পাহাড় থেকেই শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা, প্রতি জেলার জন্য অনুদান বাড়ল 2 লাখ

পাহাড় থেকেই শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা, প্রতি জেলার জন্য অনুদান বাড়ল 2 লাখ
24 নভেম্বর পাহাড় থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৷ এবার অনুদান বাড়িয়েছে গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার দফতর ৷
Published : November 20, 2025 at 1:24 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: এবারও 24 নভেম্বর পাহাড় থেকে সূচনা হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বইমেলার । গতবারের তুলনায় এবার বইমেলার অনুদান দু'লক্ষ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে । বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বইমেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করার পর একথা জানান জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ।
মন্ত্রী বলেন, "এই মাস থেকেই বিভিন্ন জেলায় মেলার সূচনা হবে । মেলা সুষ্ঠুমতো পরিচালনা করতে বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । মূক ও বধিরদের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়া হবে স্কুল । এজন্য হাবরায় জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে । শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট জমি পরিদর্শন করব ।"
এদিকে, শীত পড়তেই বইমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । সেই নিয়েই এদিন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী । বৈঠকে উত্তরবঙ্গের আট জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক, মহকুমাশাসক ও জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।
বৈঠকের পর মন্ত্রী বলেন, "গত বছর বইমেলার জন্য প্রতিটি জেলাকে 10 লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছিল । এবার দু’লক্ষ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে । প্রতিটি জেলা মেলা করার জন্য পাবেন 12 লক্ষ টাকা করে । গত বছর উত্তরবঙ্গের মেলাগুলিতে মোট স্টল হয়েছিল 1663টি । এবার স্টলের সংখ্যা কিছুটা বাড়বে । বিষয়টি মেলা পরিচালন কমিটি আলোচনা করে ঠিক করবে ।"
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের 23টি জেলাকে তিনটি জোনে ভাগ করেছে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দফতর । যার মধ্যে একটি উত্তরবঙ্গ জোন । এই জোনের দার্জিলিং পাহাড় দিয়ে বইমেলার সূচনা হবে । পাহাড়ের গোর্খা রঙ্গমঞ্চে আগামী 24 নভেম্বর মেলার সূচনা হবে । তা চলবে 27 নভেম্বর পর্যন্ত । 29 নভেম্বর থেকে 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিম্পংয়ের রামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে, 4 থেকে 10 ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে, 11 থেকে 17 ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এবং 18 থেকে 24 ডিসেম্বর কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে বইমেলা চলবে ।
পাশাপাশি, 25 থেকে 31 ডিসেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমার বাঘাযতীন পার্কে, 1 থেকে 7 জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর হাইস্কুলের মাঠে, 8 থেকে 14 জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর এবং 15 থেকে 21 জানুয়ারি মালদহে । জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মেলার স্থান এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি । তবে তা দ্রুত ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।