ন্যানো নয়, সিঙ্গুরে ট্রাকের কারখানা গড়বে অশোক লেল্যান্ড ! জানালেন মন্ত্রী সুকান্ত
Ashok Leyland will set up a factory in Singur: গত 5 নভেম্বর রাজ্যের শিল্পনীতি প্রকাশের অনুষ্ঠানে সিঙ্গুরে শিল্প গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।
Published : November 21, 2026 at 8:53 PM IST
খড়গপুর, 21 নভেম্বর: সিঙ্গুরে কি অবশেষে ফিরতে চলেছে শিল্প ? টাটাদের ন্যানো কারখানা তৈরির স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার প্রায় 18 বছর পর ফের গাড়ি তৈরির কারখানার সম্ভাবনা তৈরি হল হুগলির এই এলাকায় । তবে এ বার ছোট গাড়ি নয়, তৈরি হবে ভারী বাণিজ্যিক গাড়ি বা ট্রাক । সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ডের কারখানা গড়ার কথা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । শনিবার খড়গপুর আইআইটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সিঙ্গুরে ট্রাক তৈরির কারখানা গড়বে অশোক লেল্যান্ড । খুব শীঘ্রই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি ।
সুকান্তর কথায়, "আমরা সিঙ্গুরে শিল্প আনতে চাই । আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এ কথা জানিয়েছেন । অশোক লেল্যান্ড সিঙ্গুরে আসছে । তারা সেখানে ট্রাক তৈরির কারখানা করবে । খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে ।"
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই নতুন করে আশার আলো দেখছেন সিঙ্গুরের বাসিন্দারা । দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের অপেক্ষায় থাকা এই এলাকায় কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে । এর আগে গত 5 নভেম্বর রাজ্যের শিল্পনীতি প্রকাশের অনুষ্ঠানে সিঙ্গুরে শিল্প গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি । তবে তখনই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছিলেন, শুধুমাত্র সমঝোতাপত্রে সই করে প্রচারের আলোয় আসা নয়, বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব এমন প্রকল্পকেই অগ্রাধিকার দিতে চায় রাজ্য সরকার । এ বার সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যে সেই পরিকল্পনা আরও এক ধাপ এগোল বলে মনে করা হচ্ছে ।
সিঙ্গুরের সঙ্গে শিল্পের প্রশ্নটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রাজ্যের রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসও । 2006 সালে সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি ন্যানো তৈরির কারখানা গড়তে উদ্যোগী হয়েছিল টাটা গোষ্ঠী । তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রায় 997 একর জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক । জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় আন্দোলনে নামেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘ আন্দোলন, বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক সংঘাতের পর 2008 সালে সিঙ্গুর থেকে প্রকল্প গুটিয়ে নেয় টাটা মোটরস । পরে গুজরাতের সানন্দে চলে যায় ন্যানো কারখানা ।
সিঙ্গুর আন্দোলন রাজ্যের রাজনীতিতে বড় মোড় তৈরি করেছিল । জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্থান ত্বরান্বিত হয় । 2011 সালে 34 বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার । পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় । কিন্তু ন্যানো প্রকল্প চলে যাওয়ার পর থেকে সিঙ্গুরে বড় কোনও শিল্পপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি । শিল্পের পাশাপাশি জমির ভবিষ্যৎ নিয়েও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর প্রতিশ্রুতি বিজেপির প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল । নতুন সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রশ্নে অশোক লেল্যান্ডের নাম সামনে আসে । মুখ্যমন্ত্রী 'প্রাথমিক আলোচনার' কথা জানানোর পর এ বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখেও কারখানা তৈরির কথা শোনা গেল । ফলে সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর উদ্যোগ নিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে ।
তবে ঘোষণার পরেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় । কারখানাটি ঠিক কোথায় গড়ে উঠবে, কত জমি লাগবে, কত টাকা বিনিয়োগ হবে, কত মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং কবে থেকে উৎপাদন শুরু হবে- এ সমস্ত বিষয়ে এখনও বিস্তারিত প্রকল্প-তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি । অশোক লেল্যান্ডের তরফেও আনুষ্ঠানিক প্রকল্প-ঘোষণার বিস্তারিত তথ্য সামনে আসাও বাকি । ফলে সিঙ্গুরবাসীর প্রত্যাশা যেমন বাড়ছে, তেমনই প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়েও অপেক্ষা রয়েছে ।
ন্যানো কারখানা ঘিরে এক সময় যে সিঙ্গুর জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছিল, সেখানে এ বার ট্রাক তৈরির কারখানা গড়ার ঘোষণা নতুন অধ্যায়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছে । কিন্তু ঘোষণার পরবর্তী ধাপ, জমি, বিনিয়োগ, নির্মাণ এবং কর্মসংস্থানের নির্দিষ্ট রূপরেখা- কত দ্রুত সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর সিঙ্গুরবাসীর ।