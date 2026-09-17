EXPLAINER: দুর্গাপুজোয় 'আমিষ vs নিরামিষ' ! কী বলছে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস

EXPLAINER: দুর্গাপুজোয় 'আমিষ vs নিরামিষ' ! কী বলছে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস
Non-Veg During Durga Puja: দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমিষ খাওয়ার সম্পর্ক কোথায় ? শাস্ত্র, পুরাণ ও ঐতিহ্যই বা কী বলছে ? চুলচেরা বিশ্লেষণ করল ইটিভি ভারত ৷
Published : September 17, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: হাতে আর মাত্র কয়েকদিন ৷ তার পরেই বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব ৷ দুর্গাপুজোর ক'টা দিন সাজ কেমন হবে, পেটপুজোয় কী কী থাকবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই হিসেব কষা শুরু হয়ে গিয়েছে আম-বাঙালির ৷ তবে এ বছর পুজোর কেনাকাটার থেকেও খাওয়া-দাওয়া নিয়েই সরগরম রাজ্য ৷ সৌজন্যে বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী (বাগেশ্বর বাবা)-র একটি মন্তব্য ৷ দুর্গাপুজোয় বাঙালিকে নিরামিষ খাওয়ার নিদান দিয়েছেন তিনি ৷ যদিও তাঁর মন্তব্যকে খারিজ করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের নেতারা মনে করিয়ে দিয়েছেন, পুজোয় বাঙালির রকমারি মাছ ও পাঁঠার মাংস খাওয়ার চল ৷
যদিও তাতে রাজনৈতিক উত্তাপ কমেনি ৷ বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে হয়েছে এফআইআর ৷ আবার তাঁর ছবি পুড়িয়ে পুলিশি তলবের মুখে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতাকে ৷ ছবি পোড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনতে হয়েছে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি ৷ আর এই আবহেই পুজোয় আমিষ-নিরামিষ খাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক ৷ দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমিষ খাওয়ার সম্পর্ক কোথায় ? শাস্ত্র, পুরাণ ও ঐতিহ্যই বা কী বলছে ? এসবেরই হাল-হকিকৎ খুঁজে চুলচেরা বিশ্লেষণ করল ইটিভি ভারত ৷
দুর্গাপুজোয় কেন বাঙালির আমিষ খাওয়াটা স্বাভাবিক ?
বাঙালিদের কাছে দুর্গোৎসবের সময় মাছ-মাংস খাওয়া দীর্ঘকাল ধরেই ধর্মীয় ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস এবং পারিবারিক রীতিনীতির সঙ্গে জড়িত ৷ এর সঙ্গে নবরাত্রির তুলনা করলে চলবে না ৷ নবরাত্রির নানা প্রথায় নিরামিষ আহার ও উপবাসের ওপর জোর দেওয়া হয় ৷ তবে বাঙালির দুর্গাপুজোর প্রথা ঠিক তার বিপরীত ৷ বহুকাল থেকেই বাঙালির দুর্গাপুজোয় নিরামিষ ও আমিষ - উভয় ধরনের খাবারেরই প্রচলন রয়েছে । এটি শুধু ধর্মীয় নিয়মের বিষয় নয় ৷ বরং শাক্ত ঐতিহ্য, বাঙালি খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক প্রথা এবং পুজোর উৎসবমুখর মেজাজের এক সম্মিলিত রূপ ।
পরিবার ও সম্প্রদায় ভেদে এই রীতিনীতির ভিন্নতা দেখা যায় । অনেক বাঙালি পরিবার বিশেষ দিনগুলোতে - যেমন অষ্টমীতে নিরামিষ খায়, আবার অনেকে উৎসবের পুরো সময়জুড়ে মাছ বা মাংস খেয়ে থাকে । অনেক বাঙালি পরিবারে দশমীর দিন বিদায় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মাছ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে ৷ যদিও এটি কোনও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বিধান নয় ।
বাঙালি রন্ধনশৈলীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মাছ দীর্ঘকাল ধরেই বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উৎসবের আয়োজনে সাধারণত মাছ-সহযোগে এলাহি ভোজের ব্যবস্থা থাকে । কথাতেই আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি ৷ তাই দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই নয়, বরং একটি বড় সামাজিক ও ভোজন-উৎসব হিসেবেও গড়ে উঠেছে ।
সুতরাং, বাঙালির দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়াকে কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় নিয়ম হিসেবে দেখা উচিত নয় । এটি শাক্ত ধর্মীয় ঐতিহ্য, আঞ্চলিক বাঙালি রন্ধনশৈলী, পারিবারিক প্রথা এবং উৎসবের আনন্দঘন চরিত্রের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে ।
পুজোর সময় আমিষ খাওয়া কি ধর্মীয় ঐতিহ্য নাকি সাংস্কৃতিক অভ্যাস ?
