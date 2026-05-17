রবি-রাত থেকেই বাংলায় ভারী বৃষ্টি, দার্জিলিং-কোচবিহারে বিশেষ সতর্কতা

রবি-রাত থেকেই বাংলায় ভারী বৃষ্টি, দার্জিলিং-কোচবিহারে বিশেষ সতর্কতা
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ সবচয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কোচবিহারে ৷
Published : May 17, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 17 মে: দেশে বর্ষা প্রবেশের পরিস্থিতি আরও অনুকূল হল ৷ রবিবার দুপুরে মৌসম ভবনের তরফে জারি করা এক বিশেষ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরে আরও খানিকটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বর্ষারেখা ৷ একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷
আন্দামান সাগরের পর কেরলে প্রবেশ করে বর্ষা ৷ তারপর ধীরে ধীরে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ আর সেই সূত্রে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি জেলায় অতিভারী বৃষ্টি হবে বলেও আশঙ্কা করছে মৌসম ভবন ৷ শনিবার রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে ৷
কোথায় কত বৃষ্টি ?
রবিবার সকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে 14 সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ তার মধ্যে চালৌনি চাবাগানে বৃষ্টির পরিমাণ 10 সেন্টিমিটার ৷ নাগরাকাটায় 7 সেন্টিমিটার ৷ আলিপুরদুয়ারের ডলগাঁওয়ে বৃষ্টির পরিমাণ 9 সেন্টিমিটার ৷ 8 সেন্টিমিটারের কাছাকছি বৃষ্টি হয়েছে কোচবিহারের সিংমারি চাবাাগান এলাকায় ৷ আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং জলগাওঁ চা বাগানে বৃষ্টির পরিমাণ 4 থেকে 5 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি ৷
রবি-রাত থেকে তাণ্ডব
মৌসম ভবন জানিয়েছে, রবিবার বিকেলের পর থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আছে ৷ কোথাও কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ সর্বনিম্ন 7 সেন্টিমিটার থেকে সর্বোচ্চ 20 সেন্টিমিটারের মধ্য়ে থাকতে পারে ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহার এবং দার্জিলিঙে ৷ সোমবারও দার্জিলিঙের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, উত্তর বিহার থেকে উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত একটি পূর্ব-পশ্চিম নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । একইসঙ্গে শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুরো অংশে অগ্রসর হয়েছে । আর তার জেরে রাজ্যে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে ৷
বর্ষারেখার গতিপ্রকৃতি
শনিবার রাতে মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে বর্ষা দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের আরও কিছু অংশে প্রবেশ করবে ৷ এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতে পারে দক্ষিণ পশ্চিমি মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়া দফতরের মতে, এই সময়ে বর্ষা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও আন্দামান সাগরের বাকি অংশের পাশাপাশি পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকায়ও পৌঁছতে পারে।
দেশে বর্ষার আগমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ। সাধারণত প্রতি বছর 1 জুন কেরলে বর্ষা ঢোকে ৷ যদিও প্রায় 7 দিনের ওঠানামা দেখা যায়। এবারও সেটাই হতে চলেছে ৷ কেরল মানে দেশের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা 26 মে নাগাদ প্রবেশ করতে পারে ৷ মৌসম ভবন 2005 সাল থেকে কেরলে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাব্য তারিখ সংক্রান্ত পূর্বাভাস দিয়ে আসছে। এই পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহার করা হয় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি আধুনিক পরিসংখ্যানভিত্তিক মডেল, যার সম্ভাব্য ত্রুটি মাত্র 4 দিন।অর্থাৎ যেদিনের কথা বলা হবে তার থেকে চারদিন আগে বা চারদিন পরে বর্ষার প্রবেশ হতে পারে।