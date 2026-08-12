15 বছরের গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত বিবেচনার দাবি, আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের ট্রাক মালিকরা

15 বছরের গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত বিবেচনার দাবি, আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের ট্রাক মালিকরা
বুধবার আন্দোলনকারীরা হাতে বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে একাধিক দাবি জানান ৷ তাঁদের বক্তব্য, কোনও গাড়ি 15 বছরের পুরনো হলেই সেটিকে বাতিল করা যুক্তিযুক্ত নয়।
Published : August 12, 2026 at 4:54 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 অগস্ট: 15 বছরের পুরনো গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত বিবেচনার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন উত্তরবঙ্গের ট্রাক মালিকরা ।
পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ঘোষণা করেছেন ধীরে ধীরে 15 বছরের পুরনো গাড়ি রাস্তা থেকে তুলে দেওয়া হবে । সেই আশঙ্কা থেকে মঙ্গলবার আন্দোলনে নামলেন ট্রাক মালিকরা। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ইউনাইটেড ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ হয় ৷ আজ, বুধবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের ট্রাক মালিকরা আন্দোলনে নামেন। 15 বছর হলেই পুরনো গাড়ি বাতিল নয়, বরং ফিটনেস পরীক্ষার মাধ্যমে চালানোর অনুমতি দেওয়ার দাবিতে সরব অ্যাসোসিয়েশন।
বুধবার জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে এদিন আন্দোলনকারীরা হাতে বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে একাধিক দাবি জানান ৷ তাঁদের বক্তব্য, কোনও গাড়ি 15 বছরের পুরনো হলেই সেটিকে বাতিল করা যুক্তিযুক্ত নয়। পুরনো গাড়ির প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে ফিটনেস পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।
অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার 15 বছরের পুরনো গাড়ি বাতিল করতে চলেছে । এতে প্রচুর মানুষের ক্ষতি হবে । বিপদের মুখে পড়বেন ট্রাক মালিকরা। অনেক পুরনো ট্রাক এখনও ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে রাস্তায় চলাচলের উপযোগী । সেই গাড়িগুলি বাতিল করা যাবে না।
ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, "ট্রাকের সঙ্গে প্রচুর চালক, খালাসি, পরিবহণকর্মী যুক্ত ৷ তাঁদের জীবিকায় প্রভাব পড়বে । রাজ্য সরকারের কাছে মানবিক হওয়ার আবেদন করছি ৷ বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনও সিদ্ধান্ত যাতে না নেওয়া হয়, সেটাই দাবি করছি ৷
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