ধর্মীয় ঐতিহ্য (শাক্ত হিন্দুধর্ম): বাংলায় মূলত শাক্ত মতবাদ (দেবী বা শক্তির উপাসনা) অনুসৃত হয় । ভাগবত ও কালিকা পুরাণের মতো ধর্মগ্রন্থে দুর্গা ও কালীর মতো দেবীর উগ্র রূপের উদ্দেশে 'বলি' (প্রথাগত উৎসর্গ) এবং 'আমিষ ভোগ' (আমিষ খাবার নিবেদন) প্রদানের সুস্পষ্ট অনুমতি রয়েছে । এর পাশাপাশি, অধিকাংশ বাঙালিও ওই দিনে আমিষ খেয়ে থাকেন ।
তান্ত্রিক ও বৈদিক উৎস: রক্ষণশীল শাক্ত ও তান্ত্রিক রীতিনীতিতে দেবতাকে নিবেদিত উপাচারে মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন থাকা আবশ্যক । কঠোর সংযম বা উপবাসের পরিবর্তে এখানে জীবন, সৃষ্টি ও শক্তির প্রতীক হিসেবে মাছ ও মাংসের (আমিষ) উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় ।
বিজয়া দশমীর রীতিনীতি: দশমীর দিন মাছ (বিশেষত ইলিশ) দিয়ে ভোজের আয়োজন করা দেবী বিদায়ের একটি পবিত্র ও প্রথাগত অংশ ।
দুর্গাকে 'কন্যা' রূপে দেখা: বাঙালিরা মা দুর্গাকে শুধু দেবী হিসেবেই দেখে না, বরং তাঁকে এমন এক কন্যারূপে বিবেচনা করে, যিনি কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়িতে এসেছেন । কন্যা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তাকে বরণ করে নেওয়ার এই আয়োজনে সংযম বা উপবাসের বদলে থাকে আনন্দঘন ভোজ, প্রাচুর্য ও উষ্ণতা ।
দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস: পূর্ব ভারতে মাছ ও মাংস স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ এগুলিকে কখনওই সহজাতভাবে 'অপবিত্র' বা উৎসবের আনন্দের পরিপন্থী বলে মনে করা হয় না ।
কোন কোন হিন্দু দেব-দেবীকে প্রথাগতভাবে মাছ-মাংস বা পশুবলি নিবেদন করা হয় ?
দেবী কালী: পশুবলি, বিশেষ করে ছাগবলি দেওয়া হয় দেবী কালীর উদ্দেশে ৷ কিছু নির্দিষ্ট কালী মন্দির ও শাক্ত সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে দেবীকে উৎসর্গ হিসেবে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা ঐতিহাসিকভাবে চলে আসছে এবং বর্তমানেও তা প্রচলিত ।
দেবী দুর্গা: শাক্ত ঐতিহ্যের কিছু ধারায়, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে, পশুবলি (সাধারণত ছাগবলি) দিয়ে দেবীর পুজো করা হয় । তবে দুর্গা পুজোর সব ক্ষেত্রেই এই প্রথা প্রচলিত নয় ৷ নিরামিষ নৈবেদ্য বা ভোগের প্রচলনও ব্যাপক ।
দেবী কামাখ্যা: অসমের ঐতিহাসিক কামাখ্যা মন্দিরে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন এবং নির্দিষ্ট কিছু তান্ত্রিক সাধনা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে দেবীকে পশুবলি বা পশুর নৈবেদ্য দেওয়া হয় ।
শাক্ত ঐতিহ্যের অভিমত কী এবং কেনই বা কোনও কোনও শাক্ত সম্প্রদায় মাংস গ্রহণ করে, আর অন্যেরা তা বর্জন করে ?
