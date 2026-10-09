চা শ্রমিকদের হাতে 400 কোটি ! 20% বোনাসে চাঙ্গা হবে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ?
Tea garden workers receive Durga Puja bonuses: চার লক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তিতে হাসি ফুটতে পারে ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের মুখে ৷ অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 4:18 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 অক্টোবর: পুজোর মুখে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে আশার আলো । চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাসের হাত ধরে দুর্গাপুজোর আগে উত্তরবঙ্গের বাজারে ঢুকতে পারে প্রায় 300 থেকে 400 কোটি টাকা । দীর্ঘদিনের মন্দা কাটিয়ে পুজোর কেনাকাটায় কিছুটা গতি ফিরবে, এমনটাই আশা ব্যবসায়ী মহলের । জামাকাপড়, জুতো, প্রসাধনী থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাসের টাকা ঘুরে ফিরে স্থানীয় বাজারেই খরচ হওয়ার সম্ভাবনা । তাতে ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা নতুন করে বেচাকেনা বাড়ার স্বপ্ন দেখছেন ।
উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্প চা । এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত কয়েক লক্ষ স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক । তাঁদের হাতে পুজোর আগে এককালীন টাকা পৌঁছলে তার প্রভাব শুধু চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় সীমাবদ্ধ থাকে না । চা বাগান লাগোয়া হাটবাজার, ছোট দোকান, পোশাকের বিপণি, জুতো ও প্রসাধনীর দোকান, এমনকি স্থানীয় পরিবহণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রেও বাড়তে পারে লেনদেন । সেই কারণেই চা শ্রমিকদের বোনাসকে ঘিরে এ বার বাড়তি প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ী মহলে ।
চলতি বছরে এ, বি ও সি শ্রেণিভুক্ত চা বাগানগুলিতে 20 শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের অ্যাডভাইজারি জারি হয়েছে । বহু বাগানে সেই হারে বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও কিছু বাগানে এখনও বোনাস নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে বলে শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ । ফলে এক দিকে পুজোর কেনাকাটার প্রস্তুতি, অন্য দিকে বোনাসের পূর্ণ প্রাপ্য নিশ্চিত করার দাবি, দুই নিয়েই সরগরম চা বলয় ।
কয়েকশো কোটি লেনদেনের সম্ভাবনা
চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মহলের হিসাব অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় 300টি চা বাগানের প্রায় চার লক্ষ স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের হাতে পুজোর বোনাস পৌঁছতে পারে । সব মিলিয়ে বোনাসের অঙ্ক প্রায় 300 থেকে 400 কোটি টাকা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । যদিও বাগানভিত্তিক শ্রমিকসংখ্যা, প্রাপ্য বোনাস এবং উপস্থিতির হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত অঙ্কে পার্থক্য হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ চা বলয়ের মধ্যে ডুয়ার্সে রয়েছে প্রায় 151টি চা বাগান । তরাই অঞ্চলে রয়েছে 42টি এবং দার্জিলিং পাহাড়ে প্রায় 86টি বাগান । এ ছাড়াও উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বাগান রয়েছে । শ্রমিকদের একাংশের ক্ষেত্রে বোনাসের অঙ্ক 10 থেকে 12 হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে । তবে প্রত্যেক শ্রমিক সমান টাকা পাবেন, এমন নয় । বাগানের নিয়ম, প্রাপ্য মজুরি, কাজের উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত অঙ্ক ।
এই টাকা শ্রমিকদের হাতে পৌঁছলে তার একটি বড় অংশ পুজোর কেনাকাটায় খরচ হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা । পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন জামাকাপড়, শিশুদের পোশাক, জুতো, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার পাশাপাশি খাবারদাবার ও অন্যান্য খরচেও বোনাসের টাকা ব্যবহার করবেন অনেকে । ফলে উৎসবের মরসুমে বাজারে নগদের জোগান বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
'ন্যূনতম মজুরি হলে আরও ভাল হত'
