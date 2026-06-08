বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে; হাবড়ায় দাবি মন্ত্রী দিলীপের
ধর্মীয় সংগঠনের অনুষ্ঠান মঞ্চে এমনই মন্তব্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ৷ পাশাপাশি SIR-এ নাম বাদ ও অন্নপূর্ণা যোজনার কতজন মহিলা টাকা পেলেন তাও জানালেন ৷
Published : June 8, 2026 at 7:44 AM IST
হাবড়া, 8 জুন: রাজ্যে চলমান রাজনৈতিক ডামাডোলের আবহে হাবড়ায় ধর্মীয় সংগঠনের অনুষ্ঠান মঞ্চে বড় দাবি মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ৷ রবিবার বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা নতুন সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না । দরকার হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে ।"
এদিন কলতান প্রেক্ষাগৃহে ধর্মীয় সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল ও অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা । ওই সভায় বক্তব্য রাখার সময় দিলীপ বলেন, "বিগত তৃণমূল সরকার অশোক স্তম্ভ তুলে দিয়েছিল । তার জায়গায় বিশ্ববাংলার লোগো লাগিয়ে দিয়েছিল । লোগোর মধ্যে একটা 'ব' বনবন করে ঘুরত । পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে নাকি ? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে নাকি ?"
এরপরই রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলকে আক্রমণ করে মন্ত্রী দিলীপ বলেন, "তৃণমূল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সঙ্গীতের বদলে 'সোনার বাংলা' গাওয়া হবে । 'জয় বাংলা' স্লোগান হবে । ভোটের সময় বাংলাদেশ থেকে নায়ক-নায়িকারা এসে প্রচার করেছেন । কিন্তু আমরা বলে যাচ্ছি... পশ্চিমবঙ্গ কখনও বাংলাদেশ হবে না । দরকার হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে । কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন । আগামীতে যখন বাংলাদেশের মানুষ খেতে পাবেন না, দোকানে ওষুধ পাবেন না তখন তাঁরাও বলবেন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হব ।"
এদিন তিনি তৃণমূল নেতাদের 15 বছরের দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হন । সঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি সংযোজন করেন, "তৃণমূলের দুর্নীতি পরায়ণ নেতাদের দিকে ডিম ছোড়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় কাঁচা ডিমের চাহিদাও রাজ্যে বেড়ে গিয়েছে । এদিন বক্তব্যে তিনি বলেন, "তৃণমূল নেতারা এখন রাস্তায় বেরিয়ে দেখছেন, পিছনে কেউ নেই । পিসি একা হয়ে গিয়েছেন । ভাইপোকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না । একদিন তিনি বাইরে বেরিয়েছিলেন । কাঁচা ডিম খেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন । প্রাণী সম্পদ দফতর আমার অধীনে । হরিণঘাটায় আমাদের প্রকল্প রয়েছে । আমরা ডিম বিক্রি করি । হঠাৎ দেখছি ডিমের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে ।"
এরপর SIR নিয়ে দিলীপের বক্তব্য, "ভোটের আগে এসআইআরে 91 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে । তৃণমূল নেতাদের নির্দেশে বিএলও'রা এই কাজ করেছেন । আপনারা ডকুমেন্টস দেওয়া সত্ত্বেও বিএলও'রা সেই ডকুমেন্ট জমা দেননি । তাই আপনাদের নাম বাদ গিয়েছে । আমরা বলছি, আপনাদের নাম বাদ যাবে না । যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম আবার যুক্ত করা হবে । কেউ বে-নাগরিক হয়ে যাবেন না । সবাই এখানে থাকবেন ।"
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও এদিন দিলীপ ঘোষ রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, "অন্নপূর্ণা যোজনায় ইতিমধ্যে 28 লক্ষ মা-বোনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছে । যাঁরা আবেদন করছেন, পরে তাঁরাও পাবেন । তবে শিক্ষক মহাশয়ের স্ত্রী, সরকারি ওই টাকা নিয়ে বিউটি পার্লারে যাবেন, সেটা আর হবে না । সমস্ত নথিপত্র যাচাই করে তবেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে । আর যাঁরা ভারতীয় নন, তাঁরাও কেউ এই সুযোগ পাবেন না ।"এদিন হাবড়ার সভা শেষে দিলীপ বারাসতের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ।