ভুটানে হিমবাহ হ্রদে বিপর্যয়, বন্যার আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে; সতর্ক প্রশাসন
Glacial Lake Outburst: ভুটানের শিনতাফু হ্রদ ভেঙে গিয়েছে । সেখান থেকে 74 লক্ষ ঘনমিটার জল নদীতে নেমে এসেছে। শুভদীপ রায় বর্মনের প্রতিবেদন ।
Published : October 30, 2026 at 8:03 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 30 অক্টোবর: নেপালের পর এবার ভুটানে হিমবাহ হ্রদে বিপর্যয়। আর তার জেরে বন্যার আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে ! বৃহস্পতিবার রাত 9টা নাগাদ ভুটানের গাসা জেলার ওয়াকিলা পাহাড়ের নীচে থাকা শিনতাফু হ্রদ ভেঙে গিয়েছে । এই হৃদই ভুটানের মোচু নদীর উৎসস্থল । হৃদ থেকে 74 লক্ষ ঘনমিটার জল নদীতে নেমে এসেছে।
এরপরই উদ্বেগ ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গে। সতর্কতা জারি করেছে ভুটানও । সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখে আছে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকটি অংশ। সংকোশ নদীর নিম্ন অববাহিকায় জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করতে মাইকিং শুরু করেছে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন।
আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম এবং তার আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও । সক্রিয় হয়েছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও । এদিকে ভুটানের বিপর্যয়প্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, তা জানা যাবে শুক্রবার।
ভুটানের সম্ভাব্য বিপজ্জনক 17টি হিমবাহ হ্রদের তালিকায় রয়েছে শিনতাফু। এই সংকোশ নদী ভুটানে মোচু নদী নামে পরিচিত । সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ জল নেমে এলে সংকোশ নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। সংকোশ নদী শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় মিশেছে। ফলে ভুটানের এই ঘটনার প্রভাব এ রাজ্যের নদী তীরবর্তী এলাকায় কতটা পড়বে, তা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন।
বনমন্ত্রী তথা কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওঁরাও আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম বাসীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, "কুমারগ্রামবাসীর জন্য সতর্কবার্তা । বিশেষ করে সংকোশের আশপাশে থাকা গ্রামগুলিতে যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা খুব দরকার । আপনারা সবাই অন্যদের সতর্ক করে দিন । ভুটানের একটা বিপর্যয় হয়েছে। তার ফলে ওখান থেকে পুরো জলটাই হয়তো নীচে নেমে আসবে । তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই এলাকা খালি করে দিতে হবে । আমরা চাই না পরিস্থিতি নেপালের মতো হোক । প্রশাসন নিজের কাজ করছে । প্রতিটি বিভাগের মধ্যে্ সম্বনয় রেখে কাজ হচ্ছে । এলাকার স্থানীয়রা আমাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করলে বিপর্যয় এড়ানো যাবে ।"
ভিডিয়ো বার্তায় মন্ত্রী বন্যপ্রাণীদের নিয়ে আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন । জলে এলাকা ভেসে গেলে জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে আসার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে বলে মনে করছেন মন্ত্রী । তবে তাতে আতঙ্কিত না হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করেন মন্ত্রী ।