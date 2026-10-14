অস্ত্র নয়, মা দুর্গার 10 হাতেই পদ্মফুল ! সোনাঝুরি জঙ্গলে হীরালিনী দুর্গোৎসবে আদিবাসীরা মাতেন বেলবরণে

অস্ত্র নয়, মা দুর্গার 10 হাতেই পদ্মফুল ! সোনাঝুরি জঙ্গলে হীরালিনী দুর্গোৎসবে আদিবাসীরা মাতেন বেলবরণে
LOTUSES IN DURGA IDOL'S HANDS: শিল্পী বাঁধন দাস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিশ্বশান্তির বার্তা দিতে প্রতিমার হাতে থাকবে পদ্মফুল ৷ অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 2:34 PM IST
বোলপুর, 14 অক্টোবর: দশপ্রহরণধারিণী নন, শান্তিনিকেতনে হীরালিনী দুর্গোৎসবে এক ব্যতিক্রমী রূপে ধরা দেন দশভূজা ৷
10 হাতে 10 অস্ত্র, এভাবেই তো মা দুর্গাকে দেখে অভ্যস্ত আমরা ৷ কিন্তু হীরালিনী দুর্গোৎসবে গেলে দেখতে পাবেন একেবারে ভিন্ন ছবি ৷ সেখানে মায়ের দশটি হাতে থাকে কমল ! অর্থাৎ, পদ্মফুল ৷
কেন বলুন তো ? কারণ এই দুর্গোৎসব প্রকৃত অর্থেই সকলের মিলনোৎসব ৷ এই উৎসব থেকে বার্তা দেওয়া হয় বিশ্ব শান্তির ৷ তাই মা দুর্গা থেকে শুরু করে তাঁর সন্তানসন্ততিদেরও হাতে থাকে পদ্ম ৷ এই পুজোর ভাবনা যাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল, সেই প্রয়াত শিল্পী বাঁধন দাসের সৃষ্টিতে এভাবেই ধরা দিয়েছিলেন দুর্গতিনাশিনী ৷ গত 25 বছর ধরে এইভাবেই পূজিত হয়ে আসছেন মা ৷ এবার 26তম বর্ষেও মায়ের তেমনই রূপ ৷
2001 সালে শান্তিনিকেতন সোনাঝুরি জঙ্গলের মাঝে হীরালিনী দুর্গোৎসবের সূচনা করেছিলেন শিল্পী বাঁধন দাস ৷ ওই বছরের সেপ্টেম্বরেই আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ৷ বেরিয়ে এসেছিল বিশ্ব সন্ত্রাসের নগ্ন রূপ ৷ তখন 2002 সালে শিল্পী বাঁধন দাস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রতিমার হাতে আর কোনও অস্ত্র থাকবে না ৷ সেই থেকে বিশ্ব শান্তির বার্তা দিতে প্রতিমার হাতে থাকে পদ্মফুল ৷ সে বছরই প্রয়াত হন শিল্পী বাঁধন দাস ৷
2003 সাল থেকে আবার ইরাকে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয় ৷ তারপর থেকে এই উৎসবের ধারক ও বাহক, বাঁধন দাসের ছাত্র শিল্পী আশিস ঘোষ শান্তির বার্তাই অটুট রেখেছেন।
এখানে শারদোৎসব ও আদিবাসীদের বেলবরণ উৎসব একই সঙ্গে সমাদৃত ৷ জঙ্গলে ঘেরা মনোরম পরিবেশে হীরালিনী দুর্গাপুজো আর 5টি পুজোর থেকে তাই আলাদা ৷ শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের শৈল্পিক দুর্গা ও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষজনকে আকৃষ্ট করে ৷ এখানে আগত পর্যটকদের অন্যতম ঠিকানাই হল সোনাঝুরির জঙ্গলে খোয়াই হাট, আর পুজোর সময় হীরালিনী দুর্গোৎসব ।
শিল্পী আশিস ঘোষ বলেন, "আমার মাস্টারমশাই শিল্পী বাঁধন দাস এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন ৷ শিল্পের উৎসবে মাতব সবাই, এই সংকল্প নিয়েই উৎসবের সূচনা হয়েছিল । আজও তা অব্যাহত । আশেপাশে আদিবাসী গ্রামের মানুষজন উৎসবের দিনগুলিতে এখানে থেকে যান, সব কাজ মূলত তাঁরাই করেন ৷ এবার 26 বছর বলে ভাবলাম একটা নতুন প্রতিমা বানিয়ে ফেলি ৷ তাই কাঠ দিয়ে বানাতে শুরু করে দিলাম ৷ আশাকরি সবার ভালো লাগবে ।"
হীরালিনী দুর্গোৎসবে আর পাঁচটা পুজোর মতো নেই তেমন রীতি রেওয়াজ, বলি প্রথা, বাণিজ্যিক থিম, বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা, বিজ্ঞাপনী তোরণও । দেখতে পাবেন না কোনও জমকালো মণ্ডপ বা খুব ঝলমলে আলোকসজ্জা । জঙ্গলের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশেই এই পুজোর মূল সুরটি ধরে রেখেছে ৷ আর রয়েছে শৈল্পিক প্রতিমা ৷ প্রতি বছর বাঁশ, বেত, কাঠ, লোহা, টেরাকোটা, মাটি ও ফাইবারের নির্মিত প্রতিমাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নব রূপ দিয়ে প্রদর্শন করা হয় ৷
এবারের প্রতিমায় রং-তুলির শেষ টান দিচ্ছেন শিল্পী আশিস ঘোষ ৷ তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিমায় তুলির টান থেকে শুরু করে 4 দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজনে যুক্ত হন সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী অধ্যুষিত বনেরপুকুর ডাঙা, সরপুকুর ডাঙা, বল্লভপুর ডাঙা, ফুলডাঙা প্রভৃতি গ্রামের মানুষজন ৷ তাঁরা মনে করেন, এটা তাঁদের নিজেদের উৎসব ৷ দুর্গাপুজোর পাশাপাশিই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন উদযাপন করেন তাঁদের চিরাচরিত বেলবরণ উৎসব ৷
দুর্গাপুজো আর বেলবরণ, দুই মিলিয়ে জঙ্গলের মাঝে তৈরি হয় মঞ্চ ৷ এখানেই চলে নানা লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকাচার । প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও আদিবাসী মানুষজন এই উৎসবে অংশ নেন ৷ পুজোর ক'টা দিন তাঁরা এখানেই থেকে যান ৷
এই সময়টা বন্ধ থাকে সোনাঝুরি জঙ্গলের মূল হাট ৷ তবে, সাংস্কৃতিক মঞ্চের আশেপাশে বসে ছোট্ট একটি হাট ৷ পুজোর দিনগুলিতে জঙ্গলের মাঝে ছবি তোলা, খুনসুটি, আড্ডায় মাতেন সকলে । একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় এই স্থান ৷
সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের বাসিন্দা হোপেন টুডু বলেন, "এটা আমাদেরই পুজো ৷ আমাদের আদিবাসী ভাইবোনেরা চুন দেওয়া, রং করা, লেপা মোছা সকলে মিলেই করি ৷ উৎসবের দিনগুলিতে দাসাই, কারাম প্রভৃতি নাচগান হয় ৷ সবাই মিলে খুব আনন্দ করি । দুর্গাপুজোর পাশাপাশি আমাদের বেলবরণ উৎসবও পালন করা হয় ৷"