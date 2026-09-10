কারও মন্তব্যে বাংলায় কোনও নিয়ম বদলাবে না, বাগেরশ্বর-মন্তব্যে স্পষ্ট বার্তা পর্যটনমন্ত্রীর

কারও মন্তব্যে বাংলায় কোনও নিয়ম বদলাবে না, বাগেরশ্বর-মন্তব্যে স্পষ্ট বার্তা পর্যটনমন্ত্রীর
এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ সাফ জানিয়ে দেন, পুজোয় কে আমিষ খাবে আর কে নিরামিষ, তা অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারে না।
Published : September 10, 2026 at 7:29 AM IST
শিলিগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: দুর্গোৎসবের ঠিক মুখে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বাগেশ্বর বাবার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। তবে সেই বিতর্কে জল ঢেলে এবং স্পষ্ট বার্তা দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়ির মৈনাক টুরিস্ট লজে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, পুজোয় কে আমিষ খাবে আর কে নিরামিষ, তা অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারে না।
রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ‘যত মত, তত পথ’ বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এই রাজ্য সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যের রাজ্য। যুগে যুগে যে প্রথা যেভাবে চলে আসছে, সেভাবেই চলবে। আমি নিজেও মাছ খাই। তাই সব ধর্ম ও ব্যক্তিগত পছন্দের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, যার মাছ-মাংস খাওয়ার ইচ্ছে সে খাবে, আর যারা নিরামিষ পছন্দ করেন তারা নিরামিষই খাবেন। কারও কোনও মন্তব্যে এখানে নিয়মের বদল হবে না।" বাগেশ্বর বাবার বিতর্কিত প্রসঙ্গকে একটি ‘ক্লোজড চ্যাপ্টার’ বলে অভিহিত করেন তিনি।
পাশাপাশি, এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে এক বৃহৎ সামাজিক কর্মসূচির রূপরেখাও প্রকাশ করেন পর্যটনমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী 17 সেপ্টেম্বর থেকে 17 অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ পালন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি।
বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত 13টি বিশেষ সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক আয়োজনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাড়িতে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ প্রজ্জ্বলন থেকে শুরু করে পথনাটক, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাইক র্যালি, নেশামুক্তি শিবির এবং ‘সেবা সেতু’-র মতো নানা উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও, মোদি সরকারের গত 25 বছরের প্রশাসনিক সফলতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ‘নমোসেবা গাঁথা’-র মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রান্তিক স্তরে সমাজসেবায় নিয়োজিত আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজের বিশেষ সম্মান জানাতে এই অভিযানে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
অভিযানের অন্তিম দিনে রাজ্যজুড়ে গ্রাম ও শহরের প্রায় এক লক্ষ সমর্থক ও কর্মীকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক মহামিছিলের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে। শিলিগুড়ির মৈনাক হোটেল থেকে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এই দীর্ঘমেয়াদী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।