লাগে না দক্ষিণা-নেই পুরোহিত, ক্ষীরপাইয়ের 'বড়মা'-কে নিজের হাতে পুজো করেন ভক্তরা

লাগে না দক্ষিণা-নেই পুরোহিত, ক্ষীরপাইয়ের 'বড়মা'-কে নিজের হাতে পুজো করেন ভক্তরা
কংক্রিটের 45 ফুট উচ্চতার বিশালাকার মূর্তি ক্ষীরপাইয়ের 'বড়মা'র ৷ বড়মা-র পাশেই রয়েছে 'ছোটমা' কালী মন্দির ৷
Published : October 17, 2025 at 8:03 PM IST
ক্ষীরপাই, 16 অক্টোবর: বিশালাকার এক মন্দির ৷ সেই মন্দিরে রয়েছে মা কালীর বিশাল এক কংক্রিটের মূর্তি ৷ উচ্চতা প্রায় 45 ফুট ৷ নৈহাটির 'বড়মা'র মতো, এখানেও দেবীকে 'বড়মা' রূপে পুজো করা হয় ৷ দেবীর পরিচিতি 'ক্ষীরপাইয়ের বড়মা' নামে ৷ তবে, বড়মা’র পুজো করতে লাগে না কোনও পুরোহিত ৷ কারণ এখানে দেবী ভক্তের হাতেই পুজো নেন ৷ এমনকি লাগে না কোনও দক্ষিণাও ৷
পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের চিরকুনডাঙা শ্মশানে এই 'বড়মা'র মন্দির অবস্থিত ৷ শ্মশানকালী হলেও এখানে দেবীর পুজোয় বলি দেওয়া হয় না ৷ ভক্তরা নিজেদের হাতে ভোগ ও নৈবেদ্য যা দেন, তাতেই দেবীর পুজো হয় ৷ এই পুজোর শুরু করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা শুদ্ধদেব রায় ৷ তবে, শুরুতে বড়মা নয়, পুজো হতো 'ছোটমা'র ৷ সেখানেও রয়েছে এক কাহিনি ৷
বড়মা-র মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠার কাহিনি
শ্মশানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা শুদ্ধদেব রায় ৷ প্রথমে মাটির চালায় প্রতিমা তৈরি করে পুজো শুরু করেন তিনি ৷ সেই সময় মন্দিরে একটি ছোট কালী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল ৷ সেই মূর্তি 'ছোটমা' নামে পুজো হত ৷ তবে, একবার বন্যায় ছোট মায়ের মাটির চালা ডুবে গিয়ে মুর্তি ভেঙে যায় ৷ যদিও, সেই সময় মায়ের একটি ভাঙা হাত বেঁচে যায় ৷ বন্যার জল নামার পরে বড় করে মন্দির ও সঙ্গে মায়ের কংক্রিটের মূর্তি তৈরি করা হয় ৷ তৈরি হয় ছোট মায়ের মন্দিরও ৷ তাঁরই পাশে রয়েছে 45 ফুট উচ্চতার কংক্রিটের বড়মা-র মূর্তি ৷
পুজোর বৈশিষ্ট্য
বছরের যে কোনও দিন, যে কোনও সময়ে ভক্তরা নিজেদের মনস্কামনা নিয়ে যেতে পারেন বড়মা’র মন্দিরে ৷ এখানে ভক্তরাই ফলমূল নৈবেদ্য সহকারে নিজেদের হাতে দেবীর পুজো করতে পারেন ৷ আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল, এখানে দান বা দক্ষিণা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ মন্দিরের কমিটির তরফে এ সংক্রান্ত পোস্টারও লাগানো রয়েছে মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে ৷
মন্দিরে কোনও পূজারী নেই ৷ কেবলমাত্র কালীপুজো ও অমাবস্যার সময় একজন পুরোহিত আসেন পুজোর জন্য ৷ তাই অমাবস্যা তিথি ছাড়া বছরের সবদিনে ভক্তরাই দেবীর আরাধনা করতে পারেন নিজদের মতো করে ৷ অর্থাৎ, ভক্তদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় মন্দিরের পুজার্চনার দায়িত্ব ৷ বড়মা-র পুজোয় বলি না-হলেও, ছোটমা’র পুজোয় বলির প্রথা রয়েছে ৷ আর সেই বলির মাংস পরের দিন খিচুড়ি প্রসাদের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে ভক্তদের দেওয়া হয় ৷
বড়মা-র বৈশিষ্ট্য
বড়মা-র মূর্তির এক হাতে রয়েছে পৃথিবী ৷ আরেক হাতে রয়েছে সাদা পায়রা ৷ বাকি দুই হাতে খড়গ ও মুণ্ড ৷ মা এখানে রুদ্ররূপী ৷ তাঁর হাতে পৃথিবীর অর্থ, তিনিই ধরিত্রীর রক্ষাকর্তা এবং আরেক হাতে শান্তির বাহক হিসেবে রয়েছে পায়রা ৷ আর তাঁর দু’পাশে রয়েছে ডাকিনি-যোগিনী ৷
উল্লেখ্য, এই মন্দিরে আসা ভক্তের বিশ্বাস, মন থেকে দেবীর কাছে কিছু চাইলে, তা পূরণ হবেই ৷ বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্যও অনেকে ক্ষীরপাইয়ের বড়মা-র মন্দিরে মানত করেন ৷ অনেকের দাবি, বড়মা-র কাছে মানত করে তাঁরা বিমুখ হননি ৷ তবে, শুধু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বা রাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত ক্ষীরপাইয়ের বড়মা-র পুজো দিতে আসেন ৷
বড়মা-র মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শুদ্ধদেব রায় বলেন, "বড়মা-র মন্দিরে নিজের পুজো নিজেকে করতে হয় ৷ একমাত্র অমাবস্যার সময় পুরোহিত পুজো করেন ৷ মন্দিরে কোনও দক্ষিণা লাগে না এবং বড়মা-র এতটাই জনপ্রিয়তা যে, অসম, ওড়িশা এমনকি বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ এখানে আসেন পুজো দিতে ৷ আর কালীপুজোতে হাজার-হাজার ভক্তের জনসমাগম ঘটে মন্দিরে ৷ মায়ের মাহাত্ম্য একমাত্র ভক্তরাই বলতে পারবেন ৷"
বড়মা-র মন্দিরে পুজো দিতে আসা নেহা মণ্ডল, বন্দনা মহন্ত, সমীর ঘোষ এবং শ্যামাপদ সামন্তরা জানাচ্ছেন, "বড়মা আমাদের নিজেদের মায়ের মতো ৷ এত বড় মূর্তি কোথাও নেই ৷ নৈহাটিতে বড়মা-র মূর্তি আছে ৷ তবে, তার বিসর্জন হয়ে যায় ৷ আর এখানকার কালীমূর্তি বিসর্জন হয় না ৷ সারা বছরই মানুষ আসে পুজো দেয় এবং মনস্কামনা পূরণ হয় ৷ এটা দেখে খুব ভালো লাগে যে, এমন একটি মন্দির যেখানে নিজের পুজো নিজে করা যায় ৷"