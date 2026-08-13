ডিজিটাল পরিকাঠামোয় আত্মনির্ভর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, চালু হল নিজস্ব স্নাতকোত্তর ভর্তি পোর্টাল

ডিজিটাল পরিকাঠামোয় আত্মনির্ভর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, চালু হল নিজস্ব স্নাতকোত্তর ভর্তি পোর্টাল
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতে, নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত ও পরিচালনা করতে পারা প্রাতিষ্ঠানিক আত্মনির্ভরতার এক অনন্য প্রতীক।
Published : August 13, 2026 at 8:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 অগস্ট: প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাবলম্বিতার পথে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। বিগত কয়েক বছর ধরে ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত কাজের জন্য বাইরের সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।
সেই বহিরাগত এজেন্সি-নির্ভরতার অবসান ঘটিয়ে এবার স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নিজেদের তৈরি অনলাইন পোর্টাল চালু করল এই প্রতিষ্ঠান। গত সোমবার থেকেই এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নিজস্ব পোর্টাল চালুর ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তথ্য ও ডেটার সুরক্ষা সুনিশ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে একটি সুরক্ষিত ও বিশ্বস্ত ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হল।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতে, নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত ও পরিচালনা করতে পারা প্রাতিষ্ঠানিক আত্মনির্ভরতার এক অনন্য প্রতীক। নিজস্ব ভর্তি পোর্টাল চালুর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ই-গভর্নেন্স প্রকল্প ‘সমর্থ’-এর বাস্তবায়নেও নতুন গতি এসেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কিছু পাঠ্যক্রমের ভর্তি প্রক্রিয়া এই কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, আগামী দিনে প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার সমস্ত পরিকাঠামোকে ধাপে ধাপে এই সর্বভারতীয় ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা।
কেবল ভর্তি প্রক্রিয়াই নয়, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কাজ সহজ ও সুসংহত করতে একটি পৃথক ‘এক্সামিনেশন মডিউল’ তৈরির কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পিএইচডি কোর্স ওয়ার্ক পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন এই মডিউলের কার্যকারিতা পরখ করে দেখা হতে পারে। ডিজিটাল ব্যবস্থার এই নতুন মোড় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক অধ্যাপক সমর কুমার বিশ্বাস জানান, নিজেদের পোর্টাল তৈরি করে তা চালু করতে পারা প্রতিষ্ঠানটির জন্য বড় সাফল্য। এতে শিক্ষার্থীদের পরিষেবা দেওয়া যেমন সহজ ও দ্রুত হবে, তেমনই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাবলম্বিতাও বহুলাংশে বাড়বে। একই সঙ্গে ‘সমর্থ’ চালুর মাধ্যমে পুরো ডিজিটাল পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী ভিত্তি পেল।
প্রকল্পটির পেছনের পরিশ্রম ও ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরে ‘সমর্থ’-এর নোডাল অফিসার অনির্বাণ বিশ্বাস বলেন, "পোর্টালটি তৈরি করা সহজ ছিল না এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবে এটিকে কেবল সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ আগামী দিনে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াই ‘সমর্থ’ প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।"
অন্যদিকে, ‘সমর্থ’-এর অ্যাসোসিয়েট নোডাল অফিসার ডঃ অর্ধেন্দু মণ্ডল বলেন, "ভর্তির পাশাপাশি পরীক্ষার জন্য বিশেষ একটি ‘এক্সামিনেশন মডিউল’ তৈরির কাজ চলছে এবং তা দ্রুত চালু করা হবে। প্রাথমিক ভাবে পিএইচডি কোর্স ওয়ার্ক পরীক্ষার মাধ্যমেই এই ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু হতে পারে।"
সার্বিকভাবে, যৌথ প্রচেষ্টায় অর্জিত এই নতুন ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের পরিষেবা পাওয়ার অভিজ্ঞতা আরও মসৃণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটল।