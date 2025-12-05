ETV Bharat / state

দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গ অতি ভূমিকম্পপ্রবণ, বিআইএসের রিপোর্টে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

বিআইএসের প্রকাশিত রিপোর্টে বিপদের আশঙ্কা পেয়েই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন ৷ দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস পুরসভা ও পুরনিগম ৷

দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গ অতি ভূমিকম্পপ্রবণ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 5 ডিসেম্বর: হিমালয় পর্বতমালা ও তার পাদদেশ অতি ভূমিকম্পকম্পপ্রবণ জোন 6-এ প্রবেশ করতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন । সম্প্রতি ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্টস (BIS) সারা দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে । সেই রিপোর্টে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, সিকিম থেকে শুরু পাহাড়ের পাদদেশ অর্থাৎ শিলিগুড়ি-সহ সমগ্র তরাই-ডুয়ার্স এলাকা অতি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । প্রকাশিত রিপোর্টে বিপদ বাড়তেই পদক্ষেপের আশ্বাস পুরসভা ও পুরনিগমের ৷

1962 সালে বিআইএসের প্রকাশিত রিপোর্টে আগে ওই এলাকাগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ ও জোন-4 ক্যাটাগরিতে ছিল । কিন্তু নভেম্বর মাসে বিআইএসের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গিয়েছে বিপদ আরও বেড়ে গিয়ে শৈলরানি ও তার সংলগ্ন এলাকায় । জোন-4 থেকে লাফ দিয়ে এই হিমালয় পর্বতমালা জোন ছ'য়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে । যা পাহাড়ের বিপদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । তাই এবার আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে প্রশাসন ।

পাহাড়ে পর্যটকদের আশঙ্কা (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে জিটিএ'র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "বিআইএসের রিপোর্ট দেখা হয়েছে । জিটিএ সভায় সেটা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । এই বিষয়ে জিটিএ'র যা যা পদক্ষেপ করার তা করা হ বে। পরিবেশের কোনভাবে ক্ষতি কর‍তে দেওয়া হবে না । তবে পাহাড়ের মূল সমস্যা হচ্ছে পাহাড়ের টাউন ও জনবসতিগুলো একটি সীমিত এলাকার মধ্যে রয়েছে । যে কারণে ক্রমাগত এই চাপ বাড়ছে । এছাড়াও পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশ হয় চা বাগান এলাকা না-হয় বনাঞ্চল রয়েছে ।

সে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো জিটিএ'র তরফে একটি পৃথক টাউন গড়ার কাজ শুরু হয়েছে । জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । যদি আমরা টাউনশিপগুলোকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে এক জায়গায় চাপ পরবে না । আর অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি মেনে সব করা হবে ।"

শৈলরানির সৌন্দর্যের আকাশে কালো মেঘ ! (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এমনিতেই শহরে বহুতল নির্মাণ করতে গেলে আমরা সব খতিয়ে দেখি। ভূমিকম্প প্রতিরোধ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলা হয় । তবে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ।"

দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি বলেন, "পাহাড়ে এমনিতেই বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে একাধিক বিধিনিষেধ জারি রয়েছে । অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হচ্ছে। এই রিপোর্ট নিয়ে আমরা বোর্ড সভায় আলোচনা করে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব ।"

পাহাড়ে লুকিয়ে বিপদ (ইটিভি ভারত)

কালিম্পং পুরসভার চেয়ারম্যান রবি প্রধান বলেন, "বিআইএস যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা অবশ্যই চিন্তার ও উদ্বেগের। আমরা পুরসভার তরফে সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সতর্ক করব । পাশাপাশি বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিষয়টি জোর দিয়ে দেখা হবে ।"

বিআইএসের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেন পরিবেশবিদ থেকে বিজ্ঞানীরা । এখন থেকেই সতর্ক না-হলে অদূর ভবিষ্যতে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান ভূ-বিজ্ঞানীরা । এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷

