এক মাসেই নতুন উপাচার্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশ্বাস উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর
NBU VC will be appointed: এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শুক্রবার মন্ত্রী জানান, বাংলার হারানো গৌরব ফেরানো হবে । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যারও সমাধান হবে ।
Published : November 20, 2026 at 9:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 নভেম্বর: দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে রাজ্যের সব কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৷ আর তারও কম সময়ে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে নয়া উপাচার্য নিযুক্ত করা হবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ শুক্রবার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানিয়ে দিলেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । একইসঙ্গে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাহেবি কায়দায় রোবিং পরার বিরোধিতাও করলেন তিনি ।
এদিন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 2018 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত পাশ করেছেন এমন ছাত্রছাত্রীদের হাতে ডিগ্রি তুলে দেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী । জগন্নাথ বলেন, "এদিন চার বছরের ডিগ্রি একবারে দেওয়া হচ্ছে । শুধু এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পোষিত 31টি কলেজে সমাবর্তন করা হয়নি । আমরা কলেজে পড়ি ডিগ্রি পাওয়ার জন্য । সেটাই যদি না পাই তাহলে কেমন হয় ! আমরা সব ক'টি কলেজে সমাবর্তন শেষ করব আগামী দু'মাসের মধ্যে ।"
এরপরই তিনি বলেন, "আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ । ব্যবস্থার বদল চাই । বাংলার হারানো গৌরব আমরা ফেরাব । উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান হবে । এক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পাবে । উত্তরবঙ্গের মানুষ ধারাবাহিকভাবে আমাদের দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের জিতিয়েছেন , আমরাও দু'হাত ভরে তাঁদের দিতে চাই ৷"
এই সূত্রে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রোব পরার প্রসঙ্গ উঠলে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমরা ভারতীয় মূল্যবোধের কথা বলছি । ভারতীয় ব্যবস্থার কথা বলছি । এখন আর কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের আইআইটি বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে রোবিং পরা হয় না । আগামীতে এই রাজ্যেও তাই হবে । আজকের দিনে রোব পরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেন আসতে হবে ? এখনও কেন পুরনো নিয়ম মেনে চলতে হবে ? সমাবর্তনে রোবিং কেন ? উত্তরীয়ই যথেষ্ট ৷ তাই আমি ওটা পরিনি ।"
রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই আছে, সেইগুলোকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হবে । পরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা ভাবা যাবে । এখানে হিন্দি কলেজেরও অভাব রয়েছে । সেই বিষয়েও সরকারের চিন্তাভাবনা আছে বলে মন্ত্রী জানান ।
আগামী কয়েক দশকে শিক্ষার ধরনধারণ বদলে যাবে অনেকটাই ৷ সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই শিক্ষাব্যবস্থার অভিমুখ পরিবর্তিত হবে ৷ উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "ভবিষ্যতে কোনও ছাত্রছাত্রী আর সাধারণ ডিগ্রি কোর্স করতে আসবে না । কর্মজীবনে প্রবেশ করার জন্য শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে দক্ষ হতে হবে ৷ তাই আমরা তাদের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানোর জন্য সেইভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাব ।"
এদিন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, "2022 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত আমাদের কলেজ থেকে পাশ করেছে এমন প্রায় 400 জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে । পাশাপাশি যাঁরা টপার হয়েছিলেন, তাঁদেরকেও সংবর্ধিত করা হল ।"
এদিন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাপস চক্রবর্তী, জামশেদপুর NIT-র অধিকর্তা গৌতম সূত্রধর, কারিগরি শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় ।