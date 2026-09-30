বৃষ্টির সতর্কতা নেই, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমই সঙ্গী বঙ্গের
West Bengal Weather Forecast: দিনভর রোদ ৷ কখনও সখনও আকাশের মুখ ভার হলেও চিন্তার কিছু নেই ৷ পাহাড় থেকে সমতল, আপাতত বৃষ্টির সতর্কতাহীন বাংলা ৷
Published : September 30, 2026 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: রৌদ্রোজ্জ্বল দিন । দক্ষিণবঙ্গের আকাশে সাদা মেঘের সারি । নীল আকাশ শরতের আগমনী জানান দিলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম যথেষ্ট । আপাতত এই পরিস্থিতি চলবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই আবহাওয়ায় কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । বৃষ্টির সতর্কতা নেই । তবে বর্ষা বিদায়ের কথা এখনও স্পষ্ট নয় । যদিও দেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগ থেকে ধীরে ধীরে বর্ষার বিদায় শুরু হয়েছে । হাওয়া অফিস জানিয়েছে রাজ্যের বর্ষার বিদায় নির্দিষ্ট সময়েই হবে । প্রধানত, বঙ্গ থেকে বর্ষা 12 অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ চলে যায় । তবে এখনও স্পষ্ট দিনক্ষণ জানা যায়নি কবে বাংলা থেকে পাকাপাকিভাবে বর্ষা বিদায় নেবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে এক দুই জায়গায় স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও তা খুব বেশি নয় । এই মুহূর্তে রাজ্যের কোথাও তেমন সতর্কবার্তা নেই । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী দু'দিন বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ কেবল বাকি দু-এক জায়গায় স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দু'দিন পর থেকে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে । বাকি মূলত সমস্ত জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।