বিদায় শীত, ফাগুনের শুরুতেই পারদ চড়বে 30 ডিগ্রিতে !

বিদায় শীত, ফাগুনের শুরুতেই পারদ চড়বে 30 ডিগ্রিতে !
দক্ষিণবঙ্গে মাঘের শীত মেলেনি ৷ আজ চলতি মাসের সংক্রান্তি ৷ আর বসন্তের শুরুতেই পারদের কাঁটা ছোঁবে 30 ডিগ্রিতে ৷ জানুন আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷
Published : February 13, 2026 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: বিদায়ী শীতের হালকা শিরশিরানি গ্রামে থাকলেও কলকাতার বাতাসে উধাও । দুয়ারে বসন্ত তবে রোদের তেজে গ্রীষ্মের ছাপ । সকাল থেকেই রোদের তাপ বাড়ছে । বেলায় যথেষ্ট গায়ে লাগছে । ক'য়েকদিন আগেও সূর্য ডোবার পরে যে হালকা শীতের অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছিল সেটাও কার্যত উধাও শহরের বাতাসে ।
দিন যত গড়িয়েছে শীতের দাপট বাড়ার চেয়ে ক্ষীণ হয়েছে । পৌষের মাসে কনকনে ঠান্ডা দেখে মনে হয়েছিল মাঘেও দীর্ঘায়িত ইনিংস খেলবে শীত । বাস্তবে দেখা গেল উল্টো পরিস্থিতি । উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে ঠান্ডা অনুভূত হলেও সমতল কিংবা দক্ষিণবঙ্গে মাঘের শীত মেলেনি । ফলে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকই শীত কার্যত বিদায়ের পথ ধরেছে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বাংলাজুড়েই রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বেড়ে যাবে । আগামী দুইদিনে তা স্বাভাবিকে চলে আসবে । নয়া সপ্তাহের দিনগুলোতে আর তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । স্বাভাবিক ও তার কাছাকাছিই থাকবে তাপমাত্রা অর্থাৎ সপ্তাহান্তে উধাও শীত, বসন্তের আবাহন । আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
পাহাড়ে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
উত্তরবঙ্গে হালকা শীতের আমেজ রয়েছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । সেখানেও পারদ চড়বে । দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । ধীরে ধীরে তা বাড়বে । যেসব জায়গায় পারদ স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে আগামী কয়েকদিনে তা স্বাভাবিক হবে । উত্তরবঙ্গের ক'য়েকটি জেলার এক বা দু'জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা হতে পারে । তবে কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই । উত্তরবঙ্গের সমতলের ঠান্ডাকে বেলা শেষের মাঘে টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের জেলা ।
তাপমাত্রা 30-এর ঘরে
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্র কিছুটা বেড়ে 16 থেকে 17 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে । পরবর্তী দিনগুলোতে পারদ 19 ডিগ্রিতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী কয়েকদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 থেকে 30 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করবে । সকালে পরিষ্কার আকাশই থাকবে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝা নেই । উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের প্রভাব কম বলেই মাঘমাস জুড়েই শীতের দাপট দেখা যায়নি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
- বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল সিউড়ি, এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 12.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
- উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান মাঝিয়ান, সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
- পাহাড়ি অঞ্চলে দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 16.9 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রির নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 83 ও সর্বনিম্ন 36 শতাংশ ।