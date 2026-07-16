নিষিদ্ধ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার ! দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার হারাচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প

নিষিদ্ধ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার ! দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার হারাচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প
একাংশ ক্ষুদ্র চা-বাগানের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগ ৷ বাজারে কেন মিলছে নিষিদ্ধ কীটনাশক, পালটা প্রশ্ন উৎপাদকদের ৷
Published : July 16, 2026 at 9:46 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 জুলাই: আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশ কমছে ডুয়ার্সের চা-এর কদর ! এমনই অভিযোগ ডুয়ার্সের ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির ৷ আর এর নেপথ্যে চা-বাগানে যথেচ্ছভাবে নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহারকেই দায়ী করা হচ্ছে ৷ পোকার আক্রমণ থেকে চা-পাতাকে বাঁচাতে একাংশ চা-মালিক পাতায় কীটনাশক ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ ৷ তার জেরে চা-পাতার গুণমান কমে যাচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ও কদর, দুই কমছে ডুয়ার্সের চা-পাতার ৷
উত্তরবঙ্গের একাংশ ছোট-ছোট চা-বাগানে নিষিদ্ধ এই কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ৷ আর চা-বাগানে অত্যাধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করায় বিশ্বের বাজারে ডুয়ার্সের চায়ের কদর কমছে ৷ এমনকী বিদেশে রফতানির পাশাপাশি দেশীয় বাজারেও এর প্রভাব পড়ছে বলে দাবি ৷ চায়ের গুণগত মান কমে যাওয়ায় দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা মুখ ফেরাচ্ছেম উত্তরবঙ্গের চায়ের থেকে ৷
ইতিমধ্যে 'ভারতীয় চা পর্ষদ' চা-বাগানে কীটনাশক ব্যবহারের উপর বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ৷ বেশ কিছু কীটনাশকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ কিন্তু, তারপরও বেশ কিছু চা-চাষি নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছেন বলে দাবি 'ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতি'র ৷
যথেচ্ছভাবে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানের পাতা বিদেশে রফতানি হচ্ছে না ৷ যার প্রভাব অন্যান্য ছোট-বড় সব চা-বাগানের বাজারেও পড়ছে বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ভারতের একাধিক নামী প্যাকেটিং সংস্থা চা-বাগানগুলি থেকে মুখ ফেরাচ্ছে ৷ হিন্দুস্থান লিভার, টাটা-সহ বিভিন্ন প্যাকেটার সংস্থা উত্তরবঙ্গের চা-এর প্যাকেটিং করতে চাইছে না ৷ আর সেই সমস্যার সমাধান না-হলে অগস্ট থেকে পাকাপাকিভাবে হাত গোটাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাগুলি ৷
2020 সাল থেকে 'ভারতীয় চা পর্ষদ' চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য 20টি কীটনাশকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ কোন-কোন কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে, আর কী কী যাবে না, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, তারপরও গত কয়েকবছর ধরে কিছু চা-বাগান অত্যাধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে চলেছে ৷ ফলে বিশ্বের বাজারে ডুয়ার্সের চায়ের কদর ও চায়ের দাম কমছে ৷ চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধি না-হলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও দাম পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ বিদেশে চা রফতানিতেও বিরাট আঘাত আসবে বলে দাবি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের ৷
যদিও, চা মালিক সংগঠনের দাবি তারা কেন্দ্রের নিয়ম মেনেই কীটনাশক ব্যবহার করছে ৷ এদিকে ক্ষুদ্র চাষিদের সংগঠনের দাবি, এখনও বাজারে নিষিদ্ধ কীটনাশক পাওয়া যাচ্ছে ৷ সেই কীটনাশক চা-বাগানে ছড়ানো হচ্ছে ৷ একমাত্র চা-পাতার গুণগতমান বৃদ্ধি পেলেই দাম মিলবে ৷ সেই সঙ্গে বিশ্বের বাজারে চায়ের গুণগতমানও বৃদ্ধি পাবে ৷ আর ভালো মানের চা-পাতা তৈরি করতে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
সাধারণত প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে মোট উৎপাদনের 25 থেকে 30 শতাংশ চা-পাতা চলে আসে ৷ এই সময়েই চা-বাগানে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রপ হয় ৷ তাই কীটনাশক ব্যবহার করা হয় ৷ চা-বাগানগুলি 'ভারতীয় চা পর্ষদে'র নির্দেশিকা মেনে কাজ করে ৷ কিন্তু, কিছু চা-বাগান কর্তৃপক্ষ পোকামাকড়ের হাত থেকে দ্রুত পাতা বাঁচাতে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ ৷ এই সময় চা-বাগানে লাল মাকড়, রেড রাস্ট, লুপার, গ্রিন ফ্লাই, হেলোপাইলিটিস, থ্রিপস এই জাতীয় শোষক পোকাগুলির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ৷ পোকা মারতে বেশি মাত্রায় চা-পাতায় স্প্রে করার ফলে কীটনাশকের মাত্রা বেশি পাওয়া যায় ৷ ফলে বিদেশের বাজারে চা-রফতানি হয় না ৷
উত্তরবঙ্গের চা-বাগান মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ITPA) এর মুখ্য উপদেষ্টা অমৃতাংশু চক্রবর্তী বলেন, "আমরা সরকারের নির্ধারিত কীটনাশকই ব্যবহার করে থাকি ৷ বিভিন্ন জায়গায় পোকামাকড়ের আক্রমণের উপর নির্ভর করে স্প্রে হয় ৷ পোকামাকড় ঠিকভাবে না-মরার কারণে আবার স্প্রে করতে হচ্ছে ৷ ফলে চা পর্ষদকেও দেখতে হবে কোয়ালিটি ঠিক রেখে কোন ক্যামিক্যাল স্প্রে করলে কাজ হবে ৷"
TAI (টি-অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া) নর্থবেঙ্গল ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী বলেন, "ক্ষুদ্র চা-চাষিদের চা-বাগান সংখ্যায় আগের থেকে এখন অনেক বেড়েছে ৷ আমাদের থেকে চা-পাতা ওদের বেশি ৷ নতুন চা-বাগানে বেশি পাতা হচ্ছে ৷ আমাদের পুরনো গাছ, ফলে আমাদের পাতা কম ৷ কিন্তু, কোয়ালিটির একটা ফ্যাক্টর আছে ৷ কোয়ালিটির ফ্যাক্টরের জন্য চা-শিল্পের উপর একটা আঘাত আসছে ৷ সেই জন্য কোয়ালিটি আমাদের ঠিক রাখতে হবে ৷ চায়ের গুণগত মান ঠিক না-থাকলে, এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল ৷ কোয়ালিটির পাশাপাশি কোয়ানটিটিও আমাদের দরকার ৷ শেষ দুই বছরে ভয়ংকর পরিস্থিতি আমাদের ৷ ভারতীয় চা-পর্ষদের মনিটরিং খুব দরকার ৷ ক্ষুদ্র চাষিদের উপর বেশি করে মনিটরিং করা দরকার, যাতে গুণগতমান ঠিক থাকে ৷
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা মিলিয়ে মোট 300টি’র বেশি বড় চা বাগান আছে ৷ দার্জিলিং পাহাড়ে 86টি বড় চা-বাগান আছে ৷ তরাই বিশেষ করে দার্জিলিং জেলার সমতল এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা মিলে 66টি বড় চা-বাগান আছে ৷ উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের জমির পরিমাণ 114241.59 হেক্টর ৷ উত্তরবঙ্গে সব চা-বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক মিলে প্রায় 3,40,632 জন কাজ করেন ৷
জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "উত্তরবঙ্গ দেশের 35 শতাংশ চা-উৎপাদন করে ৷ 50 হাজারের উপর ছোট চা-বাগান আছে ৷ 250টি বটলিফ ফ্যাক্টরি আছে ৷ আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে উত্তরবঙ্গের চায়ের উৎপাদন কমে যাচ্ছে ৷ পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়েছে ৷ যখন যেমন বৃষ্টি দরকার, সেটা পাচ্ছি না-আমরা ৷ চায়ের জন্য সেটা সুখকর নয় ৷ আর এর ফলেই পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ছে ৷ উত্তরবঙ্গের চায়ে নিষিদ্ধ কীটনাশক পাওয়া যাছে ৷ এই সমস্ত কীটনাশক চা পর্ষদ থেকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে যারা আমাদের চায়ের বড় একটা অংশ প্যাকেটিং করে, তারা আর প্যাকেটিং করতে চাইছে না ৷ টাটা কনজ্যুমার প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, অগস্ট মাসের মধ্যে যদি পরিস্থিতির উন্নতি না-হয়, তাহলে তারা আর প্যাকেটিং করবে না ৷ তারা মূলত 25 শতাংশ চা-পাতা কেনে ৷ আমাদের চা বিক্রির জায়গা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷ এর সরাসরি আঘাত ক্ষুদ্র চাষিদের উপর পড়বে ৷ এর ফলে চায়ের দাম কমে যাবে ৷"
উল্লেখ্য, 2023 সালে চা উৎপাদন হয়েছিল 422.64 মিলিয়ন কেজি ৷ 2024 সালে উত্তরবঙ্গে চা-উৎপাদন হয় 373.48 মিলিয়ন কেজি ৷ 2025 সালে 410 মিলিয়ন কেজি ৷ 2026 সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ভারতের চা-উৎপাদন হয়েছে 33 কোটি 34 লক্ষ কেজি ৷