ভোট চাইতে এলে বিজেপি নেতাদের ঝাঁটা দেখানোর নিদান উদয়নের

ভোট চাইতে এলে বিজেপি নেতাদের ঝাঁটা দেখানোর নিদান উদয়নের
আগেও বিরোধীদের উদ্দেশে হুমকি, হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে উদয়ন গুহকে ৷ তাঁর অভিযোগ, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ৷
Published : January 30, 2026 at 2:06 PM IST
কোচবিহার, 30 জানুয়ারি: বিজেপি নেতাদের ঝাড়ু দিয়ে তাড়ানোর জন্য গ্রামের মহিলাদের নিদান দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ । বৃহস্পতিবার বিকালে সিতাই বিধানসভার ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওকড়াবাড়ি হাইস্কুল মাঠে এসআইআর (SIR) বিরোধী জনসভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷
তিনি বলেন, "বিজেপি রাজ্যে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে । গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে । তাই বিজেপির নেতারা যদি এবারে নির্বাচনে ভোট চাইতে আসে তাহলে মহিলারা যেন বাড়িতে ব্যবহার করা ঝাড়ু নিয়ে বের হয় ৷"
এই প্রথম নয়, এর আগেও বিরোধীদের উদ্দেশে হুমকি, হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে উদয়ন গুহকে ৷ এদিন তিনি বিজেপির উদ্দেশে বলেন, "যদি ঝাড়ুর বাড়ি খাওয়া বাঁচতে চাও তাহলে ভোটের কথা না-বলে এখান থেকে বিদায় হও ।" আর মন্ত্রীর এমন বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। গোটা বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে পালটা নিশানা করেছে বিজেপি।
কোচবিহারের বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "এসব উল্টো পাল্টা কথা বলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বাজার গরম করতে চাইছে । এসব বলে লাভ হবে না ৷ তৃণমূল এত দুর্নীতি করেছে যে, তৃণমূলের নেতারা গ্রামগঞ্জে গেলে মানুষ তাদের তাড়া করবে ৷"
এর আগে একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। কখনও পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের হাঁটু ভাঙার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আবার কখনও বিজেপি নেতারা গ্রামে গেলে বাঁশ নিয়ে তাড়া করার নিদান দিয়েছিলেন উদয়ন। বিরোধীদের পাশাপাশি নিজের দলের কর্মীদেরও আক্রমণ করেছিলেন তিনি। আবাসের ঘরের নাম করে কারও কাছ থেকে টাকা নিলে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানোর জন্য নিদান দিয়েছিলেন উদয়ন। আর এবার বিজেপি নেতারা গ্রামে গেলে তাদের গ্রামের মহিলাদের ঝাঁটা দেখানোর নিদান দিলেন তিনি।
উদয়ন গুহের অভিযোগ, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে । গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের রান্নাঘরে বিজেপি আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। আর সেকারণেই, বিজেপির নেতারা যদি এবারে ভোট চাইতে আসলে তাহলে মহিলাদের বাড়িতে ব্যবহৃত ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করার নিদান দিয়েছেন উদয়ন ৷ এমনকী, বাঁচতে চাইলে ভোটের কথা না বলে বিজেপিকে বিদায় নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।