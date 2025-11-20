ETV Bharat / state

পাহাড় থেকেই শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা, প্রতি জেলার জন্য অনুদান বাড়ল 2 লাখ

24 নভেম্বর পাহাড় থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৷ এবার অনুদান বাড়িয়েছে গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার দফতর ৷

উত্তরবঙ্গের বইমেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 20, 2025 at 1:24 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: এবারও 24 নভেম্বর পাহাড় থেকে সূচনা হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বইমেলার । গতবারের তুলনায় এবার বইমেলার অনুদান দু'লক্ষ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে । বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বইমেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করার পর একথা জানান জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ।

মন্ত্রী বলেন, "এই মাস থেকেই বিভিন্ন জেলায় মেলার সূচনা হবে । মেলা সুষ্ঠুমতো পরিচালনা করতে বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । মূক ও বধিরদের ছেলেমেয়েদের জন্য গড়া হবে স্কুল । এজন্য হাবরায় জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে । শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট জমি পরিদর্শন করব ।"

ETV BHARAT
প্রতি জেলার বইমেলার জন্য অনুদান বাড়ল 2 লাখ (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, শীত পড়তেই বইমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । সেই নিয়েই এদিন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী । বৈঠকে উত্তরবঙ্গের আট জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক, মহকুমাশাসক ও জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।

বৈঠকের পর মন্ত্রী বলেন, "গত বছর বইমেলার জন্য প্রতিটি জেলাকে 10 লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছিল । এবার দু’লক্ষ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে । প্রতিটি জেলা মেলা করার জন্য পাবেন 12 লক্ষ টাকা করে । গত বছর উত্তরবঙ্গের মেলাগুলিতে মোট স্টল হয়েছিল 1663টি । এবার স্টলের সংখ্যা কিছুটা বাড়বে । বিষয়টি মেলা পরিচালন কমিটি আলোচনা করে ঠিক করবে ।"

ETV BHARAT
24 নভেম্বর পাহাড় থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বইমেলা (নিজস্ব চিত্র)

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের 23টি জেলাকে তিনটি জোনে ভাগ করেছে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দফতর । যার মধ্যে একটি উত্তরবঙ্গ জোন । এই জোনের দার্জিলিং পাহাড় দিয়ে বইমেলার সূচনা হবে । পাহাড়ের গোর্খা রঙ্গমঞ্চে আগামী 24 নভেম্বর মেলার সূচনা হবে । তা চলবে 27 নভেম্বর পর্যন্ত । 29 নভেম্বর থেকে 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিম্পংয়ের রামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে, 4 থেকে 10 ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে, 11 থেকে 17 ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এবং 18 থেকে 24 ডিসেম্বর কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে বইমেলা চলবে ।

পাশাপাশি, 25 থেকে 31 ডিসেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমার বাঘাযতীন পার্কে, 1 থেকে 7 জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর হাইস্কুলের মাঠে, 8 থেকে 14 জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর এবং 15 থেকে 21 জানুয়ারি মালদহে । জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মেলার স্থান এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি । তবে তা দ্রুত ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।

