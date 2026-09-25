রবীন্দ্রনাথের 'হেরিটেজ' বাড়িগুলি দেখার সুযোগ পর্যটকদের, জানুন স্থাপত্যশৈলীর ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের 'হেরিটেজ' বাড়িগুলি দেখার সুযোগ পর্যটকদের, জানুন স্থাপত্যশৈলীর ইতিহাস
Rabindranath Tagore's houses: এই ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস, গুরুত্ব, স্থাপত্যশৈলী ও বাড়িগুলির সঙ্গে প্রথিতযশা ব্যক্তিদের স্মৃতি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : September 25, 2026 at 7:55 PM IST
বোলপুর, 25 সেপ্টেম্বর: বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন চত্বরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত পাঁচটি 'হেরিটেজ' বাড়ি রয়েছে । প্রখ্যাত মানুষজনের পদধূলি পড়েছে উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচী বাড়িতে ৷ এবার থেকে পর্যটকেরাও এই বাড়িগুলি দেখতে পারবেন । এমনই পরিকল্পনা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । সম্ভবত, দুর্গাপুজোর পর থেকেই বাড়িগুলি দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকেরা ৷ জানিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ।
ইটিভি ভারতে জানুন এই ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস, গুরুত্ব, স্থাপত্যশৈলী ও বাড়িগুলির সঙ্গে প্রথিতযশা ব্যক্তিদের স্মৃতি ৷
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । ইতিমধ্যেই পর্যটকদের জন্য বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহে ছয়দিন 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু করে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । অর্থাৎ, পর্যটকেরা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে পারছেন ৷ আর এবার রবীন্দ্রভবন চত্বরে গুরুদেবের ব্যবহৃত পাঁচটি বাড়ি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে । সেই মতো চলছে প্রস্তুতি । আসন্ন দুর্গাপুজোর পর এই সুবিধা পেতে পারেন পর্যটকেরা ৷ যদিও, এখনও নির্দিষ্ট দিন ধার্য হয়নি ৷
তবে বিভিন্ন সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী বাড়িতে কাটিয়েছেন ৷ এমনকি, প্রতিমা দেবী থেকে শুরু করে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধি, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জওহরলাল নেহরু, মাদার টেরেজা, চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজ প্রমুখ মানুষজন থেকেছেন বাড়িগুলিতে ৷ এই বাড়িগুলির গুরুত্ব, ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলী ইটিভি ভারতকে জানালেন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শান্তিনিকেতনের আদি বাড়ি হল 'শান্তিনিকেতন গৃহ'। কিন্তু, আশ্রমের পরিধি যখন বাড়তে শুরু করল, দেশ-দেশান্তর থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মানুষজন আসতে শুরু করলেন, তখন আশ্রমে আরও বাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়ল ৷ তাই ছাতিমতলা সংলগ্ন উত্তরায়ণ চত্বরে এক এক করে গড়ে তোলা হল পাঁচটি বাড়ি ৷ এই বাড়িগুলি বর্তমানে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের (ASI) অন্তর্গত ।
উদয়ন গৃহ
1999 সালে রবীন্দ্রভবন চত্বরে একটি দ্বিতল বাড়ি তৈরি শুরু হয়েছিল ৷ যার নাম উদয়ন ৷ তবে এই বাড়ি তৈরি হতে বহু সময় লেগে যায় ৷ ধাপে ধাপে কাজ হয়েছিল ৷ এই সাদা বাড়িটিই শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের বাড়ি হিসাবে সর্বাগ্রে পরিচিত । বাড়ির মূল নকশা করেছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
অনুমান করা যায়, 1913 সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পদক পাওয়ার পর 1916 সালে প্রথম জাপান যাত্রা করেছিলেন ৷ সেই সফরে জাপানি রেশম ব্যবসায়ী হারা সানকেই-এর সঙ্গে গুরুদেবের আলাপ হয়েছিল ৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাগান বাড়িতে প্রায় আড়াই মাস আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন ৷ এই হারা সানকেই ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পসংগ্রাহক ৷ জাপানের বিভিন্ন কাঠের বাড়ি বিক্ষিপ্তভাবে তিনি তাঁর বাগান বাড়িতে স্থাপন করতেন ৷ এটা দেখেই কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ অনেকটা হারা সানকেই-এর বাগান বাড়ির আদলে রবীন্দ্রভবনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গুরুদেবের পাঁচটি বাড়ি রয়েছে ।
এই উদয়ন বাড়িতেও জাপানি শৈলী দেখা যায় ৷ জাপানি কার্পেন্টার কিনতারো কাসাহারা শীতল পাটির মাদুর ব্যবহার করে উদয়ন বাড়িটিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন শৈল্পিক ভাবে ৷ এছাড়াও, পরবর্তীতে নানান দেশ-বিদেশের শিল্পীরা এই বাড়িকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে তুলেছেন ৷ তাই এই বাড়িটি স্থাপত্যশৈলী নজরকাড়ার মতো ৷
প্রায় 50টি কক্ষ রয়েছে উদয়ন বাড়িতে ৷ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত উপরের ঘরেই থাকতেন ৷ পরবর্তীতে এই বাড়িতে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবী থেকেছেন ৷ থেকেছেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ৷
তবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এত বড় বাড়ি তৈরির জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বলেই জানা যায় ৷ কারণ, সেই সময় আর্থিক সংকট ছিল, আর শান্তিনিকেতন আশ্রম বৈভবে বিশ্বাসী নয় ৷ তাই এত বৃহৎ বাড়ি না তৈরি করলেই ভালো হত, এমনই মত ছিল গুরুদেবের ৷ এই উদয়ন বাড়ি থেকেই 1941 সালের 25 জুলাই শান্তিনিকেতন ছেড়ে শেষ বারের মতো কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন অসুস্থ রবি ঠাকুর ৷
