সরকারি গাড়ি নয়, স্কুটিতে চেপে শিলিগুড়িতে বাড়ি ফিরলেন শঙ্কর ঘোষ

কোনও বিলাসবহুল গাড়ি নয়, বরং নিজের অতি পরিচিত স্কুটি চালিয়েই এনজেপি স্টেশন থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।

স্কুটিতে চেপে শিলিগুড়িতে শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)
Published : May 16, 2026 at 8:28 PM IST

শিলিগুড়ি, 16 মে: বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ পর্ব চুকিয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে ফিরেই ফের নিজের চেনা মেজাজে ধরা দিলেন শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর কোনও বিলাসবহুল গাড়ি নয়, বরং নিজের অতি পরিচিত স্কুটি চালিয়েই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। শপথের পরও তাঁর এই চিরপরিচিত সহজ-সরল ও ‘ভিআইপি সংস্কৃতি’ মুক্ত জীবনযাত্রা ফের একবার নজর কেড়েছে শহরবাসীর।

এদিন সকালে এনজেপি স্টেশনে শঙ্কর ঘোষ পৌঁছাতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাঁকে ফুলের মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও অনুগামীদের অভিবাদন গ্রহণ করার পর স্টেশন চত্বরেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিধায়ক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "কলকাতার বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করাটা একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু আমার আসল কাজের জায়গা হলো শিলিগুড়ির রাজপথ আর এই শহরের মানুষের ড্রয়িংরুম। গত তিন বছর ধরে আমি যেভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে স্কুটি চালিয়ে কাজ করেছি, আগামী দিনেও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না। এই সহজ জীবনযাত্রার মধ্যেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, এর মধ্যে কোনও লোক দেখানো ব্যাপার নেই।"

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে শাসকদলকে কড়া বার্তা দেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন, তার মর্যাদা রক্ষা করতে তিনি দায়বদ্ধ। শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা, অনুন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা কলকাতার বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে।

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের আক্রমণ প্রসঙ্গে শঙ্করবাবু বলেন, "শাসকদল যদি মনে করে পেশীশক্তি বা প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা যাবে, তবে তারা ভুল ভাবছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে আমরা রাজপথে নেমে লড়াই করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।"

শপথ গ্রহণের পর বহু নেতারই ভাবমূর্তি বদলে যেতে দেখা যায় রাজনীতির ময়দানে। তবে শঙ্কর ঘোষ যে তাঁর সেই পুরোনো ‘মাটির মানুষ’ ভাবমূর্তি বজায় রেখেই আগামী দিনে চলবেন, এদিন স্কুটারে চেপে বাড়ি ফেরার দৃশ্যেই তা আরও একবার প্রমাণিত হলো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

