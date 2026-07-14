তারাতলা-কাণ্ডের পর গঠিত কমিটিতে আবেদনকারী 11 নির্মাণকে ফের কাজ শুরুর NOC
23টি নির্মাণের ফাইল ফেরত পাঠানো হয়েছে । সেগুলিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঠিক করে ফের আবেদন করতে বলা হয়েছে ৷
Published : July 14, 2026 at 1:04 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: তারাতলা বিপর্যয়ের পর শহরের নির্মাণ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৈরি হয়েছে হাই-পাওয়ার কমিটি । সমস্ত নির্মাণকাজ বন্ধ রেখে ফের অনুমতির জন্য আবেদন করতে বলা হয় । পাশাপশি চলে পরিদর্শন । সেরকমই 11 জন আবেদনকারী এবার পেল নির্মাণের ছাড়পত্র । সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানালেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ।
এদিন স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, গত তিন বছরে যত পুরনো বিল্ডিং প্ল্যান সার্ভের অধীনে আনা হয়েছিল, সেগুলির সংখ্যা 344টি । তার মধ্যে 200টি নির্মাণ কর্তৃপক্ষ অ্যাপ্লিকেশন বা ইচ্ছাপত্র দিয়েছে । তার মধ্যে 160টি ফিল্ড সার্ভে সম্পূর্ণ । এগুলির মধ্যে 41টি নির্মাণের ফাইল টেকনিক্যাল সাব-কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল । টেকনিক্যাল সাব-কমিটি সবদিক খতিয়ে দেখার পর অডিট কমিটি 11টি নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ শুরুর ক্ষেত্রে 'গো আহেড' অর্থাৎ ছাড়পত্র দিয়েছে । বাকি 23টি নির্মাণের ফাইল ফেরত পাঠানো হয়েছে । সেগুলিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঠিক করে ফের আবেদন করতে বলা হয়েছে ৷
তারাতলার ভয়াবহ ঘটনার পর নির্মাণ নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া হলেও, পরে নিয়ম সামান্য শিথিল করা হয় ৷ পাঁচিল দেওয়া, ভিত তৈরি কিংবা মাটি কাটা এসব কাজের মতো বেশ কিছু কাজে ছাড় দেওয়া হয়েছে । তবে বাকি মূল নির্মাণের ক্ষেত্রে নজরদারি অডিট কমিটি চালাচ্ছে । এতদিন হাই-পাওয়ার কমিটি, টেকনিক্যাল সাব-কমিটি ও বোরো অডিট কমিটি কি কাজ করল তার বিস্তারিত তথ্য সোমবার জানান কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ।
গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর কলকাতা পুরনিগম বেআইনি নির্মাণের উপর নজরদারির জন্য লগ বুক তৈরি করেছিল । ঘটনাস্থলে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ছবি তুলে পাঠাতে হতো । তবে এতকিছুর পরও তারাতলা-কাণ্ড ঘটে যাওয়ায়, এবার সার্বিক ভাবেই বহুতল নির্মাণ একেবারে ছাঁকনির তলায় আনা হয়েছে ৷ ধাপে ধাপে নির্মাণ কাজের ছাড়পত্র মিলবে । ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেগুলি সংশোধন করতে হবে বাধ্যতামূলক ভাবে । তারপর ফের হবে স্পট ভিজিট । সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শেষে এনওসি মিলবে ।
এদিন এই ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেশ কিছু বিষয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন প্রশাসক । তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রে কমিটির নজরে এসেছে যে, ঠিকাদাররা শ্রমিক নিরাপত্তার দিকে নজর দিচ্ছেন না । তাঁরা আইন মাফিক পাওয়া সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন । এই সব বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখছে কমিটি ।
12টি বরো অডিট টিম এখনও নিয়মিত শহর জুড়ে সরেজমিনে অভিযান চালাচ্ছে । তবে ছোট ছোট নির্মাণগুলির ক্ষেত্রেও নজরদারি কড়াকড়ি করা হয়েছে । সেখানেও যাচ্ছেন ওয়ার্ডের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিক কর্মীরা । খতিয়ে দেখছেন নির্মাণ কাজের খুঁটিনাটি ।