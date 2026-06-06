এবার অনুব্রতর বিরুদ্ধে এফআইআর ! বোমা-বন্দুক নিয়ে ইটভাটা লুঠের অভিযোগ

এবার অনুব্রতর বিরুদ্ধে এফআইআর ! বোমা-বন্দুক নিয়ে ইটভাটা লুঠের অভিযোগ
ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে এই প্রথম মামলা দায়ের বীরভূমের একদা প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷
Published : June 6, 2026 at 4:01 PM IST
বোলপুর, 6 জুন: 2021 সালের বিধানসভা ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি অভিযোগের মুখে পড়লেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল । শান্তিনিকেতন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক ইটভাটার মালিক । অভিযোগ, অনুব্রতের নির্দেশেই সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা ইটভাটায় হামলা চালিয়ে প্রায় 30 লক্ষ টাকার ইট লুঠ করেছিল । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ।
অভিযোগকারী শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডলের দাবি, শান্তিনিকেতন থানার আদিত্যপুরের পাথরঘাটা গ্রামে তাঁর 'লায়ন ব্রিক ফিল্ড' নামে একটি ইটভাটা রয়েছে । 2021 সালের ভোটের ফল প্রকাশের পর এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আবহে তাঁর ভাটায় হামলা চালানো হয় । অভিযোগ, কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপ-প্রধান মহম্মদ ওহিউদ্দিন ওরফে মামন শেখের নেতৃত্বে প্রায় 100টি ট্রাক্টর এবং বিপুল সংখ্যক লোকজন ভাটায় চড়াও হয় । হামলাকারীদের হাতে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও অভিযোগ ।
ভাটার মালিকের বক্তব্য, পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে প্রাণ বাঁচাতে তাঁকে কোপাই নদীর ধার ধরে পালাতে হয় । কর্মীরাও আতঙ্কে ভাটা ছেড়ে চলে যান । এরপর প্রায় তিন লক্ষ ইট লুঠ করা হয়, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 30 লক্ষ টাকা বলে দাবি তাঁর । শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, সেই সময় তিনি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ তা গ্রহণ করেনি । পরে তৎকালীন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছেও লিখিত অভিযোগ করেছিলেন । কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে তাঁর দাবি ।
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোট-পরবর্তী হিংসার সমস্ত অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের নির্দেশ জারি হওয়ার পর ফের ন্যায়বিচারের আশায় থানার দ্বারস্থ হন তিনি । এবার সরাসরি অনুব্রত মণ্ডল, মামন শেখ-সহ মোট 13 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে 447, 341, 379, 386, 427, 120B, 505 এবং 34 ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ।
শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডলের দাবি, "স্থানীয় পার্টি অফিস তৈরির সময় ইট দিয়েছিলাম । তারপরও নিয়মিত টাকা চাওয়া হত । তোলা দিতে না পারায় ভোটের পর আমার ব্যবসাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় । বন্দুক ও বোমা নিয়ে এসে 30 লক্ষ টাকার ইট লুঠ করা হয়েছিল । সেদিন প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারলে হয়তো বাঁচতাম না ।" তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপি-সমর্থক হওয়ার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছিল । তবে এই অভিযোগ প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি ।
রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে । কারণ, 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে বহু অভিযোগ সামনে এলেও, বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে সরাসরি এমন লিখিত অভিযোগ দায়েরের ঘটনা এই প্রথম বলে দাবি স্থানীয় সূত্রের । তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।