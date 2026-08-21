মাদকের গ্রাসে উত্তরবঙ্গ ! আজ মেডিক্যালে নতুন ইনডোর নেশামুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধনে শাহ
মাদকের অন্ধকারে যখন একের পর এক পরিবার দিশাহারা, তখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের নতুন সরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্র চিকিৎসার দরজা খুলে দিতে চলেছে বলেই মত স্থানীয় মহলের।
Published : August 21, 2026 at 11:42 AM IST
শিলিগুড়ি, 20 অগস্ট: মাদকের নেশা ছড়িয়ে পড়ছে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রান্তে । নেশার কবলে পড়ে বিপথে যাচ্ছে যুবসমাজ, ভাঙছে পরিবার । সন্তানকে নেশামুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে গিয়ে বহু পরিবারকে চিকিৎসার বিপুল খরচের বোঝা বইতে হচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতে এ বার সরকারি স্তরে বড় পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে কলেজ ও হাসপাতালে । দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগের অধীনে চালু হতে চলেছে ইনডোর নেশামুক্তি কেন্দ্র ।
এত দিন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে নেশাসক্তদের জন্য মূলত বহির্বিভাগ বা আউটডোর পরিষেবা পাওয়া যেত । কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং শয্যার অভাবে ইনডোর চিকিৎসার সুযোগ ছিল না । ফলে গুরুতর অবস্থায় থাকা রোগীদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হত পরিবারকে । বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট প্রকল্পটি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে নেশামুক্তির চিকিৎসায় তৈরি হয়েছিল আরও জটিলতা ।
এ বার সেই পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে । রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগের অংশ হিসাবেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের চেস্ট ওয়ার্ডের দোতলায় নতুন পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে । সেখানেই থাকবে মানসিক রোগীদের পাশাপাশি নেশামুক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা ।
নতুন ওয়ার্ডে মোট 40টি শয্যা রাখা হচ্ছে । তার মধ্যে 30টি থাকবে মানসিক রোগীদের জন্য । বাকি 10টি নেশামুক্তি কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে । নেশামুক্তি বিভাগের শয্যার পাঁচটি করে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ।
নতুন ওয়ার্ড চালু করার প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখেছেন হাসপাতালের শীর্ষ কর্তারা । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার কৌশিক কিশোর এবং অ্যাডিশনাল সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আধিকারিকেরা ওয়ার্ডটি ঘুরে দেখেন । পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা এবং কেন্দ্রটি চালুর প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, আজ, শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের পাশের কাওয়াখালি ময়দানে একটি সরকারি কর্মসূচি রয়েছে । সেই কর্মসূচিতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকবেন । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই মঞ্চ থেকেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে নতুন ইনডোর নেশামুক্তি পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে মাদকাসক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ । কারণ, নেশামুক্তির চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি । শুধু নেশা ছাড়ানোই নয়, রোগীর মানসিক অবস্থার চিকিৎসা, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও প্রয়োজন হয় । সেই কারণে হাসপাতালে থেকেই চিকিৎসার সুযোগ থাকা অনেক রোগীর ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে ।
বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব আরও বেশি । নেশাসক্ত সন্তানকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেক পরিবার বেসরকারি কেন্দ্রের মোটা খরচ বহন করতে পারে না । আবার বিভিন্ন বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রের চিকিৎসা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও নানা সময়ে অভিযোগ উঠেছে । সরকারি হাসপাতালে তুলনামূলক সাশ্রয়ী চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হলে সেই পরিবারগুলির জন্য বিকল্প তৈরি হবে ।
তবে, 10টি শয্যা দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিপুল চাহিদা কতটা মেটানো সম্ভব হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে । শিলিগুড়ি শহর ছাড়িয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নেশাসক্ত রোগীদের এই কেন্দ্রে আনার সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে ভবিষ্যতে রোগীর চাপ বাড়লে শয্যাসংখ্যা আরও বাড়ানো হবে কি না, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে ।
তারপরেও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ইনডোর নেশামুক্তি কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবেই দেখা হচ্ছে । মাদক কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অভিযান যেমন প্রয়োজন, তেমনই নেশার কবলে পড়া মানুষকে চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর ব্যবস্থাও জরুরি । সেই জায়গায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের নতুন কেন্দ্রটি কতটা কার্যকর হয়ে ওঠে, এখন সেটাই দেখার । মাদকের অন্ধকারে যখন একের পর এক পরিবার দিশাহারা, তখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের নতুন সরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্র অন্তত চিকিৎসার দরজা খুলে দিতে চলেছে বলেই মত স্থানীয় মহলের ।