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দমদমে গ্যাংওয়ারের রক্তাক্ত পরিণতি ! গুলিতে খতম 'ত্রাস' রাজা, আতঙ্কে পুলিশ পিকেট

দমদমে কি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে গ্যাংওয়ারের পুরনো ছায়া ? পুলিশ জানিয়েছে, আটক পাঁচজন জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলার নেপথ্যের কারণ এবং মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

Murder at Dumdum
ঘটনাস্থলে পুলিশের কর্তারা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST

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দমদম, 13 জুলাই: ভোরের আলো ফোটার আগেই বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন এলাকা কেঁপে উঠল গুলির শব্দে । কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল দমদমের কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাজা দত্ত । তাকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ । ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে রাজার আরও দুই সঙ্গী । দমদমের খালিসাকোটা এলাকায় সোমবার ভোররাতের এই ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে এল উত্তর শহরতলির গ্যাং-দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত চেহারা ।

পুলিশ সূত্রে খবর, দমদমের খালিসাকোটা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাজা দত্তের দাপট ছিল । তোলাবাজি থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তার নাম জড়িয়েছে । অতীতে একাধিকবার গ্রেফতারও হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, দীর্ঘদিনের গোষ্ঠী-সংঘর্ষের জেরেই এই খুন ।

Murder at Dumdum
দমদমে কি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে গ্যাংওয়ারের পুরনো ছায়া ? (নিজস্ব চিত্র)

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে যাচ্ছিল রাজা । তার কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে পুলিশের দাবি । খালিসাকোটা এলাকায় পৌঁছতেই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় তার দল । এরপরই শুরু হয় দু'পক্ষের সংঘর্ষ । অভিযোগ, সুযোগ বুঝে খুব কাছ থেকে রাজাকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয় । বুক ও পেটে একাধিক গুলি লাগে তার । ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে সে ।

রাজার সঙ্গে থাকা দীপ চৌধুরী ও ছেদরি নামে আরও দুজনের গুলি লাগে । সোমবার সকালে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি গ্যারাজের পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে পুলিশ । প্রথমে তাদের স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসকরা রাজাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । দুই সঙ্গীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ।

ঘটনাস্থলে পৌঁছন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার শামিম আহমেদ-সহ একাধিক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক । গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ । নতুন করে অশান্তির আশঙ্কায় খালিসাকোটায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ।

তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে আটক করেছে । ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, রাজা দত্তকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে । তাঁর শরীরে একাধিক বুলেটের আঘাত ছিল । আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলার নেপথ্যের কারণ এবং মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ।

Murder at Dumdum
এই সেই ঘটনাস্থল (নিজস্ব চিত্র)

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, খালিসাকোটা দীর্ঘদিন ধরেই দুষ্কৃতী প্রভাবিত এলাকা । তোলাবাজি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং দখলদারি নিয়ে প্রায়ই উত্তেজনা তৈরি হয় । রবিবার রাতেও বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি তৃণমূল কার্যালয়ে বৈঠক চলাকালীন বচসার ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । পরে সেই কার্যালয়ে ভাঙচুরও হয় । যদিও ভাঙচুরের সঙ্গে সোমবারের গুলিকাণ্ডের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ ।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ চৌধুরীর অভিযোগ, খালিসাকোটা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই দুষ্কৃতীদের অবাধ যাতায়াত ছিল । রবিবার রাতের অশান্তি এবং সোমবার ভোরের গুলিকাণ্ডের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত । তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।

পুলিশের দাবি, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা চললেও তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । ব্যক্তিগত শত্রুতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নাকি অন্য কোনও কারণে এই হামলা- সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উত্তর শহরতলির এই বহুচর্চিত দুষ্কৃতীর মৃত্যুতে এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । সেই সঙ্গে উঠে এসেছে প্রশ্ন, দমদমে কি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে গ্যাংওয়ারের পুরনো ছায়া ?

TAGGED:

NOTORIOUS CRIMINAL
POLICE PICKET
দমদমে গ্যাংওয়ার খুন
MURDER AT DUMDUM

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