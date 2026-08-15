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12 বছরের প্রথা ভাঙল উত্তরকন্যায়, প্রথমবার পতাকা উত্তোলন করলেন মন্ত্রী

উত্তরকন্যায় ইতিহাসের নতুন অধ্যায় ৷ প্রথমবার স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তালন কোনও মন্ত্রীর ৷ নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যে কঠোর আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক ৷

UTTARKANYA FLAG HOISTING BY NISITH
উত্তরকন্যায় ইতিহাসের নতুন অধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 11:03 AM IST

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শিলিগুড়ি, 15 অগস্ট: দীর্ঘ 12 বছরের প্রথা ভেঙে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় 'উত্তরকন্যা'। 2014 সালে উদ্বোধনের পর থেকে এযাবৎকাল কেবল আমলারাই স্বাধীনতা দিবসে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এসেছেন, কোনও মন্ত্রীকে এই ভূমিকায় দেখা যায়নি।

এতদিন স্বাধীনতা দিবস কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন করতেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিব বা ডিভিশনাল কমিশনার। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর 80তম স্বাধীনতা দিবসে সেই ঐতিহ্যে বদল এল। শনিবার উত্তরকন্যায় মহাসমারোহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

উত্তরকন্যায় প্রথমবার পতাকা উত্তোলন করলেন মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

পতাকা উত্তোলনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রাজ্যের এই নতুন আবহাওয়া ও উত্তরকন্যার রূপান্তর নিয়ে মুখ খোলেন। গত 12 বছরে উত্তরকন্যার বঞ্চিত থাকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, "উত্তরকন্যা তৈরির প্রায় 12 বছর অতিক্রম হতে চললেও এতদিন কোনও মন্ত্রী এখানে পতাকা উত্তোলন করেননি। আক্ষরিক অর্থে পরিকাঠামো তৈরি হলেও উত্তরবঙ্গের মানুষের যে অধিকার, তা এতদিন পেতে দেওয়া হয়নি। সাধারণত আধিকারিকেরাই এই কাজ করতেন। তবে সবকিছুর মতো এবার এই ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। উত্তরকন্যায় প্রথমবার কোনও মন্ত্রীর হাত ধরে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল।"

UTTARKANYA FLAG HOISTING BY NISITH
12 বছরের প্রথা ভাঙল উত্তরকন্যায় (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর উত্তরকন্যার প্রশাসনিক গতিশীলতার চিত্র তুলে ধরে নিশীথ প্রামাণিক জানান, বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে উত্তরকন্যাকে আর কেবল নামমাত্র কার্যালয় করে রাখা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, "মুখ্যমন্ত্রী নিজে ছ-বারের বেশি এখানে এসে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উত্তরকন্যায় বৈঠক করে গিয়েছেন এবং 22 অগস্ট তিনি পুনরায় আসছেন। এখন শিক্ষামন্ত্রী, বনমন্ত্রী-সহ বহু অন্যান্য মন্ত্রীরা নিয়ম করে সপ্তাহে এক-দুই দিন এখানে বসে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন। আগামিদিনে দক্ষিণবঙ্গের মন্ত্রীদের জন্যও চেম্বার থাকবে। মন্ত্রীরা উপস্থিত না-থাকলেও অন্তত সেই দফতরের একজন সচিব বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক যেন উপস্থিত থাকেন, সেই সংস্থানও আমরা নিশ্চিত করেছি।"

এর পাশাপাশি, স্বাধীন ভারতের অন্যতম মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্যের কড়া জবাব দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। নেতাজির আত্মত্যাগ স্মরণ করে তিনি বলেন, "নেতাজি এমন একজন বীর সেনানী, যাঁর মতো সন্তান ভারতবর্ষের প্রতিটি মা নিজের ঘরে চান। আমরা যখনই কোনও জননেতাকে স্মরণ করি, সর্বাগ্রে নেতাজির নামই মনে আসে। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বা কলকাতার মেয়র পদের সুবিধা নিয়ে তিনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সমঝোতার জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, যা কোনও ভারতবাসী ভুলতে পারে না।"

নেতাজির নামে কুৎসা করা ব্যক্তিদের প্রতি কড়া বার্তা দিয়ে মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন ৷ বলেন, "যাঁরা তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে অপমান করছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এখনও যদি কেউ তাঁকে নিয়ে কটূক্তি করেন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উত্তরকন্যার কর্মী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে উদযাপিত এই স্বাধীনতা দিবসকে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক 'নতুন দিগন্ত' হিসেবে ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, প্রশাসনিক পরিষেবা এবং জাতীয় সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

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NISITH PRAMANIK FLAG HOISTED
নিশীথ প্রামাণিক
নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য
80TH INDEPENDENCE DAY
UTTARKANYA FLAG HOISTING BY NISITH

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