চলতি সপ্তাহে ফের পারদ পতন, জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষায় বাংলা

চলতি সপ্তাহে ফের পারদ পতন, জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষায় বাংলা
ঘূর্ণিঝড়ের কোনওরকম প্রভাব নেই রাজ্যে ৷ ডিসেম্বরের শুরু থেকেই কনকনে ঠান্ডার দিন গোনা শুরু ৷ কবে পড়বে সেই ঠান্ডা, জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : December 1, 2025 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: শীত পড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ বাংলায় ৷ ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হলেও তার প্রভাব পড়বে না স্থলভাগের উপরে । পাশাপাশি এই ঘূর্ণিঝড়ের যে প্রভাব বাংলার উপর একেবারেই নেই তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর । তাই চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে রাজ্যের আবহাওয়ায় জাঁকিয়ে শীতের আগমনী জোরালোভাবে বাজতে শুরু করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান অবস্থান
দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি উপকূলে অবস্থানকারী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ক্রমশ উপকূল বরাবর উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন । বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়টি তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূল থেকে প্রায় 70 কিমি দূরে অবস্থান করছে । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি সোমবার উপকূলের প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তরের দিকে অগ্রসর হবে ।
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ভারতীয় উপকূলের আরও কাছে এগিয়ে আসার পরে তার গতিবিধি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে । রবিবার সকালেই হাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছিল, দিতওয়া স্থলভাগে প্রবেশ করবে না । তা স্থলভাগের খুব কাছ দিয়ে সমুদ্র ধরেই এগিয়ে যাবে । তারপর সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । যদিও তার প্রভাব অবশ্য বঙ্গের আবহাওয়ায় পড়বে না । তাই পশ্চিমবঙ্গে আগামী সাতদিনে কোনও ঝড়-বৃষ্টি বা নিম্নচাপের পূর্বাভাস নেই ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার রাজ্যের সব জেলায় ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাবে ৷ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামী দু'দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী দু'দিন রাজ্যের পাহাড় এবং সমতল, কোথাও তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না । পরবর্তী তিনদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমবে । ফলস্বরূপ শীতের আমেজ ভালোমতোই অনুভূত হবে ৷ একই সঙ্গে রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়তে পারে ঠান্ডাও ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 84 শতাংশ ।