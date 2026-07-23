ভিআইপি রোডের দু'ধারে দখলদার সরানো নিয়ে রিপোর্ট পেশ জেলাশাসকের, কী বলল হাইকোর্ট

ভিআইপি রোডের দু'ধারে দখলদার সরানো নিয়ে রিপোর্ট পেশ জেলাশাসকের, কী বলল হাইকোর্ট
ফের দখলদারি রুখতে রাজ্যকে লাগাতার নজরদারি করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : July 23, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: ভিআইপি রোডের দু'ধারে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ বা সরাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ চেয়ে মামলা ৷ সেই মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে সশরীরে হাজির হয়ে রিপোর্ট দিলেন উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক । এবিষয়ে রাজ্যকে লাগাতার নজরদারি করতে নির্দেশ আদালতের ৷
কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চের বক্তব্য, "রিপোর্ট দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ফের দখলদাররা পুরনো জায়গায় যেন ফিরে না-আসে, জেলাশাসককে সেটাও দেখতে হবে ।"
এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "24টি নির্মাণের মধ্যে এখনও পর্যন্ত 10টি সরানো হয়েছে । বাকিগুলো সরানোর প্রক্রিয়া চলছে ।" ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা দেখি সরানোর এক সপ্তাহের মধ্যে আবার সেগুলো পুরনো জায়গায় চলে আসে । রিপোর্ট দিয়ে জেলাশাসক দখল উচ্ছেদের কথা বলেছেন । ফলে আগামিদিনে দখল উচ্ছেদের রিপোর্ট দেওয়ার পরই মামলাকারী লিখিতভাবে তার আপত্তির কথা জানাতে পারবেন ।"
এই প্রসঙ্গে রাজ্যকে ডিভিশন বেঞ্চের সতর্কতা, "দখল উচ্ছেদ বলে রিপোর্ট দেওয়া হল আর সাত-দশদিন পর ফের বেআইনি নির্মাণ হল কোর্ট সেটা বরদাস্ত করবে না ।" রাজ্যের এজি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "এখন আর সেসব হবে না । এটা কোনও রাজনৈতিক আশ্বাস নয় । আমরা নতুন করে কাউকে বসতে দেব না ।" মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, "বাস্তবে কোনও দখলদারকেই সরানো হয়নি ।"
মামলাকারীর আইনজীবী উচ্ছেদ না-হওয়া নিয়ে নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে দাবি করেন, "কেষ্টপুর থেকে দমদম পার্কের মধ্যে বামদিকে সেচ দফতরের জায়গা দখল করে বসতি তৈরি হয়েছে । হাজার হাজার বাংলাদেশি সেখানে বেআইনিভাবে বসবাস করছে । লেকটাউনে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং চলছে অবাধে ।" যদিও ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, "প্রাথমিকভাবে মামলাকারীর জয় হয়েছে । কারণ এতদিন ধরে যে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছিল তার চেষ্টায় সেটা নড়েছে । তবে 18 অগস্ট ফের মামলার শুনানি হবে । উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসককে ওইদিন ফের রিপোর্ট নিয়ে হাজির হতে হবে আদালতে ।"
উল্লেখ্য, উলটোডাঙা পর্যন্ত ভিআইপি রোডের দু'ধারে বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ চেয়ে অর্ধেন্দু নাগ নামে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় এর আগে একাধিকবার রিপোর্ট তলব করেছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ গত 10 জুলাই উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক নিজে না-এসে লিগাল অফিসারকে দিয়ে রিপোর্ট পাঠান ৷ তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ । এরপর বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 23 জুলাই সকালে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসককে সশরীরে এসে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত । সেই নির্দেশ মেনে এদিন জেলাশাসক আদালতে রিপোর্ট দিতে আসেন ৷