শাক্ত ঐতিহ্য ও আমিষ নৈবেদ্য -
মাংস নৈবেদ্য: গূঢ় তান্ত্রিক শাক্তধর্মে 'মাংস'-কে একটি পবিত্র ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত আচার-অনুষ্ঠানের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এর উদ্দেশ্য ভোগবিলাস নয়, বরং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিষয়ক প্রথাগত ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠা ।
পশুবলি: পশুবলি, বিশেষ করে ছাগল ও মহিষ বলি, বাংলা, অসম ও নেপালের কিছু শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত । বলি দেওয়া পশু দেবীর উগ্র বা সংহারক রূপের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হতে পারে এবং সেই মাংস 'প্রসাদ' হিসেবে বিতরণ করা হয় ।
আঞ্চলিক ঐতিহ্য: স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানও শাক্ত উপাসনা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে । বাংলায়, যেখানে মাছ দীর্ঘকাল ধরে প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, সেখানে কিছু গৃহস্থালি ও মন্দির-কেন্দ্রিক পুজোয় মাছের নৈবেদ্য প্রদানের প্রথা যুক্ত হয়েছে ।
আমিষ নৈবেদ্যর নেপথ্যে দর্শন
শাক্ত উপাসনায় আমিষ খাদ্যের অন্তর্ভুক্তি সাধারণ খাদ্যাভ্যাসের বিষয় নয়, বরং গভীর ধর্মীয় ও দার্শনিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷
তান্ত্রিক সমন্বয়: তন্ত্রশাস্ত্রে জাগতিক জগতকে মায়া বা ভ্রম বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় না, বরং তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় । মাংস ও মাছকে আচারগত ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল, প্রথাগত সামাজিক নিষেধ বা ট্যাবু অতিক্রম করা এবং মানুষের কামনা বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ।
প্রকৃতির চক্র: শাক্ত ঐতিহ্য স্বীকার করে যে, প্রকৃতির মধ্যেই সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই বিদ্যমান ৷ এখানে যেমন রয়েছে লালন-পালন বা সৃজনশীলতা, তেমনই রয়েছে সহিংসতা বা বিনাশ । বলি হিসেবে মাংস উৎসর্গ করার বিষয়টি জীবনচক্রের এক আদি ও মৌলিক সত্যকে স্বীকার করে নেয় ।
প্রাণীর আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ: কালিকা পুরাণের মতো ধর্মগ্রন্থে এই উৎসর্গ বা বলির বিষয়ে কঠোর নিয়মাবলি বর্ণিত আছে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, কোনও পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলি দেওয়া প্রাণী সাধারণ কর্মফলচক্র অতিক্রম করে এবং তাৎক্ষণিক আধ্যাত্মিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে ।
দ্রষ্টব্য: শাক্ত ঐতিহ্য অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় । এর অনেক উপ-সম্প্রদায় কঠোরভাবে নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলে এবং প্রাণী বলির পরিবর্তে কুমড়ো, লাউ বা নারকেলের মতো প্রতীকী উপকরণ উৎসর্গ করে ।
কেন অনেক হিন্দু নবরাত্রির সময় নিরামিষ খাবার খান, অথচ বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবে দুর্গাপুজোর সময় আমিষ খাবার গ্রহণ করেন ?
অনেক হিন্দু নবরাত্রির সময় নিরামিষ খাবার খান, কারণ রক্ষণশীল বৈদিক ঐতিহ্যে সাধারণত শুচিতা, উপবাস এবং রক্তপাত ও মাংস বর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয় । অনেক বৈদিক পণ্ডিত রক্ত দিয়ে বলিদান, প্রকাশ্যে রক্ত উৎসর্গ এবং তান্ত্রিক উপাসনাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন ৷ এমনকি তাঞ্জোরের মতো রক্ষণশীল নবরাত্রির ঐতিহ্যে এগুলোর কোনও স্থান ছিল না ।
তবে বাংলায় দুর্গাপুজো গড়ে উঠেছিল শাক্ত-তান্ত্রিক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণী বলি এবং আমিষ উৎসর্গকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো । সুতরাং, এই পার্থক্যটি নবরাত্রি এবং বাঙালি দুর্গাপুজোর স্বতন্ত্র আঞ্চলিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ।
গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, দুর্গাপুজোর সময় খাদ্যাভ্যাস বাঙালির কাছে চিরাচরিত এক রীতি, যা ধর্মীয় রীতিনীতিরও পরিপন্থী নয় ৷ তবে অবশ্যই এটা একটা ব্যক্তিগত পছন্দ ৷ দুর্গাপুজোয় আমিষ খাবে নাকি নিরামিষ, বাংলার মানুষ বরাবর তা নিজেরাই ঠিক করে এসেছে, এবারও তাই করবে ৷ তা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা যতই হোক...!
(তথ্য সৌজন্য: আরকেসি)