চা শ্রমিকদের কাছে পুজোর বোনাস নিঃসন্দেহে স্বস্তির । কিন্তু বছরভর সংসার চালানোর লড়াইয়ে এককালীন এই অর্থ কতটা কার্যকর, সেই প্রশ্নও তুলছেন তাঁরা । নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ায় সংসারের খরচ সামলানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের । চা শ্রমিক গঙ্গা ছেত্রী বলেন, "এ বার পুজোয় 20 শতাংশ বোনাস পেয়েছি । কিন্তু আমাদের ন্যূনতম মজুরি চালু হলে আরও ভাল হত । এখন 250 টাকা মজুরিতে সংসার চালানো কঠিন ।"
শ্রমিক রেখা সুব্বার অভিজ্ঞতাতেও ধরা পড়েছে একই ছবি । তাঁর কথায়, "আগে অনেক বার বৈঠকের পরে বোনাসের চুক্তি হত । এ বার সরকার 20 শতাংশ বোনাসের কথা ঘোষণা করেছে । তাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে । তবে আরও বেশি বোনাস পেলে ভাল লাগত । ন্যূনতম মজুরি চালু হলে আরও উপকার হত । এই টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচও চালাতে হয় । সব কিছুর দাম বেড়েছে ।"
ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের শ্রমিক প্রতিমা তামাংও জানিয়েছেন, এ বার 20 শতাংশ বোনাস পেয়েছেন । তবে কাজে উপস্থিতির হিসাবের কারণে তাঁর প্রাপ্তির অঙ্ক কম হয়েছে । পুজোর কেনাকাটায় এই টাকা কাজে লাগবে বলে আশা করছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, জামাকাপড় কেনা-সহ পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে বোনাসের টাকা খরচ করবেন । তবে ন্যূনতম মজুরি চালু হলে শ্রমিকদের আরও সুবিধা হত ।
শ্রমিকদের বক্তব্যে স্পষ্ট, পুজোর আগে বোনাস তাঁদের হাতে কিছুটা বাড়তি অর্থ তুলে দিলেও সারা বছরের আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হচ্ছে না । তাই উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি ন্যায্য মজুরির দাবিও একই ভাবে জোরালো থাকছে ।
বোনাসের টাকা ফিরবে স্থানীয় বাজারেই
চা শ্রমিকদের হাতে টাকা পৌঁছলে তার প্রভাব স্থানীয় অর্থনীতিতে পড়ে, এমনটাই মনে করছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা । তাঁদের বক্তব্য, চা বাগানের শ্রমিকেরা সাধারণত আশপাশের বাজার থেকেই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনেন । পুজোর সময় সেই কেনাকাটার পরিমাণ আরও বাড়ে । ফলে বোনাসের অর্থ স্থানীয় বাজারে লেনদেন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ।
জলপাইগুড়ির চা শ্রমিক নেতা স্বপন সরকার বলেন, "চা শিল্পের বোনাসের ফলে কয়েকশো কোটি টাকা বাজারে আসবে । উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় শিল্প চা । চার লক্ষ শ্রমিকের হাত ধরে এই টাকা বাজারে ঘুরবে । গত বছরের তুলনায় এ বার শ্রমিকেরা বেশি বোনাস পাচ্ছেন । এর ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারেও বিনিয়োগ বাড়তে পারে ।"
তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের মন্দার পরে এই টাকা বাজারে এলে ব্যবসায় কিছুটা গতি ফিরতে পারে । বিশেষ করে চা বাগান সংলগ্ন এলাকার দোকানদারদের কাছে পুজোর মরসুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বোনাসের টাকা হাতে পেয়ে শ্রমিকেরা কেনাকাটা শুরু করলে সেই বাজারে ক্রেতার আনাগোনা বাড়বে ।
চা শ্রমিক নেতা ধীরাজ রায়ের বক্তব্যেও একই প্রত্যাশা । তিনি বলেন, "আমাদের মজুরি এখন 250 টাকা । ন্যূনতম মজুরি চালু হলে শ্রমিকদের হাতে আরও বেশি টাকা থাকত । তবে বোনাসের টাকা আমরা স্থানীয় বাজারেই খরচ করি । তাই এই টাকা বাজারে এলে ব্যবসা চাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।"
বোনাস নিয়ে কিছু বাগানে সমস্যা
চা বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তা সুমিত ঘোষ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলিকে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে বোনাসের অর্থমূল্য কয়েকশো কোটি টাকা হতে পারে । এত বড় অঙ্কের টাকা শ্রমিকদের হাতে পৌঁছলে বাজারে কেনাকাটা ও লেনদেন বাড়বে । তার ইতিবাচক প্রভাব ব্যবসার উপর পড়তে পারে ।
অন্য দিকে, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা চা শ্রমিক নেতা মনোজ টিগ্গা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফে 20 শতাংশ হারে বোনাসের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । তবে কিছু বাগান আর্থিক সমস্যার কারণে ওই হারে বোনাস দিতে পারছে না বলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে । তাঁর মতে, শ্রমিকদের হাতে টাকা পৌঁছলে বাজারে তার প্রবাহ তৈরি হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসতে পারে । অর্থাৎ, বোনাসের হার ঘোষণা হলেও সব বাগানে সমান ভাবে তা কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । যে সব বাগানে বোনাস নিয়ে সমস্যা রয়েছে, সেখানে শ্রমিকদের প্রাপ্য নিশ্চিত করাই এখন গুরুত্বপূর্ণ ।
ব্যবসায় মন্দা, বোনাসেই কি ঘুরবে চাকা ?
উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের কাছে পুজোর মরসুম বছরের অন্যতম বড় ভরসা । কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাজারে বিক্রিবাটা কম বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ । ক্রেতার আনাগোনা কমে যাওয়ায় ছোট ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ বেড়েছে । সেই পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকদের বোনাস নতুন আশার সঞ্চার করেছে ।
জলপাইগুড়ি জেলা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ সাহা বলেন, "এ বার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ । কয়েক মাস ধরে বাজারে মন্দা চলছে । লোকজনের আনাগোনাও কম । চা বাগানে বোনাস দেওয়া শুরু হলে আমাদের ব্যবসা বাড়বে বলে আশা করছি । শুধু জলপাইগুড়ি শহর নয়, চা বাগানের আশপাশের বাজারগুলিতেও এর প্রভাব পড়বে ।"
ব্যবসায়ীদের যুক্তি, বোনাসের টাকা হাতে পেলে শ্রমিকেরা প্রথমে সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাবেন । তার পর পুজোর কেনাকাটায় অর্থ ব্যয় করবেন । এই খরচের মাধ্যমেই এক দোকান থেকে অন্য দোকানে টাকা ঘুরবে । স্থানীয় অর্থনীতিতে তৈরি হবে লেনদেনের নতুন প্রবাহ ।
তবে বোনাসের পুরো টাকাই বাজারে খরচ হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই । অনেক শ্রমিককে ধার শোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন খরচেও অর্থ ব্যয় করতে হবে । ফলে ব্যবসায় কতটা বাড়তি গতি আসবে, তা নির্ভর করবে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রাপ্তি এবং খরচের ধরনেও ।
'বোনাসে নয়, সারা বছরের আয়ে মজবুত হবে অর্থনীতি'
বোনাসকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের আশার মধ্যেও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলেছেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা । তাঁর মতে, শুধু বোনাস দিয়ে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত করা সম্ভব নয় । সারা বছর যাতে শ্রমিকেরা ভাল থাকেন, সেই ব্যবস্থা করাই জরুরি । তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত করতে শুধু বোনাস যথেষ্ট নয় । সারা বছর শ্রমিকেরা যাতে ভাল থাকেন, তা নিশ্চিত করতে হবে । ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নের পাশাপাশি চা শিল্পকেও উজ্জীবিত করতে হবে ।"
এক দিকে পুজোর আগে বোনাস শ্রমিকদের হাতে বাড়তি টাকা তুলে দিচ্ছে, অন্য দিকে কম মজুরি, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং কিছু বাগানে বোনাস নিয়ে সমস্যার মতো বিষয় রয়ে যাচ্ছে । শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে শুধু উৎসবের মরসুমে বাড়তি অর্থের প্রবাহ দিয়ে শ্রমিকদের আর্থিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় ।
সব মিলিয়ে, চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস এ বার উত্তরবঙ্গের পুজোর বাজারে নতুন আশার সঞ্চার করেছে । প্রায় চার লক্ষ শ্রমিকের হাতে কয়েকশো কোটি টাকা পৌঁছলে স্থানীয় ব্যবসায় লেনদেন বাড়তে পারে । কিন্তু সেই আশার পাশাপাশি শ্রমিকদের দাবি, এককালীন বোনাসের সঙ্গে সারা বছরের উপযুক্ত মজুরি ও আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে ।