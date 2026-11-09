এনআরএস-এর তরুণ চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের
Mysterious Death of NRS Doctor: নিহত চিকিৎসকের নাম অভিজিৎ সরকার, বয়স 28 ৷ সোমবার কলকাতার একটি বেসরকারি হস্টেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
এনআরএস-এর তরুণ চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
By PTI
Published : November 9, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: নীলরতন সরকার (NRS Medical College and Hospital) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নিহত চিকিৎসকের নাম অভিজিৎ সরকার (28) ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হস্টেলে তিনি থাকতেন ৷ সেখানেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয় সোমবার ৷ তবে পরিবারের অভিযোগ, ওই চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে ৷
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