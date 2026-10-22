বিজেপি নেত্রী নন, পাড়ার মেয়ে লকেট মাতলেন দেবী বরণ-সিঁদুর খেলায়

বিজেপি নেত্রী নন, পাড়ার মেয়ে লকেট মাতলেন দেবী বরণ-সিঁদুর খেলায়
Bijoya Dashami 2026: বিজয়া দশমীতে বাবার বাড়ির পাড়ায় দেবীবরণ, সিঁদুর খেলা, ঢাক বাজিয়ে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়লেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : October 22, 2026 at 10:32 AM IST
ব্যারাকপুর, 22 অক্টোবর: বছরভর অপেক্ষা শেষে মা এসেছিলেন মর্ত্যে। পুজোর দিনগুলি অনেকেই আনন্দের সঙ্গে কাটিয়েছেন ৷ তবে সপ্তমীতে চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দুর্গাপুজোয় বড় বিপত্তি নেমে আসে ৷ সেই বিষাদের আবহেই কেটে পুজোর বাকি দিনগুলো ৷ বিজয়া দশমীকে দেবী দুর্গাতে বিদায় জানিয়েছে অধিকাংশ পুজো কমিটি ৷ ওই দিনেই বাবার বাড়ির পাড়ায় মাকে বরণ করে, সিঁদুর খেলে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়লেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷
এদিন রাজনীতির বাইরে একদম অন্যরকমভাবে পাওয়া গেল প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেটকে ৷ দক্ষিণেশ্বর শ্রীপল্লীর দীর্ঘদিনের বাসিন্দা বিজেপি নেত্রী লকেটের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা এই পাড়াতেই । তাই প্রতি বছরই বাবার বাড়ির পাড়ায় বিজয়া দশমীর দিন পৌঁছে যান তিনি ৷ বিজয় দশমীর সন্ধ্যায় ছোটবেলার পরিচিত মণ্ডপে গিয়ে মা দুর্গাকে বরণ করেন ৷ সেইসঙ্গে রাজনীতির সীমানা ভুলে পাড়ার অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন ৷ পাড়ার মেয়েকে কাছে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন, দক্ষিণেশ্বর শ্রীপল্লীর বাসিন্দারাও।
দীর্ঘদিন পর ঘরের মেয়েকে পেয়ে পাড়ার লোকজনও উচ্ছ্বসিত । এদিন সিঁদুর খেলার পাশাপাশি লকেটের দাদা তথা এলাকার কাউন্সিলর সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর বোনকে পাশে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন । এদিন চট্টোপাধ্যায় পরিবার-সহ পাড়ার লোকজন পুজো মণ্ডপে নাচের মধ্যে দিয়ে সিঁদুর খেলে দুর্গাপুজোর শেষ আনন্দে মেতে ওঠেন ৷
এদিন সকলকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বিজেপি নেত্রীকে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়তে দেখা যায় ৷ কারণ এই পাড়ায় তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন । তাঁর মা-ও এই পাড়ায় ঠাকুর বরণ করতেন ৷ এখন তিনিও নিয়ম করে প্রতিবছর, তাঁর মায়ের মতো পাড়ার ঠাকুর বরণ করতে আসেন ।
তিনি বলেন, "আমি জন্মেছি এখানে ৷ ছোট থেকে বড় হয়েছি এই পাড়ায় ৷ তাই নিয়ম করে দশমীর দিন আমি এই পাড়ায় আসি । আজও এসেছি ৷ সকলের সঙ্গে মিলে মা'কে বরণ করলাম ৷ মার কাছে প্রার্থনা করি, সকলে যেন ভালো থাকে। এই রাজ্যে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির উদয় হয়েছে । আমাদের বিজেপির সরকার এই রাজ্যে গঠিত হয়েছে ৷ আমরা যেন মানুষের সমস্ত কাজ করতে পারি, সেই আশীর্বাদই চেয়েছি মায়ের কাছে।"