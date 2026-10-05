উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক প্রশাসনিক জট ! কর্মীদের বেতন সংকট
North Bengal University: বেতন সংকটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ প্রশাসনিক শূন্যতা । গত তিন বছর ধরে কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই ।
Published : October 5, 2026 at 6:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এক মারাত্মক আর্থিক ও প্রশাসনিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 460 জন অস্থায়ী কর্মীর মাসিক প্রায় 93 থেকে 95 লাখ টাকা বেতনের সংস্থান করা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ।
জানা গিয়েছে, প্রতি বছর এই কর্মীদের বেতনের পেছনে প্রায় 11 কোটি টাকা ব্যয় হয় । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার এই কর্মীগোষ্ঠীর বেতনের দায়িত্ব না নেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব বিভিন্ন তহবিল-যেমন দূরশিক্ষাক্রম, সেল্ফ-ফিন্যান্স কোর্স ও অন্যান্য কমিশন থেকে এই বিশাল অর্থের সংস্থান করতে হচ্ছে । এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা কার্যত দেউলিয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং কর্মীদের বেতন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাস এই তীব্র বেতন সংকটের কথা স্বীকার করেন । তিনি ক্ষোভ ও আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, "নানা সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 460 জন অস্থায়ী কর্মীর বেতন দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না । অন্য কোনও তহবিল থেকেও বেতনের টাকা নেওয়ার আইনি অধিকার আমাদের নেই । রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে এই 460 জন অস্থায়ী কর্মীর বেতনের দায়িত্ব না নেয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে ।"
রেজিস্ট্রারের এই মন্তব্যকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতকুমার গুপ্তা এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অস্থায়ী কর্মীরাই পরিচালনা করছেন, অথচ তাঁরা সম কাজে সম বেতন পান না । স্থায়ী নিয়োগ না করে কর্তৃপক্ষই পরিস্থিতি জটিল করেছে এবং বারেবারে কর্মীদের হেনস্তা করা হচ্ছে ।"
অন্যদিকে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির শাখা সভাপতি রঞ্জিত রায় বলেন, "অস্থায়ী রেজিস্ট্রার কর্মীদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছেন এবং তাঁদের কর্মচ্যুত বা ছাঁটাই করার চক্রান্ত চালাচ্ছেন ।"
বেতন সংকটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ প্রশাসনিক শূন্যতা । গত তিন বছর ধরে কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই । দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে স্থায়ী রেজিস্ট্রার, ফিন্যান্স অফিসার ও পরীক্ষা নিয়ামকের মতো শীর্ষ পদগুলি । গত প্রায় আট বছর ধরে বার্ষিক সমাবর্তন না হওয়ায় স্নাতকোত্তর ও গবেষণার ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না, যার ফলে তাঁদের উচ্চশিক্ষা ও বিদেশে পড়াশোনা ভেস্তে যেতে বসেছে । আটকে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের গবেষণার কাজও । প্রাক্তন ছাত্র পদ্মশ্রী মহেন্দ্রনাথ রায় এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবক্ষয় রুখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান ।