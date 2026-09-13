NBSTC-তে ব্যাপক নিয়োগ, পুজোর আগে যুক্ত হবেন 461 ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর

NBSTC-তে ব্যাপক নিয়োগ, পুজোর আগে যুক্ত হবেন 461 ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর
NBSTC Recruitment: চালক ও কন্ডাক্টরের অভাবে বহু নতুন-পুরনো বাস অনেক বছর ডিপোতেই অকেজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বন্ধ হয়ে যায় একাধিক লাভজনক রুট ।
Published : September 13, 2026 at 11:12 AM IST
শিলিগুড়ি, 13 সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদোৎসবের দিনগুলিতে দূরপাল্লার যাত্রী যাতায়াত সুগম করতে এবং রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। দীর্ঘদিন ধরে চলা কর্মীর ঘাটতি মেটানো এবং ডিপোতে ধুলো জমতে থাকা বাসগুলিকে দ্রুত রাস্তায় নামাতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । হবে বিপুল কর্মী নিয়োগ ৷
যাত্রী পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং নতুন ও পুরনো বাসের ঝক্কি সামলাতে নিগমের তরফে এজেন্সির মাধ্যমে 245 জন চালক এবং 216 জন কন্ডাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রাথমিকভাবে এক বছরের মেয়াদে এই কর্মী নিয়োগ করা হলেও সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পরবর্তীতে মেয়াদ বাড়ানো হবে । একইসঙ্গে পূর্বতন এজেন্সির অধীনে কর্মরত কর্মী ও সুপারভাইজরদেরও একই শর্তে নতুন বেতন কাঠামোর আওতায় সুরক্ষিত রাখা হবে ।
আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে 25 থেকে 60 বছরের মধ্যে । চালক পদের জন্য আবেদনকারীকে অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে এবং একই হিসাব অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ বছর হেভি প্যাসেঞ্জার মোটর ভেহিকেল চালানোর অভিজ্ঞতা এবং লাইসেন্স থাকতে হবে । পাশাপাশি, বাসের চালক হিসেবে ন্যূনতম পাঁচ বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই । অন্যদিকে, কন্ডাক্টর পদের জন্য প্রার্থীদের স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস বা সমতুল যোগ্যতা, বাস কন্ডাক্টিংয়ের 1 বছরের অভিজ্ঞতা এবং কন্ডাক্টর লাইসেন্স থাকতে হবে । ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর উভয়ের ক্ষেত্রেই বাংলা পড়া ও লেখা এবং ইংরেজি ও হিন্দি পড়ার দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক ।
পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে নিগমে প্রায় 75 শতাংশ পদ শূন্য হয়েছিল । এর ফলে চালক ও কন্ডাক্টরের অভাবে বহু নতুন ও পুরনো বাস বছরের পর বছর ডিপোতেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং বন্ধ হয়ে যায় একাধিক লাভজনক রুট ।
রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকার এই ঐতিহ্যবাহী পরিবহণ সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হয়েছে । ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রুটে 60টি নতুন অত্যাধুনিক বাস নামানো হয়েছে ৷ চলতি বছরে আরও 100টি নতুন বাস যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার ৷ পুজোর আগেই যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক করার পাশাপাশি একাধিক নতুন রুট ও পুজো স্পেশাল প্যাকেজ চালু করাই এখন নিগমের প্রধান অগ্রাধিকার ।
নিগমের অর্ডিনারি, এক্সপ্রেস, এসি, ভলভো এবং প্রিমিয়াম স্লিপার পরিষেবার আধুনিকীকরণে প্রযুক্তির ব্যবহারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের অবশ্যই অটোমেটেড ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম (AFCS) এবং ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS) পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে ।
সপ্তাহে সাতদিনই যাত্রী পরিসেবা অব্যাহত রাখতে কর্মীদের রোটেশনাল ছুটি ধার্য করা থাকবে । সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত বেতনের পাশাপাশি চালকদের জন্য অতিরিক্ত 'হেভি ডিউটি স্টিয়ারিং অ্যালাওয়েন্স' দেওয়া হবে এবং স্বাভাবিক ডিউটির সময়ের বেশি কাজ করলে মিলবে আলাদা সাম্মানিক । কর্মী কল্যাণে ইপিএফ (EPF) ও ইএসআই (ESI)-র মতো সুবিধাও চালু থাকবে ।
রাজ্যের এই নতুন পরিবহণ উদ্যোগ এবং দ্রুত কর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন কড়া সুরে আগের সরকারের সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, "বিগত সরকারের উদাসীনতা ও অপশাসনের ফলে এনবিএসটিসি কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়েছিল । চালক ও কন্ডাক্টরের অভাবে ডিপোতেই ধুলো জমছিল প্বারচুর বাসে ৷ যার চরম খেসারত দিতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে । আমাদের সরকার হওয়ার পরই এই পরিবহণ সংস্থাকে চাঙ্গা করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে । পুজোর মরশুমের আগেই 245 জন চালক ও 216 জন কন্ডাক্টর নিয়োগের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ডিপোতে আটকে থাকা বাসগুলি রাস্তায় নামানো হবে ।"
আনন্দময় জানান, 60টি নতুন বাস চালু হয়েছে এবং দ্রুত আরও 100টি যুক্ত হবে । পুজো স্পেশাল প্যাকেজ ও প্রযুক্তির সঠিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে যাত্রী সেবাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চায় সরকার ৷ প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাসে পুজোর আগেই রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছেন সাধারণ যাত্রীরা ।