সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে ফের বাইক চুরি ! শ্রীঘরে কুখ্যাত লক্ষ্মী ও লেবু

সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে ফের বাইক চুরি ! শ্রীঘরে কুখ্যাত লক্ষ্মী ও লেবু
এবার প্রশ্ন উঠছে, আর কতদিন এভাবে চলবে ৷ কারণ দীর্ঘ প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে লক্ষ্মী-লেবুর নাম বাইক চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আসছে ।
দুর্গাপুর, 13 নভেম্বর: ফের গ্রেফতার কুখ্যাত বাইক লিফটার লক্ষ্মী সাহানি ও লেবু ওরফে রাজেশ মণ্ডল ৷ এবার দুর্গাপুরে বাইক চুরির ঘটনায় পাকড়াও করা হয়েছে তাদের ৷ পুলিশের হাতে এর আগেও ধরা পড়ে সংশোধনাগারে গিয়েছে এই দু'জন ৷ সেখান থেকে ফেরার পর আবার সেই একই অপরাধের সঙ্গে আবারও তারা জড়িয়ে পড়ে । কিন্তু এভাবে আর কতদিন ? কেন এদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয় না ? এবার সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "বাইক চুরির প্রমাণ-সহ এদেরকে বহুবার ধরা হয়েছে । আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । বারবার বেরিয়ে আসে আর এই কাজই করে । অনেকভাবে এদের পরিবর্তন করার চেষ্টা চালানো হলেও পরিবর্তন হয়নি ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি যায় । সেই ঘটনায় সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । তদন্তে নামে পুলিশ । সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চলতি মাসের 8 তারিখ বাঁকুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজেশ মণ্ডল ওরফে লেবুকে । ওইদিনই বোলপুর ক্যানেল পাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় লক্ষ্মী সাহানিকে । তাদেরকে আদালতে পেশ করে চারদিনের হেফাজতে নেয় পুলিশ । তারপরেই তাদের জেরা করে উদ্ধার হয় দুর্গাপুর থেকে চুরি যাওয়া ওই বাইকটি । বাইকটি যাতে না চেনা যায় সেজন্য নম্বর প্লেট নকল লাগানো হয়েছিল ।
পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বীরভূমের নানুরের বাসিন্দা লক্ষ্মী সাহানি এবং দুর্গাপুরের সেকেন্ডারির বাসিন্দা লেবু ওরফে রাজেশ মণ্ডল শুধু দুর্গাপুর নয়, বিভিন্ন জেলায় বাইক চুরির মাস্টারমাইন্ড । বহুবার এরা গ্রেফতার হয়েছে পুলিশের হাতে । লাঠির ওপরে ভর করে চলাফেরা করা, ভালো করে হাঁটতে না পারা লক্ষ্মী সাহানি এবং লেবুকে দেখে বিশ্বাসই হবে না এরাই বাইক চুরির কাজে একেবারে সিদ্ধহস্ত ।
প্রথমে বাইক চুরি । তারপর পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নাম্বার প্লেট নকল । তারপরেও হল না রেহাই । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশের হাতে বাইক সমেত গ্রেফতার দু'জনে । ফের এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে তাদের ।