসক দল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থূলতা বর্তমানে অন্যতম বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। অতিরিক্ত ওজনের কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্লিপ অ্যাপনিয়া-সহ একাধিক জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ে। এতদিন স্থূলতার গুরুতর ক্ষেত্রে মূলত ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির উপর নির্ভর করতে হতো। তবে এন্ডোস্কোপিক স্লিভ গ্যাস্ট্রোপ্লাস্টি একটি আধুনিক, কম আক্রমণাত্মক এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ পদ্ধতি, যেখানে শরীরে কোনও অস্ত্রোপচারের কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই মুখ দিয়ে এন্ডোস্কোপ প্রবেশ করিয়ে পাকস্থলীর আকার ছোট করে দেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসক জানান, প্রক্রিয়ায় পাকস্থলীর ধারণক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ফলে রোগী কম খাবার খেয়েই পেট ভরা অনুভব করেন এবং ধীরে ধীরে ওজন কমতে শুরু করে। যেহেতু এতে পেট কেটে অস্ত্রোপচার করতে হয় না, তাই সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকে এবং রোগীও দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই জটিল প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, এই সাফল্য শুধু একটি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ নয়, বরং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতমানের চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেসরকারি হাসপাতালে এই ধরনের চিকিৎসার খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। ফলে সরকারি হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বহু রোগী আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এই সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন বলেই মনে করছেন চিকিৎসক মহল।

আধুনিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতালটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। দেশের সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রথমবার এই ধরনের উন্নত ওজন কমানোর পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ হওয়ায় চিকিৎসা জগতে ইতিমধ্যেই তা বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে।

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TAGGED:

এন্ডোস্কোপি
নীলরতন সরকার হাসপাতাল
NRS
GOVERNMENT HOSPITAL
ENDOSCOPIC SLEEVE GASTROPLASTY

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