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কার্শিয়াংয়ের জনসভা থেকে জিটিএ দুর্নীতির তদন্ত ও উন্নয়নের অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

জিটিএ’র শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি, যারা এই লুঠপাটের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না ৷

CM Suvendu Adhikari
কার্শিয়াংয়ের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 3:41 PM IST

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কার্শিয়াং, 16 জুন: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার পাহাড়ে এসে একগুচ্ছ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের মন্টেভিট গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক বিশাল জনসভা থেকে কেবল উন্নয়নের বার্তা দেওয়াই নয়, পাহাড়ের জিটিএ দুর্নীতি ও আগের সরকারের ‘তোলাবাজি-সিন্ডিকেটরাজ’এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সকালে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি সোজা চলে যান কার্শিয়াংয়ে। পাহাড়ের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে মন্টেভিট গ্রাউন্ডের এই সভায় তিনি পাহাড়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, সাংসদ রাজু বিস্তা, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বিধায়ক সোনম লামা, নোমান রাই, ভরত ছেত্রী, দূর্গা মুর্মু ৷ এছাড়াও রাজনৈতিক ঐক্যের বার্তা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং এবং বিজেপি হিল সভাপতি সঞ্জীব লামা-সহ বিশিষ্টজনেরা।

উন্নয়নের অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

পাহাড়বাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পাহাড় বাংলার মান ও দেশের সম্মানের জায়গা।" তিনি সাফ জানান, তিনি এখানে ঘুরতে আসেননি, এসেছেন কাজ করতে ৷ তিনি জানান, কীভাবে পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন করা যায়, তার একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাহাড়ের মানুষ ভারতমাতার রক্ষায় যেভাবে নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন, তাঁদের তিনি প্রণাম জানান। আগের সরকারের সমালোচনায় সরব হয়ে তিনি বলেন, "আগে পাহাড়ের কী হাল ছিল এবং এখন কীভাবে উন্নয়ন হবে, তা তিনি করে দেখাবেন।

জিটিএ'র দুর্নীতি ও আগের সরকারের অপশাসনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগের মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের ভোট পেতেন না বলে এখানে উন্নয়ন করতে আসতেন না। খালি ঘুরতে আসতেন ৷ বরং পুরসভা নির্বাচন না-করে প্রশাসক বসিয়ে পাহাড়ের মানুষের টাকা লুঠ করা হয়েছে।" তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, জিটিএ’র শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যারা এই লুঠপাটের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না এবং তাদের জেলে পাঠানো হবে।" ‘না-খাবো, না-খেতে দিব’—এই নীতিতেই তাঁর সরকার চলবে বলে তিনি জানান ৷

গোর্খা আন্দোলনের সময়কার মিথ্যা মামলাগুলি নিয়ে তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ পাহাড়ের ভাইদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করেছে, তা তিনি সহ্য করবেন না। তাই তিনি সমস্ত মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আন্দোলনের সময় প্রাণ হারানো পরিবারগুলিকে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"পাহাড়ের 28 লক্ষ মহিলাকে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আওতায় মাসে 3000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।" শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় জোর দিয়ে তিনি জানান, কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, কার্শিয়াং হাসপাতালের সংস্কার এবং সরকারি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

চা শ্রমিকদের ভাগ্যবদলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর ‘পিএম চা শ্রমিক যোজনা’র সুবিধা এবার পাহাড়ের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং বন্ধ থাকা 25টি চা বাগানের জন্য 334 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু হবে। এছাড়া ‘খেলো ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের মাধ্যমে ইনডোর স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হবে।"

প্রাকৃতিক দুর্যোগে আগের সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দুর্যোগে শতাধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আগের সরকার মাত্র 10 জনকে বাড়ি দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর সরকার রিভিউ মিটিংয়ে বাকিদের পুনর্বাসনের অনুমোদন দিয়েছে।" সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে পাহাড়বাসীর ভাই সম্বোধন করে আশ্বস্ত করে বলেন, "ভয়ের সংস্কৃতি শেষ হয়েছে, এবার পাহাড় দেখবে ভরসার সরকার। কেন্দ্রের সমস্ত সামাজিক প্রকল্প পাহাড়ের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।"

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NORTH BENGAL DEVELOPMENT ROADMAP
ALL CENTRAL SCHEMES REACH HILLS
FORMER CM VISIT HILLS AS TOURIST
কার্শিয়াংয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
CM SUVENDU ADHIKARI

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