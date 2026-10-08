খড়গপুরে স্কুলছাত্রকে গুলিকাণ্ডে 'মেগা টুইস্ট', 24 ঘণ্টার মধ্যেই উঠে এল অন্য কারণ
Kharagpur shooting incident : এসপির কড়া বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্যাং-সংক্রান্ত অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না। অপরাধ করলে জেলেই থাকতে হবে, নয়তো জেলা ছাড়তে হবে ।
Published : October 8, 2026 at 2:36 PM IST
মেদিনীপুর, 8 অক্টোবর: 24 ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল খড়পুরের গুলিকাণ্ডের ছবি । বুধবার দিনেদুপুরে স্কুলছাত্র অক্ষয় ঝা-কে গুলি করার ঘটনায় যে 'শুটআউট' ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল রেলশহর, বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ জানাল, বাইরে থেকে কোনও দুষ্কৃতী এসে গুলি চালায়নি । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, বন্ধুর বাড়িতে একটি পিস্তল দেখতে গিয়ে অসাবধানতাবশত গুলি চালিয়ে ফেলেছিল অক্ষয় নিজেই । সেই গুলিতেই গুরুতর জখম হয় সে ।
ঘটনায় তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতেরা হল সাগর কুমার (23), কোলা যোগেশ্বর রাও ওরফে চিন্টু (23) এবং বিশাল জানা (22) । পুলিশ জানিয়েছে, তিন জনই অক্ষয়ের অত্যন্ত পরিচিত ।
বুধবার সকালেই খড়পুরের ওল্ড সেটেলমেন্ট এলাকায় স্কুটিতে চেপে যাওয়ার সময় অক্ষয়ের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে । প্রাথমিকভাবে তাঁর বন্ধু সাগর দাবি করেছিলেন, টিফিন করতে যাওয়ার সময় দুই দুষ্কৃতী তাঁদের পিছন থেকে ধাওয়া করে গুলি চালায় । ঘটনাটি ঘিরে গ্যাং-ওয়ারের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল । কিন্তু তদন্ত যত এগোয়, সাগরের বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ে ।
পুলিশের দাবি, অক্ষয়ের বন্ধু সাগরের বাবা প্রসাদ কুমারের কাছে একটি পিস্তল ছিল । কয়েক বছর আগে প্রসাদ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি তাঁর বাড়িতে থেকে গিয়েছিল । সম্প্রতি সাগর সেটি খুঁজে পায় । এরপর বন্ধু অক্ষয়কে সেই পিস্তল দেখাতে বাড়িতে ডাকে সে । সেখানেই ঘটে বিপত্তি । পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানার বক্তব্য অনুযায়ী, সাগর কিছু সময়ের জন্য শৌচাগারে গেলে অক্ষয় পিস্তলটি হাতে নিয়ে দেখছিল । সেই সময় অসাবধানতাবশত ট্রিগারে চাপ পড়ে যায় এবং গুলি অক্ষয়ের শরীরেই লাগে ।
এর পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সাগর । পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমে আরও এক বন্ধুকে ডাকে সে । পরে সেই বন্ধুও আর একজনকে ফোন করে । সাগরের কল ডিটেল পরীক্ষা করে এই যোগাযোগের সূত্র পায় পুলিশ । আহত অক্ষয়কে দ্রুত প্রথমে খড়পুর রেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে তাঁকে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় ।
ঘটনার পর থেকেই তদন্তে নামে পুলিশ । পাঁচটি দল তৈরি করে শুরু হয় অনুসন্ধান । আশপাশের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, খতিয়ে দেখা হয় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ । পাশাপাশি, সাগরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তকারীদের কাছে ধীরে ধীরে খুলে যায় ঘটনার আসল ছবি ! জেরায় সে পুরো ঘটনা জানিয়ে দেয় । তার পরেইগ্রেফতার করা হয় তিন জনকে ।
জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "অক্ষয় নাবালক হওয়া এবং সাগরকে বাঁচাতেই বন্ধুরা প্রথমে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় । কিন্তু ঘটনার পর একে একে অন্যদের ডেকে নেওয়ার বিষয়টি তদন্তকারীদের নজরে আসে । তাঁর কথায়, গুলি ইচ্ছাকৃত চালানো হয়নি, ভুলবশত ট্রিগার চাপায় তা বেরিয়ে যায় ।"
তবে, আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল, সেটি বৈধ কি না এবং এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা এখনও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । আরও একজনের খোঁজেও তদন্ত চলছে । বুধবারের ঘটনার পর স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছিলেন, তাঁরা এলাকায় গুলির শব্দ শুনতে পাননি । সেই তথ্যও তদন্তকারীদের সন্দেহ বাড়িয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । ফলে মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে 'দুষ্কৃতীদের শুটআউট'-এর অভিযোগ থেকে তদন্তের মোড় ঘুরে গেল অসাবধানতাবশত গুলি ছোড়ার ঘটনায় ।
জেলা পুলিশ সুপারের কড়া বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্যাং-সংক্রান্ত অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না । অপরাধ করলে জেলেই থাকতে হবে, নয়তো জেলা ছাড়তে হবে ।