সেনিয়ারের পর দিতওয়া, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নয়া ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাংলায় কতটা ?

রবিবার 30 নভেম্বর ভোরবেলা ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া উত্তর তামিলনাডু, পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷

Twin cyclones in Bay of Bengal
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 28 নভেম্বর: অশান্ত সাগর। জোড়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের দাপাদাপিতে উত্তাল সমুদ্র। ফলস্বরূপ দূর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে। আর তার জেরেই কি ফের থমকে যাবে শীতের গতি ? আবহাওয়া দফতর অবশ্য বলছে, তেমন সম্ভবনা আপাতত নেই ৷

ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ এই রাজ্যের উপকূলের দিকে নয়। তাই বঙ্গের আবহাওয়ায় কোনও সতর্কতাও নেই। উত্তুরে হাওয়ার অবাধ প্রবেশে বাধা পড়ার সম্ভাবনাও কম। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া' (Ditwah)। যার জেরে তামিলনাডু–পুদুচেরি উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন ৷

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, বুধবার দক্ষিণ–পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি বৃহস্পতিবার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে সেটি শ্রীলঙ্কার পোট্টুভিলের পূর্বদিকে অবস্থান করছে । এই ঘূর্ণিঝড় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবল গতিতে এগোচ্ছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনেও জানানো হয়েছে ।

জানা গিয়েছে, রবিবার 30 নভেম্বর ভোরবেলা ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া উত্তর তামিলনাডু, পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে ৷ মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী ইতিমধ্যে ওইসব উপকূলগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । এদিকে ইন্দোনেশিয়া উপকূলে তৈরি ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার' অবশ্য বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই খবর । বর্তমানে মালাক্কা প্রণালিতে নিম্নচাপ হয়ে অবস্থান করছে সেটি । আজ অর্থাৎ শুক্রবার সেটি আরও দুর্বল হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে ।

অন্যদিকে, রাজ্যে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ঠান্ডার আমেজ থাকলেও আজ শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে খবর । সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে যেতে পারে। এই মুহূর্তে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবও বঙ্গের উপর নেই ৷ ফলে উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে বাতাসে শুষ্কতা বাড়ছে । বাড়ছে ঠান্ডার অনুভূতিও । দক্ষিণের মতো উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। আগামী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে সেখানেও।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 84 শতাংশ ।

আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

