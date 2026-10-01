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টাকার বিনিময়ে VIP টিকিট নয়, হুঁশিয়ারি নয়া পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির

Durga Puja Samannay Samiti: দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির লোগো উন্মোচন করা হয় । পাশাপাশি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন হয় ।

Durga Puja samannay samiti
পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির সূচনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 12:10 PM IST

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কলকাতা, 1 অক্টোবর: রাজ্যের বুকে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আরও এক নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা হল বুধবার । যার নাম পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতি ৷ আর শুরুতেই উদ্যোক্তারা সাফ জানিয়ে দিলেন, দুর্গাপুজোয় বদলাতে চলেছে রাজ্যের ভিআইপি কালচার । শুধু তাই নয়, ভিআইপি টিকিট দেওয়ার বিনিময়ে এক টাকাও আর্থিক লেনদেন বরদাস্ত করবেন না তাঁরা । দু-একদিনের মধ্যে এই দাবি নিয়ে তারা রাজ্যের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের সিপির কাছে অভিযোগ জানাবে ।

এরই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে দুর্গাপুজোর মুখে কমিটিগুলোর আরেক যৌথ মঞ্চের পথচলা শুরু হল । যে কমিটির চেয়ারম্যান হলেন কার্তিক মহারাজ । সভাপতি হলেন রুদ্রনীল ঘোষ । অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রীতম সরকার । আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানব গুহ, কেয়া ঘোষ-সহ বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্মকর্তারা ।

টাকার বিনিময়ে ভিআইপি টিকিট নয়, হুঁশিয়ারি নয়া পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির (ইটিভি ভারত)

এদিন সংগঠনের সভাপতি রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "মায়ের পুজোয় টাকার বিনিময় ভিআইপি টিকিট বিক্রি করে অর্থালাপ বরদাস্ত নয় । আমরা চাই না ভিআইপি টিকিটের নাম করে কোনও প্রতিষ্ঠান পয়সা তুলুক । আমরা এই সমিতির তরফে এক টাকাও নেব না । আমরা মনে করি পয়সা দিলেই ভিআইপি হয় না । বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষমদের মতো নার্স, চিকিৎসক, পুলিশ, দমকল কর্মী, পুলিশকর্মীরা ভিআইপি ।"

Durga Puja samannay samiti
দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির পথচলা শুরু (ইটিভি ভারত)

সংগঠনের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রীতম সরকার বলেন, "আমরা দেখেছি এতদিন যে ফোরাম ছিল সেটির কর্মকর্তারা ভবানীপুর নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে খেটেছে । এতদিন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছিল । অনেকেই মানতে পারছিল না । তাই এই নতুন প্রতিষ্ঠান । ভিআইপি টিকিট যাঁরা বিক্রি করেছে তারা নিজ দায়িত্বে করেছে । আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হব । কাউকে বিক্রি করতে দেব না টিকিট । আমরাও করব না । মায়ের পুজোয় টাকার বিনিময়ে কোনও টিকিট নয় ।"

Durga Puja samannay samiti
সভাপতি হলেন রুদ্রনীল ঘোষ (ইটিভি ভারত)

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির লোগো উন্মোচন করা হয় । পাশাপাশি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন হয় । যার মাধ্যমে জেলা থেকে কলকাতা এক ক্লিকেই দর্শকরা জানতে ও দেখতে পারবেন এই মঞ্চের তলায় থাকা পুজো কমিটিগুলোর পুজো, মণ্ডপের লোকেশন । এদিন অনুষ্ঠান শেষে নেতাজী, স্বামীজির সঙ্গেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় ।

Durga Puja samannay samiti
দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির লোগো উন্মোচন (ইটিভি ভারত)

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালিগঞ্জ ক্যালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসুও । তিনি বলেন, "ভিআইপি সংস্কৃতিতে আমরা বহুদিন বিশ্বাস করি না । তাই আমরা বিশেষ আমন্ত্রণ বলে একটি পত্র দিয়ে থাকি । পুজোর নতুন মঞ্চকে স্বাগত । একসঙ্গে অনেক পুজো কমিটি ছোট বড় নির্বিশেষে কাজ করব ।"

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দুর্গাপুজো
দুর্গাপুজো সংগঠন
DURGA PUJA SAMANNAY SAMITI

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