হাওড়া-হুগলির ত্রাস রমেশ মাহাতকে বিজেপির মঞ্চে সংবর্ধনা, শুরু রাজনৈতিক তরজা

হাওড়া-হুগলির ত্রাস রমেশ মাহাতকে বিজেপির মঞ্চে সংবর্ধনা, শুরু রাজনৈতিক তরজা
RAMESH MAHATO FELICITATED by BJP: খুন, তোলাবাজির অভিযোগ রমেশ মাহাতর বিরুদ্ধে। তাঁকেই দেখা গেল বিজেপির সংবর্ধনার মঞ্চে ৷
Published : September 12, 2026 at 2:14 PM IST
জাঙ্গিপাড়া, 12 সেপ্টেম্বর: হুগলির এক সময়ের বাহুবলী হুব্বা শ্যামলের ডান হাত কুখ্যাত দুষ্কৃতী রমেশ মাহাতকে সংবর্ধনা দিল বিজেপি। জাঙ্গিপাড়ার নীল আকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িগাছি গ্রামে বৃহস্পতিবার বিজেপির এক অনুষ্ঠান মঞ্চে দেখা যায় রমেশকে। স্থানীয় বিজেপির তরফে ফুল-মালা দিয়ে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় তাঁকে ৷ পরে বক্তৃতা দেন তিনি ৷
হাওড়া বা হুগলির ত্রাস, একাধিক খুন, তোলাবাজি, জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত হুব্বা শ্যামলের একসময়ের সঙ্গী রমেশ। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগও রয়েছে। তার মধ্যেই বিজেপির সংবর্ধনার ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, হুগলি ও হাওড়ায় একাধিক দুষ্কৃতী কার্যকলাপের মামলা আছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর আগে সিঙ্গুরের মাদক মামলায় গ্রেফতারও করা হয়েছিল তাঁকে। নির্বাচনের আগে হাওড়া কমিশনারেটের পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। এখন বর্তমানে জামিন রয়েছেন রমেশ।
কৃতি ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা দিয়ে সাহায্যের জন্য বিজেপির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রমেশ বলেন, "আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি। সততার সঙ্গে কাজ করতে এসেছি।" অন্যদিকে, এই ইস্যুতে জাঙ্গিপাড়ার বিজেপি বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ জানান, এই ঘটনার তদন্ত হবে। তাঁর কথায়, "ওই অনুষ্ঠানে বেশকিছু বিজেপির কর্মী ছিলেন। কেন ওঁরা একজন সমাজবিরোধীকে এভাবে মঞ্চে তুললেন, কার অনুমতি নিয়ে এটা করা হয়েছে, সবটা তদন্ত হবে।"
জেলা সভাপতি এবং রাজ্য সভাপতিকে রিপোর্ট দেবেন বলেও জানান বিধায়ক। বিধায়ক আরও বলেন, "রমেশ মাহাতো একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে 30টি মামলা রয়েছে। হাওড়া, হুগলির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর কালো সাম্রাজ্য রয়েছে। তাঁকে জাঙ্গিপাড়ায় এনে মানুষকে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে।"
এসএফআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অর্ণব দাস বলেন, "ভয়ে আউট যারা বলেছিল, তারাই আজ ভয়কে ইন করছে। তারা বুঝতে পারছে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। চার মাসের মাথায় মানুষ এদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা রাস্তাঘাটে বলছে। কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না ৷ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা সমস্ত মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না ৷ পুরসভার পরিষেবার বেহাল অবস্থা। তাই ভয়কে ইন করানোর জন্য এই কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের বিজেপিতে আনছে। বিধানসভায় যারা গুন্ডা দমন আইনের কথা বলছে, তারাই সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে ৷"
রমেশের উত্থান 1984 সালে। সেই সময় খুনের ঘটনার পর থেকেই অপরাধ জগতে প্রবেশ। হুগলি, হাওড়ার একাধিক বন্ধ কারখানায় থাবা বসানোই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। জেকে স্টিল, শ্রী দুর্গা কটন মিল লুট করার অভিযোগ রয়েছে রমেশের বিরুদ্ধে। হাওড়ায় লোহার ছাঁটের কারবার চালাতেন ৷ পরে হুগলির বাহুবলী হুব্বা শ্যামলের দলে যোগ দিয়ে তার কোর গ্রুপের একজন হয়ে ওঠে নরেশ। বাম জমানার শেষের দিকে হুব্বা শ্যামলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন রমেশ। হুব্বা খুনের প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতারও করা হয়েছিল তাঁকে।
শ্যামল খুনের পর পুরো সিন্ডিকেট সামলাতেন রমেশ। হুগলি, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনায় ছিল অবাধ কালো কারবারের বিস্তার। বিহার থেকে দুষ্কৃতী ভাড়া করে এনে কার্যকলাপ চালাতেন রমেশ। তাঁর সাগরেদ নেপু, চিকুয়া, আক্রম-সহ বেশ কিছু কুখ্যাত দুষ্কৃতী। মূলত তোলাবাজি, খুনের সঙ্গে হুগলির প্রোমোটারদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিতেন রমেশ ৷ সেই টাকাতেই তাঁদের ইমারতি সামগ্ররী সাপ্লাই করতেন রমেশ। এভাবেই বাড়তে থাকে তাঁর সম্পত্তি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের পরেও শেষ বার গ্রেফতার হন রমেশ।