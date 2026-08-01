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বুধবার পর্যন্ত ভারী দূর্যোগ উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত স্বস্তি

হাওয়া অফিস বলছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে ৷ তার জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷

KOLKATA RAIN WEATHER
চেন্নাইয়ে বৃষ্টি, বাড়ি ফিরতে নাজেহাল শহর (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 7:49 AM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: আকাশের মুখ আংশিক মেঘলা। দফায় দফায় হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। রোদের দেখাও মিলছে। রোদ-বৃষ্টি মেঘের খেলা এখন দক্ষিণবঙ্গের আকাশে। উত্তরবঙ্গে ছবিটা উল্টো। সেখানে ফের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷ আপাতত পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হবে না বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে ৷ বায়ুপ্রবাহও অনুকূলে রয়েছে। ফলে আগামিকাল 2 থেকে 5 অগস্ট বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে মৌসুমি অক্ষরেখা উদয়পুর, ইন্দোর হয়ে বিদর্ভ ও দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন এলাকার উপর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবেই বৃষ্টির দাপট বাড়বে উত্তরবঙ্গে।

আজ 1 অগস্ট শনিবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 2 ও 3 অগস্ট জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি মানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 4 অগস্ট দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 5 অগস্ট জলপাইগুড়িতে অতি ভারী এবং উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 6 অগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টি দূর্যোগ চলবে উত্তরবঙ্গে।

অন্যদিকে, আজ এবং আগামিকাল দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 3 অগস্ট থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। 4 অগস্ট বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। 5 অগস্ট বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উপকূলবর্তী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.5 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ। শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা। বজ্রবিদ্যুত সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে । মানে দুটোই স্বাভাবিকের আশপাশে থাকবে ৷

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BENGAL WESTHER NEWS
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ভারী দূর্যোগ উত্তরবঙ্গে
KOLKATA RAIN WEATHER

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