'পড়াশোনার চাপ' নয়, ছাত্রমৃত্যুর নেপথ্যে 'গভীর সঙ্কট' ! দাবি আইআইটি-খড়্গপুরের ডিরেক্টরের
'20 শতাংশেরও কম ঘটনা পড়াশুনো সংক্রান্ত চাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ৷ বাকি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণই বড় ভূমিকা নেয়', দাবি সুমন চক্রবর্তীর ৷
Published : July 10, 2026 at 3:44 PM IST
খড়্গপুর, 10 জুলাই: দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইআইটি-খড়গপুর । মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নের ঠিকানা । কিন্তু গত দেড় বছরে একের পর এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু সেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের আড়ালে এক গভীর উদ্বেগের ছবি তুলে ধরেছে । ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই আইআইটি-খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী জানালেন, ছাত্রমৃত্যুর ঘটনাকে শুধুমাত্র 'পড়াশোনার চাপ' এর ফল বলে ব্যাখ্যা করা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ।
72তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, 20 শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক চাপের যোগ থাকতে পারে । অধিকাংশ (ছাত্রমৃত্যু) ঘটনার পিছনে থাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক নানা জটিলতা । তাই পুরো বিষয়টি না বুঝে শুধুমাত্র পড়াশোনার চাপকে দায়ী করা উচিত নয় ।"
ডিরেক্টরের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আইআইটি-সহ দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মৃত্যুর ঘটনায় বারবার সামনে এসেছে মানসিক চাপ, প্রতিযোগিতা, একাকীত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন । দাবি করা হয়েছে, এই সব কারণেই নিজেদের শেষ করে দিয়েছে পড়ুয়ারা ৷
'একটি মৃত্যুও মেনে নেওয়া যায় না'
ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায যে একাধিক গভীর সমস্যার গভীরতা ইঙ্গিত দেয় সে কথা স্বীকার করেছেন সুমন । তাঁর কথায়, "একটি ছাত্রমৃত্যুও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । প্রতিটি ঘটনাই আমাদের আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয় । আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করছি, কীভাবে এই ধরনের ঘটনা আরও কমানো যায় ।"
তিনি জানান, প্রতিদিন এমন বহু ছাত্রছাত্রীর সমস্যার কথা সামনে আসে, যাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার মুখে ছিলেন । সময়মতো কথা বলা, পরামর্শ দেওয়া এবং নানাভাবে সহায়তার মাধ্যমে তাঁদের অনেককেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে । তাঁর মতে, এই অভিজ্ঞতাগুলিই ভবিষ্যতের পথ দেখাচ্ছে ।
এআই নয়, মানুষে মানুষে সংযোগই শেষ ভরসা
ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (AI) কাজে লাগিয়ে পড়ুয়াদের মানসিক অবস্থার উপর নজরদারির উদ্যোগ নিয়েছে আইআইটি-খড়গপুর । 'সেতু' অ্যাপ, নিয়মিত মনিটরিং, ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ডেন এবং কাউন্সেলরদের নিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ।
তবে ডিরেক্টরের স্পষ্ট বক্তব্য, "শুধু এআই দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আবার শুধু কাউন্সেলর বাড়িয়েও কাজের কাজ হবে না। আমাদের প্রায় 20 হাজার পড়ুয়া। প্রত্যেকের পাশে সারাক্ষণ কাউন্সেলর রাখা সম্ভব নয় । তাই প্রযুক্তির পাশাপাশি মানবিক সম্পর্কই সবচেয়ে বড় শক্তি । শিক্ষক, ওয়ার্ডেন, সহপাঠী- সবাইকে এই দায়িত্ব নিতে হবে ।" তাঁর মতে, কোনও পড়ুয়ার আচরণে সামান্য পরিবর্তনও যদি দ্রুত ধরা যায়, তাহলে বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব ।
অভিভাবকদের বার্তা
ডিরেক্টরের বক্তব্যে উঠে এসেছে অভিভাবকদের ভূমিকার কথাও । তিনি বলেন, "আমি প্রায়ই বলি, ছেলে-মেয়েরা খুব বেশি বেতন পাক বা না পাক, তারা যেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকে- সেটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। অতিরিক্ত প্রত্যাশাও অনেক সময় অদৃশ্য চাপ তৈরি করে ।"
কেন শিরোনামে খড়গপুর?
ছাত্রমৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে আইআইটি-খড়গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, দেশের অন্যান্য আইআইটিতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে । তাঁর দাবি, খড়গপুর আইআইটিতে ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হওয়ায় এখানকার ঘটনাগুলি বেশি আলোচনায় আসে। তবে সেই যুক্তি দিয়ে কোনও মৃত্যুকেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই বলেও তিনি স্পষ্ট করেন ।
অভিভাবকদের মতে সমস্যার উৎস বহুমাত্রিক
সমাবর্তনে উপস্থিত একাধিক অভিভাবকের বক্তব্য, প্রতিটি ছাত্রমৃত্যুর কারণ আলাদা আলাদা। অনেকেই মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে দিলে সমস্যার প্রকৃত কারণ আড়ালে থেকে যায় । যদিও একই সঙ্গে তাঁরা আরও কার্যকর কাউন্সেলিং, নিয়মিত যোগাযোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করার উপরও গুরুত্ব দেন ।
দীর্ঘ উদ্বেগের ছায়া
বেশ কিছুদি আগে আইআইটি-খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জয়বীর সিং দোডিয়ার দেহ উদ্ধার হয় হস্টেল থেকে । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছিল- নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন জয়বীর । সেই ঘটনার পর গত 16 মাসে আইআইটি-খড়্গপুরে মোট 9 জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায় । আইআইটি কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রযুক্তি, কাউন্সেলিং এবং মানবিক যোগাযোগ- এই তিন স্তম্ভের উপর ভর করেই তারা সমস্যার মোকাবিলার চেষ্টা করছে । কিন্তু সুমন চক্রবর্তীর কথাতেই স্পষ্ট, এই লড়াই কোনও একক প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং এটি পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে একসঙ্গে নিয়ে চলার একটি দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ ।