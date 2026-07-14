ফিরছে কলকাতার নস্টালজিয়া ! আবার রাস্তায় দেখা মিলবে দোতলা বাসের
পুজোর আগেই রাস্তায় নামবে আরও 1 হাজার সরকারি বাস ৷ ইঙ্গিত রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ৷
Published : July 14, 2026 at 7:26 PM IST
ব্যারাকপুর, 14 জুলাই: কলকাতার রাস্তায় এক সময়ের পরিচিত দৃশ্য ছিল লাল রঙের দোতলা বাস । ট্রাম, হলুদ ট্যাক্সির মতোই শহরের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠা সেই ডাবল ডেকার আবার ফিরতে চলেছে । তবে পুরনো রূপে নয়, আধুনিক সাজে । শুধু তাই নয়, দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যজুড়ে আরও সরকারি বাস নামানোর পরিকল্পনার কথাও জানালেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।
সোমবার ব্যারাকপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত নতুন সরকারি বাস রুটের উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন পরিবহণমন্ত্রী । তাঁর কথায়, কলকাতার ঐতিহ্য এবং মানুষের আবেগকে মাথায় রেখেই ফের ডাবল ডেকার বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । যদিও অতীতে এই বাস পরিষেবা খুব বেশি সফল হয়নি বলেও স্বীকার করেছেন তিনি ।
তবে এবার শুধু নিয়মিত যাতায়াত নয়, পর্যটনকেও গুরুত্ব দিতে চাইছে পরিবহণ দফতর । মন্ত্রী জানান, পর্যটন দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে, যাতে শীতকালে শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে হুড খোলা (ওপেন-টপ) ডাবল ডেকার বাস চালানো যায় । তাঁর দাবি, এতে কলকাতার ঐতিহ্য যেমন ফিরে আসবে, তেমনই পর্যটকদের কাছে শহরের আকর্ষণ আরও বাড়বে ।
এদিন মন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের রাস্তায় আরও অনেক সরকারি বাস নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে । তাঁর কথায়, কেন্দ্রের কাছে প্রায় এক হাজার নতুন বাস চাওয়া হয়েছে । নতুন বাস এলে যেমন যাত্রী পরিষেবা উন্নত হবে, তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে ।
অর্জুন জানান, আগামী দিনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরকারি বাস চালানো হবে । প্রতিটি বাসের আনুমানিক মূল্য প্রায় 2 কোটি টাকা । নারী যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সব বাসেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে । পাশাপাশি পরিবহণ দফতরের কন্ট্রোল রুমও আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি ।
আগের সরকারের আমলে পরিবহণ ব্যবস্থার দুর্নীতি নিয়েও সরব হন অর্জুন সিং । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পরিবহণ ব্যবস্থায় অনিয়ম চলেছে । পারমিট ছাড়া অটো-টোটো চলাচল, এক এলাকার পারমিট নিয়ে অন্য রুটে গাড়ি চালানো এবং বেআইনি সিন্ডিকেটের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন । এই সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।
মন্ত্রী বলেন, বেআইনি অটো ও টোটোর দৌরাত্ম্যের কারণে বহু জায়গায় তীব্র যানজট তৈরি হয় । তার প্রভাব পড়ে সরকারি বাস পরিষেবার উপরও । ফলে যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সমস্যা হয় । সেই পরিস্থিতি বদলাতে লাগাতার অভিযান চালানো হবে ।
এদিন ব্যারাকপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ব্যারাকপুর-ধর্মতলা (এসপ্ল্যানেড) নতুন সরকারি বাস পরিষেবার সূচনা হয় । পুরনো কোর্ট চত্বর থেকে যাত্রা শুরু করা এই বাস, বিটি রোড, ডানলপ, শ্যামবাজার এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হয়ে সেন্ট্রাল মেট্রো পেরিয়ে ধর্মতলায় পৌঁছবে । প্রাথমিক পর্যায়ে এই রুটে তিনটি নন-এসি বাস চলবে ।
ব্যারাকপুর থেকে বাস ছাড়বে সকাল 5.45, 6টা এবং 6.30 টায় । ধর্মতলা থেকে ছাড়বে বিকেল 5টা, 5.30 এবং সন্ধে 6টায় ।
ডবল ডেকারের প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা, নতুন বাস, নিরাপত্তা বাড়ানোর আশ্বাস এবং বেআইনি পরিবহণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান, সব মিলিয়ে রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন পরিবহণমন্ত্রী ।
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