আর ঝক্কি থাকবে না, এবার থেকে জমি-বাড়ি কেনার পর স্বয়ংক্রিয় মিউটেশন
রেজিস্ট্রেশনের সময়েই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট পুরসভার নথিতে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে । ফলে আলাদা করে মিউটেশনের জন্য পুরসভায় আবেদন করতে হবে না ।
Published : November 9, 2025 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: রাজ্যে সম্পত্তি কেনাবেচার প্রক্রিয়া এবার আরও সহজ হতে চলেছে । মিউটেশন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা ভোগান্তির অবসান ঘটাতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । এবার থেকে বাড়ি বা জমি কেনার পর রেজিস্ট্রেশনের সময়েই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট পুরসভার নথিতে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । ফলে আলাদা করে মিউটেশনের জন্য পুরসভায় আবেদন করার প্রয়োজন পড়বে না ।
শহুরে নাগরিকদের অন্যতম বড় অভিযোগ ছিল, সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের পর মিউটেশনের জন্য বারবার পুরসভায় ঘোরাঘুরি করতে হয় । যদিও তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর রাজ্য সরকার অনলাইন মিউটেশন চালু করেছিল, কিন্তু সেটিও অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়ে । এবার সেই প্রক্রিয়াকে এক ধাপ এগিয়ে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা হচ্ছে । এই নতুন ব্যবস্থায় রেজিস্ট্রেশন অফিস ও পুরসভার তথ্যভান্ডার সরাসরি যুক্ত থাকবে । ফলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন মালিকের নাম পুরসভার রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়ে যাবে ।
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর, অর্থ দফতরের ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রাজ্যের সব পুরসভা ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে । কলকাতা পুরসভা এবং নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ)-র পোর্টাল ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন ক ্রা সম্ভব হবে ।
বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর পুরসভায় মিউটেশনের জন্য আলাদা আবেদন করতে হয়। আবেদনকারীকে জমা দিতে হয় দলিল, আগের সম্পত্তিকরের রসিদ, পরিচয়পত্র-সহ একাধিক নথি । যদিও অনলাইনে আবেদন করা যায়, কিন্তু অনেকেই তা করেন না । এর ফলে পুরসভার রেকর্ডে আগের মালিকের নাম থেকেই যায় । এতে পুরসভার রাজস্ব ক্ষতি হয় এবং নতুন মালিককেও বকেয়া সম্পত্তিকরের দায় নিতে হয় ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই বছরে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় অনলাইনে 3 লক্ষ 52 হাজার 635টি মিউটেশন সম্পন্ন হয়েছে । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল । তাই এবার স্বয়ংক্রিয় মিউটেশন ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে ।
ভূমি দফতরের অধীনে জমির রেজিস্ট্রেশনের সময় স্বয়ংক্রিয় নাম পরিবর্তনের যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে, এবার সেই মডেলেই পুরসভাগুলিতে প্রয়োগ করা হবে । এর ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজ হবে এবং নাগরিকদেরও আর অতিরিক্ত ঝামেলায় পড়তে হবে না । পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "আগে জমির বা বাড়ির মিউটেশন করানোকে অনেকেই ঝক্কির কাজ বলে মনে করতেন । কিন্তু নতুন এই পদ্ধতি চালু হলে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, দ্রুত এবং নাগরিক-বান্ধব হয়ে উঠবে । এতে পুরসভার রাজস্ব আদায়ও আরও কার্যকর হবে ।"
রাজ্যের প্রশাসনের আশা, এই নতুন পদক্ষেপ কার্যকর হলে মিউটেশন নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ অনেকটাই কমে যাবে, পাশাপাশি বাড়বে সরকারি পরিষেবার প্রতি মানুষের আস্থা ।