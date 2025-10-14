ঘন কুয়াশায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের

ঘন কুয়াশায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের
উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল জানিয়েছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যায় ৷ ট্রেন চালাতে লোকো পাইলটদের সমস্যায় পড়তে হয় । তার জন্য এই সিদ্ধান্ত ৷
Published : October 14, 2025 at 6:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 অক্টোবর: ঘন কুয়াশার কারণে বাতিল করা হল বেশ কিছু ট্রেন ৷ যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ৷ আগামী 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে 3 মার্চ 2026 সাল পর্যন্ত বাতিল থাকবে ট্রেনগুলি ।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে থেকে জানানো হয়েছে, 9টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে । সেগুলি হল-
- 15903 ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্রেস 1 ডিসেম্বর থেকে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15904 চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস 3 ডিসেম্বর থেকে 1 মার্চ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15620 কামাক্ষ্যা-গয়া এক্সপ্রেস 1 ডিসেম্বর থেকে 23 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15619 গয়া-কামাক্ষ্যা এক্সপ্রেস 2 ডিসেম্বর থেকে 24 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15621 কামাক্ষ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস 4 ডিসেম্বর থেকে 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15622 আনন্দ বিহার-কামাক্ষ্যা টার্মিনাল এক্সপ্রেস 5 ডিসেম্বর থেকে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15483 আলিপুরদুয়ার-দিল্লি-সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস 3 ডিসেম্বর থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 15484 দিল্লি-আলিপুরদুয়ার-সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস 5 ডিসেম্বর থেকে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ।
- 12423 নিউ জলপাইগুড়ি-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস 2 ডিসেম্বর থেকে 24 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল থাকছে ।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যায় ৷ ট্রেন চালানো খুবই কষ্টকর । লোকো পাইলটদের মারাত্মক ভাবে সমস্যায় পড়তে হয় । রেললাইনের কোনও অংশই দেখা যায় না । তাই যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে । কারণ, এই সময় উত্তরবঙ্গে গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকে । ট্রেনের গতি কমিয়ে ট্রেন চালাতে হয় তাতে ট্রেন বিলম্ব হয় । দুর্ঘটনার একটা সম্ভাবনাও থেকে যায় । রেললাইনে কোনও সমস্যা থাকলেও তা দেখা যায় না ।"
এবার প্রথম নয়, প্রতিবছরই ঘন কুয়াশার কারণে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয় । এবারও আগে থেকেই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করা হল যাতে যাত্রীরা সমস্যায় না পড়েন ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ট্রেন চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে রেল সূত্রে ।