কোনার্ক বাড়ি
উদয়ন গৃহের ঠিক উত্তর দিকে কোনার্ক । এই বাড়িটিও 1919 সালে নির্মাণ শুরু হয়েছিল ৷ উঁচু ভিতের উপর চারটি থাম যুক্ত বাড়িটি । এই বাড়িতেও দীর্ঘদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ পরে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী থাকতেন ৷ দু-তিনটি ধাপে ছাদ যুক্ত বাড়িটি ৷ বড় খোলা জানলা ৷ সেই জানলা দিয়ে দিগন্ত দেখা যেত ৷ কারণ সেই সময় এত গাছ ছিল না, ধূ ধূ প্রান্তর ছিল ৷ কোনার্ক বাড়ি সংলগ্ন চাতালে প্রায় সময় রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কবিতা, গানের আসর বসতো ৷ এখানেই প্রথম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 1926 সালে 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হয়েছিল । বর্তমানে যা শতবর্ষে পা দিল ৷ এই বাড়ির সামনের রাখা রয়েছে আমেরিকার লিংকন শহর থেকে রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসাবে দেওয়া ছাপাই যন্ত্রটি ৷
শ্যামলী গৃহ
সেই সময় শান্তিনিকেতনে তীব্র দাবদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত ৷ খড়ের চালে অনেক সময় আগুন ধরে যেত ৷ তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মতো 1935 সালে প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি মাটির বাড়ি নির্মাণ করতে শুরু করলেন ৷ সহযোগিতা করেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু । তবে বাড়িটির নকশা করেছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ৷ পুরু দেওয়াল যুক্ত, দেওয়ালের ভিতরে মাটির কলস আছে ৷ যাতে বাইরেই তাপ ভিতরে প্রবেশ করতে না-পারে ৷ আর বাড়িটির ছাদটিও সম্পূর্ণ মাটির ৷ ফলে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা ও শীতকালে গরম থাকে ৷
এক কথায় বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে পরীক্ষামূলক ভাবে এই বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল ৷ বাড়ি কালো রঙের । দেওয়াল জুড়ে বাইরে ভিতরে নানান চিত্র রয়েছে । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও এই বাড়িতে মহাত্মা গান্ধি ও স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধি থেকেছেন ৷ পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী শ্যামলী গৃহে বিনোবা ভাবে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মাদার টেরেজার মতো প্রবাদপ্রতিম মানুষেরাও থেকেছেন ৷ এই বাড়িটি তৈরি হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করেছিলেন আর কোনও বাড়ি করবেন না ৷
পুনশ্চ গৃহ
শ্যামলী গৃহের পর উত্তরায়ণের চতুর্থ বাড়ি হল পুনশ্চ ৷ 1936 সালে এটি নির্মিত হয় ৷ মাত্র তিনটি ঘর বিশিষ্ট, চতুর্দিক খোলা জানলা যুক্ত বাড়িটি ৷ বাড়ির সামনে প্রশস্ত বারান্দা ৷ হাওয়া খেলার জন্য খোলা বড় বড় জানলা ঘরটিতে ৷ আর গুল্মলতা দিয়ে ঘেরা ৷ পরে কবির ইচ্ছানুসারে বাড়ির পূর্বদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা হয়েছিল ৷ এই বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আরও একটি বাড়ি করতে বলেছিলেন ৷
উদীচী গৃহ
1938 সালে পুনশ্চ বাড়ির পাশে দ্বিতল একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয় ৷ যার প্রথম নাম দেওয়া হয়েছিল সেঁজুতি । পরে কবিই সেই নাম বদল করে নাম দিয়েছিলেন 'উদীচী'। বাড়িটি উঁচুতে করা হয়েছিল যাতে এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় ৷ চারটি উঁচু স্তম্ভের উপর নির্মিত বাড়িটি ৷ এই বাড়িতে একেবারে জীবনের শেষের দিকে কিছু দিন থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ পরে পুনরায় উদয়ন গৃহে চলে গিয়েছিলেন কবি ৷ তাছাড়াও, এই বাড়িতে থেকেছেন কবির সহযোগী তথা মহাত্মা গান্ধির বন্ধু স্থানীয় হিসাবে পরিচিত দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজ ।
এই বাড়িগুলি যাতে ভিতরে গিয়ে পর্যটকেরা দেখতে পারেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে ৷ তবে বাড়িগুলির গুরুত্ব ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে নিরাপত্তার বিষয়টি মাথা রাখা হচ্ছে ৷ যাতে কোনও ভাবে 'হেরিটেজ' বাড়িগুলি নষ্ট না-হয় ৷ সেসব দিক বিবেচনা করেই নিয়ম বেঁধে দিয়ে তবেই পর্যটকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হতে পারে ৷ এখনও পর্যন্ত এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ।
বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক ড. নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ বাড়িগুলি যখন নির্মাণ হচ্ছে, তখন অন্য এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবাই দেখছেন, চিনছেন, জানছেন ৷ তা হল চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ । তাই এই বাড়িগুলিতে বসে বহু কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের পাশাপাশি বহু ছবি এঁকেছেন গুরুদেব ৷ সেই সব ছবিতে বাড়িগুলির নামও উল্লেখ করা আছে ৷ বর্তমানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে বাড়িগুলি পর্যটকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয় ৷ গুরুদেব-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজনের স্পর্শ রয়েছে বাড়িগুলিতে ৷ তাই সযত্নে রাখতে হবে ৷ সমস্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই মতো ।"