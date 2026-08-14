সেবকে করোনেশন ব্রিজের বিকল্প 6 লেনের নতুন সেতু, উত্তরবঙ্গে যোগাযোগে বিরাট মাইলফলক
প্রাথমিক পর্যায়ে চার লেনের সেতু তৈরির প্রস্তাব থাকলেও 2026 সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।
Published : August 14, 2026 at 5:35 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 অগস্ট: উত্তরবঙ্গবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাস্তব রূপ পেতে চলেছে সেবকের ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু। তিস্তা নদীর উপর প্রস্তাবিত এই নতুন বহু প্রতীক্ষিত বিকল্প সেতুটির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। 10 নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় 591.310 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইপিসি মোডে কেন্দ্রীয় জাতীয় সড়ক অনুদানের আওতায় এই সুবিশাল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।
প্রাথমিক পর্যায়ে চার লেনের সেতু তৈরির প্রস্তাব থাকলেও 2026 সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উত্তরবঙ্গের এই সীমান্ত অঞ্চলের স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি যানবাহনের অতিরিক্ত চাপের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে চার লেনের পরিবর্তে প্রকল্পটিকে ছয় লেনের মহাসড়কে উন্নীত করার চূড়ান্ত সুপারিশ পেশ করে। সেই প্রস্তাব মেনেই প্রকল্পের নতুন রূপরেখা অনুমোদিত হয়েছে।
শুক্রবার এই খবরটি নিশ্চিত করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের মানুষের বহুদিনের দাবি ছিল করোনেশন ব্রিজের একটি শক্তিশালী ও আধুনিক বিকল্প সেতু। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, খুব শীঘ্রই সেই কাজ শুরু হতে চলেছে। আমাদের পাহাড়ের প্রতিটি মানুষের আশা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার মূল প্রেরণা হলো সাধারণ মানুষের দীর্ঘ ধৈর্য, আস্থা এবং তাঁদের নিঃশর্ত সমর্থন। আপনাদের এই বিশ্বাসের জন্যই আমি কৃতজ্ঞ।"
প্রকল্পটির অনুমোদন ও দ্রুত অগ্রগতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সমগ্র দলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের অঞ্চলের সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের মানুষের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সমগ্র নেতৃত্বকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"
উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই নতুন ছয় লেনের সেতুটি আগামী দিনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু সড়ক যোগাযোগ সুগম করাই নয়, এই আধুনিক সেতু নির্মাণের ফলে শতবর্ষের কাছাকাছি পৌঁছনো জরাজীর্ণ ঐতিহ্যবাহী করোনেশন ব্রিজের উপর থেকেও ভারী যানবাহনের প্রবল ঝুঁকি স্থায়ীভাবে দূর হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষ।